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Ирина Малова Опубликована сегодня в 14:30

Друзья годами не конфликтуют: что на самом деле скрывается за тихими отношениями

Отсутствие ссор в дружеских отношениях не является индикатором психологического неблагополучия, считает клинический психолог Марианна Абравитова. В беседе с NewsInfo специалист объяснила, почему разные модели общения могут быть одинаково здоровыми и гармоничными.

Зачастую люди строят взаимодействие, опираясь на свои индивидуальные психологические особенности, говорит эксперт. Для одних привычным форматом дружбы становятся жаркие споры и выяснение отношений, которые помогают выплеснуть эмоции. Для других же любая конфронтация означает завершение общения. Эксперты напоминают, что даже в самых близких отношениях осознание ошибки в принятии решений меняет восприятие близких и помогает лучше слушать друг друга.

"Люди имеют разную психическую основу, личности все разные. Кому-то действительно хорошо дружить и ссориться, выяснять отношения, много разговаривать, спорить. В их понимании это дружба. А кто-то дружбу находит совершенно в ином, там любая ссора означает точку в дружбе. Для кого-то ссора — крайняя точка, когда что-то выплескивается наружу, либо эмоция, либо борьба за справедливость", — пояснила психолог.

Специалист отметила, что люди, предпочитающие в дружбе тихую гавань, чаще всего имеют узкий круг общения, нередко ограничиваясь одним близким человеком. Для такой категории важно сохранение гармонии, а любая агрессия считывается как потеря доверия. Стоит учитывать, что неумение вовремя проявить гибкость или вежливо отказаться от предложения может создать лишнее напряжение в общении.

Идеальный дружеский союз, по мнению психолога, строится на полном доверии и возможности проговаривать спорные моменты через спокойный диалог. В таких отношениях партнеры уважают мнение друг друга и не воспринимают дискуссию как конфликт. Важно помнить, что даже в профессиональной среде внешние успехи и комфорт часто зависят от того, насколько гармонична атмосфера поддержки близких людей. В то же время неумение принимать похвалу или навык принятия комплиментов иногда создают психологические барьеры в коммуникации.

"Для вас это нормально. И это подход такой правильный абсолютно, который несет эту дружбу через года. Есть близкий человек, которого вы выбрали в какой-то момент времени, а он выбрал вас, идеально подобрались две личности. Поэтому говорить, что если в дружбе нет конфликта, нет ссоры, что это очень плохо, плохой знак, я бы не стала. Я за индивидуальный подход", — заключила Абравитова.

Кроме того, иногда излишне строгие критерии выбора партнеров или друзей могут приводить к тому, что люди теряют потенциальных близких из-за завышенных ожиданий.

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Проверено экспертом: Психолог Андрей Покровский
Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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