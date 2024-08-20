В России будут контролировать распространение еще 18 опасных психоактивных веществ

МВД России предложило поставить на контроль 18 новых психоактивных веществ, включая синтетические и природные каннабиноиды, опиоиды, фенилалкиламин и бензодиазепины. Эти вещества могут быть опасны для жизни и здоровья и часто позиционируются как легальные альтернативы запрещенным наркотикам.

Проект постановления также предполагает усиление контроля над мефедроном, учитывая рост его популярности среди наркозависимых, что угрожает национальной безопасности.

Веществам будут присвоены статусы, чтобы предотвратить их незаконное распространение.

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