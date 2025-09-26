Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI)
Опубликована сегодня в 4:14

Кожа сигналит о беде: как отличить псориаз от экземы и себореи

Дерматолог Трофимова: псориаз проявляется симметричными высыпаниями и бляшками с белыми чешуйками

Псориаз — хроническое кожное заболевание, которое известно своим непредсказуемым течением и разнообразием проявлений. Его основные признаки трудно спутать с другими дерматологическими проблемами, хотя диагностика в ряде случаев требует особой осторожности.

В беседе с "Известиями" врач-дерматолог, косметолог Евгения Трофимова подробно рассказала, какие симптомы характерны для этого заболевания, как отличить его от схожих патологий и какие методы лечения сегодня применяются.

"Для псориаза характерны симметричные высыпания на разгибательных поверхностях — локтях, коленях, волосистой части головы. Важно дифференцировать его от себорейного дерматита, при котором чешуйки более жирные и желтоватые, или от экземы, часто сопровождающейся мокнутием и выраженным зудом", — уточнила врач-дерматолог Евгения Трофимова.

По её словам, ключевыми проявлениями болезни являются характерные бляшки с серебристо-белыми чешуйками, зуд и сухость кожи. При лёгком поскабливании нередко возникает кровоточивость — это один из специфических диагностических феноменов.

Диагностика и особенности течения

В неясных случаях врачи используют дополнительные методы: гистологическое исследование кожи, анализы крови для выявления воспалительных маркеров. Это помогает исключить другие дерматозы и точно подтвердить диагноз.

Заболевание протекает волнообразно: периоды обострения сменяются ремиссией. Среди провоцирующих факторов выделяют наследственность, перенесённые стрептококковые инфекции, стресс, травмы кожи, а также приём некоторых медикаментов.

Сравнение: псориаз и другие кожные болезни

Заболевание Характерные проявления Отличия
Псориаз Бляшки с белыми чешуйками, зуд, кровоточивость при поскабливании Симметричность высыпаний, хроническое течение
Себорейный дерматит Желтоватые, жирные чешуйки, чаще на волосистой части головы Нет кровоточивости при поскабливании
Экзема Мокнутие, сильный зуд, красные очаги Более острое воспаление, нет типичных бляшек

Советы шаг за шагом

  1. Обратитесь к дерматологу при первых симптомах.

  2. Не занимайтесь самолечением — используйте только препараты, назначенные врачом.

  3. Следите за питанием: уменьшите количество алкоголя, острой и жирной пищи.

  4. Избегайте стрессов и травм кожи, которые могут спровоцировать обострение.

  5. При тяжёлых формах псориаза обсудите возможность системной терапии или фототерапии.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Прерывание лечения после улучшения → быстрый рецидив → продолжение терапии под контролем врача.

  • Использование агрессивных мазей без показаний → раздражение и ухудшение кожи → мягкие препараты по назначению дерматолога.

  • Игнорирование сопутствующих болезней → риск осложнений (диабет, гипертония) → регулярные обследования.

FAQ

Как выбрать подходящее лечение при псориазе?
Лечение подбирается индивидуально, в зависимости от тяжести и локализации высыпаний. Самостоятельно назначать препараты не рекомендуется.

Сколько стоит фототерапия?
Один курс может стоить от 15 000 до 50 000 рублей, в зависимости от клиники и числа сеансов.

Что лучше при лёгкой форме — кремы или шампуни?
При локализации на коже головы эффективнее шампуни, а на теле — мази и кремы.

Современный подход к терапии

"Мы используем ступенчатый подход — от местных средств и фототерапии до системных препаратов при тяжелых формах. Ключевая задача — контроль симптомов и предотвращение осложнений, таких как псориатический артрит или вторичные инфекции", — рассказала врач-дерматолог Евгения Трофимова.

Эксперт подчеркнула, что полностью избавиться от болезни пока невозможно, однако современные методы позволяют жить с ней комфортно и снижать частоту обострений.

