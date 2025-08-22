История, которая ломает стереотипы: каким будет новое кино Бергера с Брэдом Питтом

Что скрывается за маской мужественности? Именно этот вопрос режиссёр Эдвард Бергер вынес в центр своего нового проекта — фильма "Всадники" с Брэдом Питтом в главной роли. Картина станет экранизацией одноимённого романа австралийского писателя Тима Уинтона, а производством займётся студия A24.

Сюжет и образ главного героя

История сосредоточена вокруг мужчины, который кажется воплощением силы и надёжности. Он собственными руками строит дом для семьи, привык брать на себя роль защитника и кормильца. Но однажды всё рушится: жена героя таинственным образом исчезает, и ему приходится отправиться в долгое путешествие по Европе в её поисках. Именно в этом странствии привычный образ "железного мужчины" трещит по швам, а зритель видит его уязвимости и страхи.

""Всадники" — это кино о сильном персонаже. У нас, прямо скажем, играет крупнейшая кинозвезда в мире. В этом фильме мы знакомимся с его персонажем в путешествии. Парень, которого сыграет Питт — настоящий мужик, не то что я. Он — настоящий кормилец, который собственными руками строит дом для своей семьи. А затем ему приходится отправиться в путешествие по всей Европе, чтобы отыскать внезапно пропавшую жену. И в этот момент вся его мужественность схлопывается и разваливается, и перед нами предстает маленький человек с ворохом собственных слабостей. <…> Жду не дождусь увидеть Брэда в этой роли", — рассказал Бергер.

Команда и производство

Режиссёр проекта уже успел заслужить репутацию мастера сложных драм. Его фильмы "На Западном фронте без перемен" и "Конклав" показывают умение находить глубину в личных историях на фоне больших событий. Для сценария "Всадников" Бергер пригласил Дэвида Кайганича — автора, известного по работам над "Суспирией" и "Большим всплеском" Луки Гуаданьино. Интересно, что Кайганич не только адаптирует текст романа, но и выступит продюсером картины.

Съёмки стартуют в начале 2026 года и будут проходить на различных европейских локациях. Это обещает фильму особую атмосферу — сочетание драматической истории с визуальным разнообразием городов и пейзажей.

Литературная основа

Роман "Всадники" был опубликован ещё в 1995 году и принёс автору, Тиму Уинтону, мировую известность. Книга объединила жанры психологического триллера и детектива, сделав акцент не столько на загадке исчезновения, сколько на внутреннем мире героя, его борьбе с собственными демонами. Уинтон — один из самых известных австралийских писателей, неоднократно отмеченный престижными литературными премиями.