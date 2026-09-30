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Осенний лес и озеро
Осенний лес и озеро
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Ирина Малова Опубликована сегодня в 14:06

Темнеет раньше, сил меньше: почему осенью нельзя требовать от себя летней продуктивности

Осознанное отношение к природным циклам и своевременная коррекция режима дня помогут избежать депрессивных состояний в осенне-зимний период, пояснила NewsInfo телесно-ориентированный психотерапевт, нейропсихолог Татьяна Маремпольская. Эксперт подчеркнула, что человек является частью живой природы, поэтому его психика неизбежно реагирует на сокращение светового дня переходом в режим энергосбережения.

Ранее научный сотрудник Московского планетария Людмила Кошман заявила, что в течение октября продолжительность светового дня в столице сократится более чем на два часа. Если в начале месяца солнце светит 11 часов 35 минут, то к 31 октября этот показатель упадет до 9 часов 19 минут. Специалисты отмечают, что такие перемены требуют от организма серьезной адаптации.

По словам Маремпольской, психологическая устойчивость в этот период напрямую зависит от понимания психофизиологии. В отличие от животных, впадающих в спячку, люди вынуждены сохранять рабочую активность, что создает дополнительную нагрузку на нервную систему. Для поддержания стабильного состояния необходимо синхронизировать свой график с природными ритмами. Регулярное восстановление циркадных ритмов становится фундаментом, без которого психика начинает давать сбои.

"Разумность должна быть, осознанность, что циркадные ритмы, которые в природе существуют, смена утра, ночи, сезонные изменения — мы на них должны адекватно реагировать. Мы должны осознавать, что с сокращением светового дня у нас сокращается наш ресурс, так по природе мы устроены. Нужно разумно к себе относиться, не перерасходовать, не подстегивать себя как коня", — отметила Маремпольская.

Психолог добавила, что искусственная стимуляция нервной системы кофеином в условиях дефицита энергии только усугубляет ситуацию. Чрезмерное увлечение бодрящими напитками может привести к опасным последствиям для когнитивных функций. Нередко последствия употребления кофе выражаются в неспособности мозга принимать взвешенные решения из-за накопленного переутомления.

Важным аспектом адаптации является смена рациона, говорит эксперт. Специалист указала на необходимость перехода с "летнего" питания на более калорийное "зимнее", включающее сложные углеводы и жиры, которые необходимы для поддержания психического здоровья. Правильно подобранное питание для внутреннего спокойствия позволяет организму легче переносить холод и отсутствие солнца.

"Если летом мы могли один объем делать работы, то к зиме наша психика переходит в более спящий режим. Компьютер или телефон переходит на экономичный режим, у людей такая же картина. Если мы будем неадекватно нагружать психику, неадекватно расходовать свои ресурсы, получим депрессию", — пояснила эксперт.

Маремпольская сравнила подготовку психики к холодам с техническим обслуживанием автомобиля перед зимой. Она призвала граждан не пренебрегать "психогигиеной" и посещать специалистов для профилактики, не дожидаясь критических состояний.

Своевременное формирование новых привычек для укрепления стрессоустойчивости помогает сохранить ментальное здоровье до самой весны. При этом важно учитывать, что именно в холодный сезон дефицит солнечного света провоцирует упадок сил, требующий профессионального контроля.

Проверено экспертом: психолог Илья Шеховцов

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Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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