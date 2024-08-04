Анфиса Чехова развеяла мифы о венце безбрачия и ждет счастливого замужества

Анфису Чехову в прошлом убеждали, что у нее венец безбрачия, и она смирилась с мыслью, что никогда не выйдет замуж. Хотя ей шесть раз делали предложения, она отказывалась, считая себя бракофобом. Свадьба с Гурамом Баблишвили на Сейшелах была лишь красивой постановкой и не была официально зарегистрирована.
Экстрасенсы неоднократно предлагали снять порчу, но участники передачи "Место силы" не нашли у нее ни венца безбрачия, ни порчи, предсказав счастливое замужество.
Несмотря на популярность у мужчин, Чехова предпочитает хранить личную жизнь в секрете и не видит смысла рассказывать о партнерах, если отношения не оформлены официально или нет детей.
Руководство Мьянмы обратилось к РФ за поддержкой в борьбе с терроризмом
Руководитель крупнейшей в Мьянме партии обратился к России с просьбой поддержать правительственные силу республики в борьбе с террористической угрозой, сообщает РИА Новости. По словам Кхин Йи то, что происходит на территории страны, не внутренние разборки, а реальный террор.
ВВС Израиля заявили об атаке на "Хезболлу" на юге Ливана
Израильские ВВС нанесли удары по "террористическим объектам" и "военным зданиям" шиитов "Хезболлы" в районе Кфаркелы на юге Ливана. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.
Новая жизнь Ани Лорак: от развода к тайной свадьбе
В феврале 2023 года Ани Лорак сообщила, что нашла нового избранника — инструктора по йоге испанского происхождения Исаака Виджраку, с которым она познакомилась на Ибице и с тех пор не расставалась.
Хейли Бибер тратит десятки миллионов на частные перелеты
Поклонники звёздной пары Джастина и Хейли Бибер гадают, почему певец оставлял беременную жену ради выступления на свадьбе века. И вот выяснилась настоящая причина.