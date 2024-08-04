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Анфиса Чехова: от бракофобии к новой надежде на личное счастье
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  • Опубликована сегодня в 15:21

Анфиса Чехова развеяла мифы о венце безбрачия и ждет счастливого замужества

Анфиса Чехова: от бракофобии к новой надежде на личное счастье

Анфису Чехову в прошлом убеждали, что у нее венец безбрачия, и она смирилась с мыслью, что никогда не выйдет замуж. Хотя ей шесть раз делали предложения, она отказывалась, считая себя бракофобом. Свадьба с Гурамом Баблишвили на Сейшелах была лишь красивой постановкой и не была официально зарегистрирована.

Экстрасенсы неоднократно предлагали снять порчу, но участники передачи "Место силы" не нашли у нее ни венца безбрачия, ни порчи, предсказав счастливое замужество.

Несмотря на популярность у мужчин, Чехова предпочитает хранить личную жизнь в секрете и не видит смысла рассказывать о партнерах, если отношения не оформлены официально или нет детей.

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