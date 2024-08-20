В России будут контролировать распространение еще 18 опасных психоактивных веществ

МВД России предложило поставить на контроль 18 новых психоактивных веществ, включая синтетические и природные каннабиноиды, опиоиды, фенилалкиламин и бензодиазепины. Эти вещества могут быть опасны для жизни и здоровья и часто позиционируются как легальные альтернативы запрещенным наркотикам.
Проект постановления также предполагает усиление контроля над мефедроном, учитывая рост его популярности среди наркозависимых, что угрожает национальной безопасности.
Веществам будут присвоены статусы, чтобы предотвратить их незаконное распространение.
Фото: commons.wikimedia.org/Mx. Granger (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)
Шольц отверг обвинения в намерении Германии сократить помощь Украине
Канцлер Германии Олаф Шольц отверг обвинения в том, что Берлин собирается сократить военную помощь Украины. Соответствующую информацию он прокомментировал во время интервью телеканалу Sat.1, выдержки из которой публикует издание DPA.
Axios: Нетаньяху ограничил переговорщиков в сделке по Газе
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху не предоставил переговорщикам вдоволь свободы действий в ходе переговоров по Газе, на прошлой неделе в Дохе, спишет Axios со ссылкой на источники. Переговоры велись при участии Египта, Катара, Штатов и Израиля, однако ХАМАС отказался из-за отсутствия конкретики.
Юристы советуют обращаться в полицию при курении соседей на балконе
Юристы рекомендуют россиянам обращаться в полицию, если соседи курят на своём балконе. Адвокат Александр Карабанов в разговоре с Общественной Службой Новостей указал, что курение на балконах запрещено действующим законодательством.
Госдума дорабатывает законопроект о финансовой поддержке крепких семей
В Государственной думе дорабатывают законопроект, который касается финансовой поддержки крепких семей. Как отметил председатель Комитета Госдумы по трудовой, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, планируется введение выплат для граждан за регистрацию брака или за его длительность.