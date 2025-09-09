Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Николай Костер-Вальдау
© commons.wikimedia.org by Harald Krichel is licensed under CC BY-SA 3.0
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 0:55

Тайна "Последней миссис Пэриш": как Николь Костер-Вальдау и Дженнифер Лопес перевернут все ожидания

Звезда сериала "Игра престолов" Николай Костер-Вальдау присоединился к Дженнифер Лопес в новом проекте Роберта Земекиса. Этот фильм, основанный на романе Линн и Валери Константин, носит название "Последняя миссис Пэриш" и обещает стать захватывающей картиной, в которой главные роли исполнят не только знаменитые актеры, но и несколько других звезд.

Сюжет и персонажи

Сюжет фильма расскажет историю мошенницы Эмбер Паттерсон, которая пытается соблазнить мужа богатой дамы, но оказывается, что быть на месте самой Дафны Пэриш куда сложнее, чем кажется на первый взгляд. Эмбер будет играть актриса Изабель Мэй, которая уже успела зарекомендовать себя в таких сериалах, как "Йеллоустоун" и "1883". В роли Дафны Пэриш предстанет Дженнифер Лопес, а Николай Костер-Вальдау сыграет ее мужа Джексона.

Это не первый раз, когда известные актеры встречаются на съемочной площадке: Костер-Вальдау, известный своей ролью Джейми Ланнистера, и Лопес, одна из самых популярных мировых звезд, создадут на экране не только драматическое, но и зрелищное противостояние.

Сценарий и продюсеры

Сценарий к фильму напишут Андреа Берлофф и Джон Гэйтинс, которые в прошлом работали над созданием ряда успешных проектов. Продюсерами картины станут Лиза Чейзин, Молли Симс, Дженнифер Лопес и Элейн Голдсмит-Томас. Учитывая их опыт, можно ожидать, что фильм будет не только динамичным, но и эмоционально насыщенным.

Кроме того, в производстве примут участие компании "3dot Productions" и "Something Happy Productions", что также поднимает планку ожиданий от проекта.

