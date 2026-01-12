Подростков учат держать удар, педагогов — видеть тревожные сигналы: "Я есть" выходит на новый масштаб

В 2026 году школьные семинары по психологической грамотности в рамках проекта "Я есть" должны охватить более двух тысяч человек в двух крупных городах — Твери и Нижнем Новгороде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на зампредседателя комитета Госдумы по молодежной политике Юлию Саранову. По ее словам, системная профилактика буллинга требует одновременно обучать педагогов, помогать подросткам развивать эмоциональный интеллект и вовлекать родителей.

Какой охват запланирован и где пройдет работа

В 2025 году в Твери и Нижнем Новгороде в рамках инициативы уже запускали психологические тренинги для педагогов, подростков и родителей. Теперь проект планирует расширение: в Твери тренинги в 2025 году охватили 300 человек, а в 2026-м участие планируется увеличить до 600. В Нижнем Новгороде в 2025 году в программу включили 1,3 тыс. человек, а на 2026 год обозначена планка минимум 1,5 тыс..

Таким образом, суммарный целевой охват в двух городах превышает 2 тыс. человек. Параллельно, как уточнила Саранова, идут переговоры с 10 регионами о подключении к проекту, что может расширить географию инициативы уже в ближайшей перспективе.

На чем строится профилактика: педагоги, ученики, родители

"Основная цель — не только научить педагогов вовремя видеть, замечать и понимать, что происходит с детьми, но и помочь самим ученикам сформировать эмоциональный интеллект и научиться саморегуляции", — сказала зампредседателя комитета Госдумы по молодежной политике Юлия Саранова. Она добавила, что создание безопасной школьной среды необходимо для снижения рисков девиантного поведения.

Почему тему считают острой и кто должен подключаться

Депутат привела оценку, согласно которой около 65% школьников хотя бы раз в жизни были свидетелями или жертвами буллинга. По ее словам, часть ситуаций по разным причинам выходит из-под контроля и приводит к трагедиям. В этой логике комплексная работа с педагогами, учениками и родительским сообществом рассматривается как один из наиболее эффективных подходов.

Саранова считает, что к профилактике должны подключаться все образовательные учреждения, а также профессиональные некоммерческие организации. По ее мнению, только при таком участии возможно вовремя реагировать на риски и предотвращать тяжелые последствия.

Интернет-безопасность как часть профилактики

Отдельно Саранова напомнила о блоке, связанном с безопасностью в интернете. По ее словам, разработаны рекомендации Роспотребнадзора по времени, которое дети проводят в телефоне и за компьютером, существуют приложения родительского контроля экранного времени и контента, а при участии Росмолодежи работает центр мониторинга и удаления вредоносных страниц в соцсетях.

Этот контекст, как следует из ее комментариев, дополняет школьные тренинги: профилактика буллинга рассматривается не только как работа "в классе", но и как набор мер, которые учитывают цифровую среду, в которой подростки проводят значительную часть времени.