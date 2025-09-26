Кожа сигналит о беде: как отличить псориаз от экземы и себореи

Псориаз — хроническое кожное заболевание, которое известно своим непредсказуемым течением и разнообразием проявлений. Его основные признаки трудно спутать с другими дерматологическими проблемами, хотя диагностика в ряде случаев требует особой осторожности.

В беседе с "Известиями" врач-дерматолог, косметолог Евгения Трофимова подробно рассказала, какие симптомы характерны для этого заболевания, как отличить его от схожих патологий и какие методы лечения сегодня применяются.

"Для псориаза характерны симметричные высыпания на разгибательных поверхностях — локтях, коленях, волосистой части головы. Важно дифференцировать его от себорейного дерматита, при котором чешуйки более жирные и желтоватые, или от экземы, часто сопровождающейся мокнутием и выраженным зудом", — уточнила врач-дерматолог Евгения Трофимова.

По её словам, ключевыми проявлениями болезни являются характерные бляшки с серебристо-белыми чешуйками, зуд и сухость кожи. При лёгком поскабливании нередко возникает кровоточивость — это один из специфических диагностических феноменов.

Диагностика и особенности течения

В неясных случаях врачи используют дополнительные методы: гистологическое исследование кожи, анализы крови для выявления воспалительных маркеров. Это помогает исключить другие дерматозы и точно подтвердить диагноз.

Заболевание протекает волнообразно: периоды обострения сменяются ремиссией. Среди провоцирующих факторов выделяют наследственность, перенесённые стрептококковые инфекции, стресс, травмы кожи, а также приём некоторых медикаментов.

Сравнение: псориаз и другие кожные болезни