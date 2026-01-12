Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Буллинг
Буллинг
© commons.wikimedia.org by VANIA BARBARA is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Главная / Общество
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 15:25

Подростков учат держать удар, педагогов — видеть тревожные сигналы: "Я есть" выходит на новый масштаб

Семинары проекта "Я есть" по психграмотности охватят 2 тыс человек в 2026 - ТАСС

В 2026 году школьные семинары по психологической грамотности в рамках проекта "Я есть" должны охватить более двух тысяч человек в двух крупных городах — Твери и Нижнем Новгороде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на зампредседателя комитета Госдумы по молодежной политике Юлию Саранову. По ее словам, системная профилактика буллинга требует одновременно обучать педагогов, помогать подросткам развивать эмоциональный интеллект и вовлекать родителей.

Какой охват запланирован и где пройдет работа

В 2025 году в Твери и Нижнем Новгороде в рамках инициативы уже запускали психологические тренинги для педагогов, подростков и родителей. Теперь проект планирует расширение: в Твери тренинги в 2025 году охватили 300 человек, а в 2026-м участие планируется увеличить до 600. В Нижнем Новгороде в 2025 году в программу включили 1,3 тыс. человек, а на 2026 год обозначена планка минимум 1,5 тыс..

Таким образом, суммарный целевой охват в двух городах превышает 2 тыс. человек. Параллельно, как уточнила Саранова, идут переговоры с 10 регионами о подключении к проекту, что может расширить географию инициативы уже в ближайшей перспективе.

На чем строится профилактика: педагоги, ученики, родители

Саранова подчеркивает, что ключевая задача — научить педагогов вовремя замечать проявления травли и понимать, что происходит с детьми. Одновременно, по ее словам, важно помогать самим ученикам формировать эмоциональный интеллект и навыки саморегуляции, потому что именно школьная среда становится местом, где дети проводят большую часть времени.

"Основная цель — не только научить педагогов вовремя видеть, замечать и понимать, что происходит с детьми, но и помочь самим ученикам сформировать эмоциональный интеллект и научиться саморегуляции", — сказала зампредседателя комитета Госдумы по молодежной политике Юлия Саранова. Она добавила, что создание безопасной школьной среды необходимо для снижения рисков девиантного поведения.

Почему тему считают острой и кто должен подключаться

Депутат привела оценку, согласно которой около 65% школьников хотя бы раз в жизни были свидетелями или жертвами буллинга. По ее словам, часть ситуаций по разным причинам выходит из-под контроля и приводит к трагедиям. В этой логике комплексная работа с педагогами, учениками и родительским сообществом рассматривается как один из наиболее эффективных подходов.

Саранова считает, что к профилактике должны подключаться все образовательные учреждения, а также профессиональные некоммерческие организации. По ее мнению, только при таком участии возможно вовремя реагировать на риски и предотвращать тяжелые последствия.

Интернет-безопасность как часть профилактики

Отдельно Саранова напомнила о блоке, связанном с безопасностью в интернете. По ее словам, разработаны рекомендации Роспотребнадзора по времени, которое дети проводят в телефоне и за компьютером, существуют приложения родительского контроля экранного времени и контента, а при участии Росмолодежи работает центр мониторинга и удаления вредоносных страниц в соцсетях.

Этот контекст, как следует из ее комментариев, дополняет школьные тренинги: профилактика буллинга рассматривается не только как работа "в классе", но и как набор мер, которые учитывают цифровую среду, в которой подростки проводят значительную часть времени.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Число санаториев в России сократилось до 1695 к концу 2025 года — Кокорев сегодня в 7:45
Эксперты бьют тревогу: строительство новых санаториев в России стало невыгодным

Число санаториев в России продолжает снижаться, несмотря на растущий спрос. Почему девелоперы считают новое строительство невыгодным?

Читать полностью » Публикация сторис из чужой квартиры нарушает право на частную жизнь — юрист Русяев сегодня в 7:35
Хозяин квартиры может потребовать миллион: что грозит за видео из чужого интерьера

Сторис из чужой квартиры могут привести не только к конфликту, но и к уголовному делу. Юрист объяснил, где проходит опасная грань.

Читать полностью » Билеты на миллион чаще всего покупали 3 и 7 числа каждого месяца — Минфин РФ сегодня в 7:21
Ваша суббота может стоить миллион: лотерейный оператор раскрыл самый удачный день недели

Анализ лотерейных выигрышей выявил конкретные даты и дни недели, когда будущие миллионеры чаще всего покупали билеты.

Читать полностью » Ozon проводит повторную проверку опасных ветеринарных препаратов — ТАСС сегодня в 7:18
Не наркотики, но действует так же: почему ветеринарные лекарства стали хитом у подростков

Сообщения об отравлениях подростков заставили маркетплейс срочно скрыть ветеринарные препараты. Что именно вызвало проверку?

Читать полностью » Крайний срок оплаты ЖКХ перенесли на 15 число каждого месяца — Колунов сегодня в 7:13
Последний срок оплаты ЖКХ сдвинули на пять дней: новый закон вступит в марте

С 1 марта в России меняется крайний срок оплаты услуг ЖКХ. Почему власти решили сдвинуть дату и как это повлияет на плательщиков?

Читать полностью » Работодатели смогут направлять сотрудников к психиатру с 2026 года — РИАН сегодня в 7:11
Ваше здоровье — ваша работа: как изменения в законе переплетут медосмотр и трудовой договор

С 2026 года работодатели смогут направлять сотрудников на психиатрическое освидетельствование. В каких случаях это возможно и чем грозит работнику?

Читать полностью » Мошенники маскируют фишинг под перевод на Outlook Web 2026 — РИА Новости сегодня в 7:08
Срочное обновление превращается в ловушку: рассылка про Outlook заставляет людей отдавать доступ сами

Мошенники рассылают письма про "Outlook Web 2026" и просят обновить данные по ссылке. Эксперт объяснил, какие предлоги чаще всего используют.

Читать полностью » Суд в Москве оштрафовал женщину за мат в голосовых в Telegram — РИА Новости сегодня в 7:08
Слова из мессенджера вышли в правовое поле: голосовые сообщения приравняли к оскорблению

Суд признал оскорбительные голосовые сообщения в мессенджере поводом для штрафа — даже личная переписка может закончиться наказанием.

Читать полностью »

Новости
Общество
Правительство утвердило программу госгарантий бесплатной медпомощи - ТАСС
Наука
В Боливии нашли рыбу, считавшуюся исчезнувшей более 20 лет — Хайнц Арно Драверт
Туризм
Семья из трех человек купила тур в Бодрум за 35,3 млн рублей - АТОР
Дом
Елку нужно утилизировать как бытовой мусор — эксперт по ЖКХ Вепрецкая
Спорт и фитнес
Глубокие мышцы формируют внутренний корсет тела — фитнес-тренер
Недвижимость
ДОМ.РФ расширил список городов для семейной ипотеки на вторичку - ДОМ.РФ
Культура и шоу-бизнес
Прохор Шаляпин начал учить зумерский сленг для новой песни
Дом
Поверхностная уборка оставляет грязь в зазорах кухни — Daily Meal
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet