Тревога накрывает все сильнее: почему осенью обостряются привычные проблемы

Внешние факторы и сезонные изменения подрывают психологическую устойчивость россиян, говорит психолог, топ-тренер Школы Нины Зверевой Алексей Ильин. В беседе с NewsInfo эксперт пояснил, как поддерживать свое ментальное здоровье.

Ранее представители РАН представили данные, согласно которым признаки депрессии наблюдаются почти у половины жителей страны. Исследователи зафиксировали высокий уровень тревожности у 36 процентов респондентов, связывая такие показатели с негативными экономическими ожиданиями и падением реальных доходов населения.

Специалисты подчеркивают, что нехватка денег оказывает прямое деструктивное влияние на когнитивные функции и общее самочувствие.

По словам психолога, общество уже адаптировалось к состоянию постоянной нестабильности, однако бытовые трудности продолжают оказывать давление. Рост цен, изменения на рынке труда и сокращение числа заказов у специалистов становятся повседневными стрессорами. Ситуация усугубляется климатическими факторами: сокращение светового дня в осенний период напрямую влияет на уровень оптимизма. В солнечные дни даже профессиональные участники рынка склонны действовать более решительно и чаще доверять партнерам.

"Первое, что можно сделать, это теплее одеваться. Не мерзнуть, пить теплые напитки, чай, кофе, шоколад — что нравится. Ощущение тепла от еды и одежды бережет наш ресурс, мы меньше стрессуем. Чем теплее нам, тем спокойнее — это доказанный научный факт", — пояснил Ильин.

Психолог подчеркнул, что человек остается теплолюбивым существом, поэтому сохранение физического комфорта является базовым методом защиты. Помимо внешнего утепления, важно искать внутренние эмоциональные ресурсы. Помочь в этом могут книги, музыка и общение с близкими людьми.

Также эксперт рекомендует использовать лампы для светотерапии, которые доказали свою эффективность в северных широтах. Для тех, кто постоянно находится в информационном поле, важно отслеживать момент, когда новости начинают управлять жизнью, и вовремя дистанцироваться от негативного контента.

"До того, как вы начнете говорить о чем-то серьезном, поговорите о погоде. Это помогает расслабиться и примериться друг к другу. Когда мы проговариваем погоду, мы от нее как бы немножечко абстрагируемся, что позволяет не тащить плохое настроение в деловой разговор", — отметил специалист.

Ильин добавил, что обсуждение бытовых мелочей служит своеобразным механизмом психологической поддержки. Это помогает разграничить внутреннее состояние и внешние обстоятельства. Однако стоит помнить, что ежедневный стресс может перерасти в серьезную медицинскую проблему. Если речь идет не о временной грусти, а о клиническом расстройстве, теплый чай и разговоры не помогут — в таких случаях необходимо обращаться за помощью к врачу.

Врачи регулярно напоминают, что своевременная диагностика психики позволяет избежать тяжелых последствий для организма. Для экстренных случаев существуют специальные упражнения, которые помогают быстро вернуть контроль над собой при панических атаках.

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