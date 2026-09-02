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Ирина Малова Опубликована сегодня в 17:47

Тревога накрывает все сильнее: почему осенью обостряются привычные проблемы

Внешние факторы и сезонные изменения подрывают психологическую устойчивость россиян, говорит психолог, топ-тренер Школы Нины Зверевой Алексей Ильин. В беседе с NewsInfo эксперт пояснил, как поддерживать свое ментальное здоровье.

Ранее представители РАН представили данные, согласно которым признаки депрессии наблюдаются почти у половины жителей страны. Исследователи зафиксировали высокий уровень тревожности у 36 процентов респондентов, связывая такие показатели с негативными экономическими ожиданиями и падением реальных доходов населения.

Специалисты подчеркивают, что нехватка денег оказывает прямое деструктивное влияние на когнитивные функции и общее самочувствие.

По словам психолога, общество уже адаптировалось к состоянию постоянной нестабильности, однако бытовые трудности продолжают оказывать давление. Рост цен, изменения на рынке труда и сокращение числа заказов у специалистов становятся повседневными стрессорами. Ситуация усугубляется климатическими факторами: сокращение светового дня в осенний период напрямую влияет на уровень оптимизма. В солнечные дни даже профессиональные участники рынка склонны действовать более решительно и чаще доверять партнерам.

"Первое, что можно сделать, это теплее одеваться. Не мерзнуть, пить теплые напитки, чай, кофе, шоколад — что нравится. Ощущение тепла от еды и одежды бережет наш ресурс, мы меньше стрессуем. Чем теплее нам, тем спокойнее — это доказанный научный факт", — пояснил Ильин.

Психолог подчеркнул, что человек остается теплолюбивым существом, поэтому сохранение физического комфорта является базовым методом защиты. Помимо внешнего утепления, важно искать внутренние эмоциональные ресурсы. Помочь в этом могут книги, музыка и общение с близкими людьми.

Также эксперт рекомендует использовать лампы для светотерапии, которые доказали свою эффективность в северных широтах. Для тех, кто постоянно находится в информационном поле, важно отслеживать момент, когда новости начинают управлять жизнью, и вовремя дистанцироваться от негативного контента.

"До того, как вы начнете говорить о чем-то серьезном, поговорите о погоде. Это помогает расслабиться и примериться друг к другу. Когда мы проговариваем погоду, мы от нее как бы немножечко абстрагируемся, что позволяет не тащить плохое настроение в деловой разговор", — отметил специалист.

Ильин добавил, что обсуждение бытовых мелочей служит своеобразным механизмом психологической поддержки. Это помогает разграничить внутреннее состояние и внешние обстоятельства. Однако стоит помнить, что ежедневный стресс может перерасти в серьезную медицинскую проблему. Если речь идет не о временной грусти, а о клиническом расстройстве, теплый чай и разговоры не помогут — в таких случаях необходимо обращаться за помощью к врачу.

Врачи регулярно напоминают, что своевременная диагностика психики позволяет избежать тяжелых последствий для организма. Для экстренных случаев существуют специальные упражнения, которые помогают быстро вернуть контроль над собой при панических атаках.

Проверено экспертом: врач-терапевт (Врач общей практики) Алексей Поляков, врач-терапевт (Врач общей практики) Марина Егорова

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Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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