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Здоровое старение и уход за кожей
Здоровое старение и уход за кожей
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Ксения Евдокимова Опубликована сегодня в 14:32

Люди стали стареть иначе: почему внутреннее ощущение молодости теперь сохраняется намного дольше

Ощущение молодости в современном обществе все чаще перестает коррелировать с биологическим возрастом благодаря снижению витальной нагрузки и психологическому раскрепощению, рассказала NewsInfo.Ru семейный психолог Высшей школы психологического консультирования Ольга Коновалова. По ее словам, изменение социальных стандартов и улучшение качества медицины позволяют людям сохранять внутреннее состояние легкости значительно дольше, чем предыдущим поколениям.

Специалист пояснила, что восприятие жизни современным человеком стало менее тягостным. Если раньше тяжелый быт и физический труд быстро истощали запас жизненных сил, из-за чего люди в 40 лет нередко чувствовали себя стариками, то сегодня этот ресурс расходуется медленнее. Одновременно с этим происходит процесс психологической разблокировки чувств и желаний. Еще Зигмунд Фрейд указывал, что подавление эмоций требует колоссальных энергетических затрат, приводя к ощущению скованности и внутренней тяжести. Современная культура позволяет избегать этого давления.

Важным фактором остается и уровень физического благополучия. Эксперт отметила, что качественный мониторинг состояния организма стал нормой. Для предотвращения хронических патологий врачи настоятельно рекомендуют контроль здоровья после 55 лет, что помогает вовремя выявить скрытые процессы старения.

"Если раньше люди умирали от гриппа, то сейчас мы можем достаточно легко от него вылечиться. Поэтому как минимум эти три фактора играют роль. Но само ощущение молодости связано ещё и с тем, что мы стали взрослеть позже: зрелость приходит позже", — рассказала Коновалова.

Психолог добавила, что инфантильность и желание "пожить для себя" также отодвигают границы старости. Молодое поколение дольше остается под опекой родителей, избегая столкновения с жизненными трудностями, которые формируют взрослую идентичность. При этом общая продолжительность жизни выросла, что создает иллюзию бесконечной перспективы и позволяет откладывать серьезные обязательства на потом.

"Это ощущение в большей степени относится к инфантильному восприятию. И ещё один момент: появляется чувство, что у меня всё ещё впереди. Ведь продолжительность жизни увеличилась", — отметила эксперт.

Тем не менее Коновалова предупредила, что психологические установки могут вступать в конфликт с физиологией, особенно в вопросах деторождения. Желание продлить молодость часто приводит к позднему родительству. Однако медики подчеркивают, что подготовка к беременности является критическим этапом, который нельзя игнорировать.

Несмотря на то, что позднее материнство становится трендом, вероятность рождения здорового ребенка и риски для организма женщины после 40 лет существенно возрастают. В научном сообществе также активно обсуждается, как именно механизм старения тела влияет на репродуктивные функции, напоминая о важности соблюдения биологических сроков.

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Проверено экспертом: психолог Илья Шеховцов
Автор Ксения Евдокимова
журналист, корреспондент новостной службы NewsInfo.Ru

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