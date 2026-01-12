Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Мужчина у психолога
Мужчина у психолога
© freepik.com is licensed under public domain
Главная / Общество
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 7:11

Ваше здоровье — ваша работа: как изменения в законе переплетут медосмотр и трудовой договор

Работодатели смогут направлять сотрудников к психиатру с 2026 года — РИАН

С 2026 года в России может измениться порядок медицинского контроля за работающими гражданами. Речь идет о возможности направления сотрудников на дополнительное обследование в случае выявления тревожных признаков, связанных с психическим состоянием. Новые нормы, как ожидается, затронут не всех работников, а только отдельные категории. Об этом сообщает агентство "РИА Новости", ссылаясь на разъяснения профильного специалиста.

Новые полномочия работодателей

С 1 марта 2026 года работодатели в России получат право направлять сотрудников на психиатрическое освидетельствование. Такая возможность появится в рамках изменений, касающихся системы обязательных медицинских осмотров. Основанием для направления станет выявление признаков психических расстройств во время плановых периодических обследований.

Речь идет не о произвольном решении работодателя, а о формализованной процедуре, встроенной в действующий механизм охраны труда. Нововведение призвано дать работодателям инструмент для реагирования на потенциальные риски, связанные с состоянием здоровья сотрудников, особенно если работа предполагает повышенную ответственность или нагрузку.

В каких случаях возможно освидетельствование

Как пояснила доцент кафедры клинической психологии Института клинической психологии и социальной работы Пироговского университета Мария Соловьева, изменения носят точечный характер и не предполагают массовых направлений к психиатрам.

"Изменения касаются отдельного указания возможности работодателя направить работника для прохождения освидетельствования в случае выявления у работника по результатам обязательных периодических медицинских осмотров работников признаков психического расстройства", — процитировало агентство "РИА Новости".

Таким образом, поводом для дополнительного приема станет не субъективная оценка, а зафиксированные медицинские данные. Это должно снизить риск злоупотреблений и обеспечить соблюдение прав работников.

Возможные последствия для сотрудников

По итогам консультации у психиатра или психотерапевта сотрудник может быть временно признан неспособным выполнять отдельные виды работ. Такое решение принимается в случае, если состояние здоровья объективно мешает безопасному и качественному исполнению профессиональных обязанностей.

При этом речь не идет об автоматическом отстранении или увольнении. Ограничения могут носить временный характер и пересматриваться по мере изменения состояния здоровья. Предполагается, что новая норма позволит своевременно выявлять проблемы и снижать риски как для самих работников, так и для окружающих.

