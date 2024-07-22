Психиатр Руслан Воробьев рассказал, что после 45 лет могут манифестировать такие психические заболевания, как шизофрения, биполярное и шизоаффективное расстройства, а также обостряться уже существующие состояния. Также в этом возрасте может развиться бредовое расстройство, характеризующееся хроническим бредом, например, преследования, страха отравления или кражи, сообщает Газета.Ру.
Часто встречается ипохондрический бред, содержание которого связано с жизненными обстоятельствами. В некоторых случаях бред сопровождается галлюцинациями, подавленным настроением, тревогой и другими симптомами депрессии.
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