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Врач Воробьев: после 45 лет могут развиваться психические заболевания
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Врач Воробьев: после 45 лет могут развиваться психические заболевания

Психиатр Руслан Воробьев рассказал, что после 45 лет могут манифестировать такие психические заболевания, как шизофрения, биполярное и шизоаффективное расстройства, а также обостряться уже существующие состояния. Также в этом возрасте может развиться бредовое расстройство, характеризующееся хроническим бредом, например, преследования, страха отравления или кражи, сообщает Газета.Ру.

Часто встречается ипохондрический бред, содержание которого связано с жизненными обстоятельствами. В некоторых случаях бред сопровождается галлюцинациями, подавленным настроением, тревогой и другими симптомами депрессии.

Фото: flickr.com/Marco Castellani (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)

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