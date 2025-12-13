После схемы Долиной появилась услуга чистки от духов: экстрасенсы взялись за квартиры с бывшими жильцами

Рынок вторичного жилья в Москве неожиданно получил новое "сервисное" направление — очистку квартир от мистического наследия прежних владельцев. Об этом сообщает проект SHOT ПРОВЕРКА, изучивший, как на фоне резонансной "схемы Долиной" активизировались псевдоэзотерики, предлагающие платные обряды для новых собственников.

Как работает "чистка" вторички

Журналисты обнаружили в сети объявление 52-летнего психолога-эзотерика Андрея Пасынкова, который предлагает избавлять старые квартиры от "сущностей" и "духов прошлых жильцов". В рамках проверки к нему обратилась москвичка, показав фотографии квартиры и заплатив восемь тысяч рублей за онлайн-консультацию.

Реакция последовала незамедлительно. Экстрасенс заявил, что сразу "увидел" источник проблем — духов бывших владельцев и некую сущность, якобы затаившуюся в "заднем правом углу" жилья. По его версии, подобные случаи типичны именно для московской "вторички".

Объяснение через страх и возраст

Пасынков уверял, что уже "лично чистил" квартиры в столице и хорошо знаком с подобными ситуациями. Он утверждал, что новые хозяйки сами "запускают" сущности, когда смотрят в зеркало, замечают возрастные изменения и мысленно стремятся помолодеть "любыми путями".

При этом эзотерик настаивал, что не использует запугивание как инструмент воздействия. "Я не заливаю в уши", — заявил психолог-эзотерик Андрей Пасынков / SHOT ПРОВЕРКА. Однако тут же рекомендовал провести очистку помещения, поработать с мышлением и записаться на следующие платные консультации.

Итог проверки SHOT ПРОВЕРКИ

Ключевая деталь эксперимента вскрылась уже после общения. Фотографии квартиры, представленные "клиенткой", оказались изображениями с фотостоков. Сама москвичка была подставной, никаких проблем со сном или самочувствием у неё не было.

Таким образом, проверка показала, что "диагноз" и рекомендации не зависели от реальных обстоятельств. Экстрасенс уверенно находил мистические угрозы там, где их не существовало, и предлагал стандартный набор платных услуг. На фоне роста тревожности вокруг сделок с жильём подобные практики превращаются в отдельную нишу, эксплуатирующую страхи покупателей вторичного рынка.