Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Экстрасенс в дыму
Экстрасенс в дыму
© Generated by AI (DALL•E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Общество
Алла Малькова Опубликована сегодня в 14:19

После схемы Долиной появилась услуга чистки от духов: экстрасенсы взялись за квартиры с бывшими жильцами

Экстрасенсы начали предлагать чистку вторичного жилья от духов на фоне "схемы Долиной"

Рынок вторичного жилья в Москве неожиданно получил новое "сервисное" направление — очистку квартир от мистического наследия прежних владельцев. Об этом сообщает проект SHOT ПРОВЕРКА, изучивший, как на фоне резонансной "схемы Долиной" активизировались псевдоэзотерики, предлагающие платные обряды для новых собственников.

Как работает "чистка" вторички

Журналисты обнаружили в сети объявление 52-летнего психолога-эзотерика Андрея Пасынкова, который предлагает избавлять старые квартиры от "сущностей" и "духов прошлых жильцов". В рамках проверки к нему обратилась москвичка, показав фотографии квартиры и заплатив восемь тысяч рублей за онлайн-консультацию.

Реакция последовала незамедлительно. Экстрасенс заявил, что сразу "увидел" источник проблем — духов бывших владельцев и некую сущность, якобы затаившуюся в "заднем правом углу" жилья. По его версии, подобные случаи типичны именно для московской "вторички".

Объяснение через страх и возраст

Пасынков уверял, что уже "лично чистил" квартиры в столице и хорошо знаком с подобными ситуациями. Он утверждал, что новые хозяйки сами "запускают" сущности, когда смотрят в зеркало, замечают возрастные изменения и мысленно стремятся помолодеть "любыми путями".

При этом эзотерик настаивал, что не использует запугивание как инструмент воздействия. "Я не заливаю в уши", — заявил психолог-эзотерик Андрей Пасынков / SHOT ПРОВЕРКА. Однако тут же рекомендовал провести очистку помещения, поработать с мышлением и записаться на следующие платные консультации.

Итог проверки SHOT ПРОВЕРКИ

Ключевая деталь эксперимента вскрылась уже после общения. Фотографии квартиры, представленные "клиенткой", оказались изображениями с фотостоков. Сама москвичка была подставной, никаких проблем со сном или самочувствием у неё не было.

Таким образом, проверка показала, что "диагноз" и рекомендации не зависели от реальных обстоятельств. Экстрасенс уверенно находил мистические угрозы там, где их не существовало, и предлагал стандартный набор платных услуг. На фоне роста тревожности вокруг сделок с жильём подобные практики превращаются в отдельную нишу, эксплуатирующую страхи покупателей вторичного рынка.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Зимние каникулы для школьников России будут длиться две недели — с 31 декабря по 11 января сегодня в 11:49
График школьных каникул на 2025–2026 год: когда начнётся зимний отдых и сколько продлится

Минпросвещения рекомендовало даты школьных каникул на 2025-2026 годы. Зимний отдых продлится с 31 декабря по 11 января.

Читать полностью » Резкие перепады температуры зимой могут повредить электронные устройства — ТАСС сегодня в 11:49
Резкие перепады температуры — новый враг электроники: как избежать поломок зимой

Эксперт объяснил, почему мороз и резкий прогрев опасны для смартфонов и ноутбуков и какие ошибки зимой могут привести к поломке техники.

Читать полностью » В Госдуме обсудят ужесточение мер для лиц, находящихся за границей и избегающих наказания — Вячеслав Володин сегодня в 11:49
Госдума подготовила законопроект: как ужесточение мер коснется тех, кто скрывается за рубежом

Госдума в приоритетном порядке рассмотрит законопроект об ограничениях для скрывающихся за рубежом преступников и нарушителей законодательства.

Читать полностью » Более половины россиян планируют крупные покупки до конца года — Авито Услуги сегодня в 8:09
53% россиян решили не откладывать покупки: на что они готовы потратиться до конца года

Более половины россиян планируют крупные покупки до конца года. В приоритете техника, ремонт, образование и вложения в здоровье.

Читать полностью » В Пензенской области введён режим повышенной готовности из-за ухудшения погоды сегодня в 8:09
Снег и ветер проверяют инфраструктуру на прочность: регион переведён в режим готовности

В Пензенской области из-за резкого ухудшения погоды введён режим повышенной готовности: фиксируются отключения света и ожидается сильный снег.

Читать полностью » Миронов заявил о перегрузке учителей из-за учебной программы — депутат Госдумы сегодня в 8:09
Детей хотят учить дольше, но не умнее: школьная система упёрлась в тупик

Сергей Миронов раскритиковал перегруженность школьной программы и заявил, что вместо увеличения сроков обучения нужно сократить лишние предметы.

Читать полностью » Жителям Подмосковья напомнили о наказании за вырубку ёлок — ТАСС сегодня в 7:06
Новогодняя традиция с уголовным финалом: власти напомнили о наказании за ёлки

В Подмосковье напомнили: самовольная рубка ёлок может закончиться не только штрафом, но и тюрьмой. Депутат объяснил, как встретить Новый год законно.

Читать полностью » СК установил хищение десятков миллионов при строительстве военного городка — ТАСС сегодня в 7:06
Контракт на 426 млн, работы — на 55: СК расследует хищения при стройке Росгвардии

Следствие выявило хищение почти 40 млн рублей при строительстве объектов Росгвардии — уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве.

Читать полностью »

Новости
Мир
Эрдоган: Черное море не должно превращаться в зону конфликта для сведения счетов
СЗФО
Жители Ленобласти заметили северное сияние над Финским заливом в ночь на 13 декабря
Советы и рекомендации
Диетолог Ефимова рекомендовала употреблять до четырех мандаринов в день
ЮФО
В горах Сочи ожидается интенсивное выпадение снега в выходные дни
УрФО
Следственный комитет начал проверку в замерзающем поселке Ключи
Садоводство
Укрытие растений зимой помогает предотвратить их вымерзание — садоводы
СЗФО
В Мурманской области суд впервые установил ответственность хозяина за самовыгул собаки
СКФО
Сильный ветер остановил самую высокую канатку России на Эльбрусе
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet