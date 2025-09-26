Кожа сигналит о беде: как отличить псориаз от экземы и себореи
Псориаз — хроническое кожное заболевание, которое известно своим непредсказуемым течением и разнообразием проявлений. Его основные признаки трудно спутать с другими дерматологическими проблемами, хотя диагностика в ряде случаев требует особой осторожности.
В беседе с "Известиями" врач-дерматолог, косметолог Евгения Трофимова подробно рассказала, какие симптомы характерны для этого заболевания, как отличить его от схожих патологий и какие методы лечения сегодня применяются.
"Для псориаза характерны симметричные высыпания на разгибательных поверхностях — локтях, коленях, волосистой части головы. Важно дифференцировать его от себорейного дерматита, при котором чешуйки более жирные и желтоватые, или от экземы, часто сопровождающейся мокнутием и выраженным зудом", — уточнила врач-дерматолог Евгения Трофимова.
По её словам, ключевыми проявлениями болезни являются характерные бляшки с серебристо-белыми чешуйками, зуд и сухость кожи. При лёгком поскабливании нередко возникает кровоточивость — это один из специфических диагностических феноменов.
Диагностика и особенности течения
В неясных случаях врачи используют дополнительные методы: гистологическое исследование кожи, анализы крови для выявления воспалительных маркеров. Это помогает исключить другие дерматозы и точно подтвердить диагноз.
Заболевание протекает волнообразно: периоды обострения сменяются ремиссией. Среди провоцирующих факторов выделяют наследственность, перенесённые стрептококковые инфекции, стресс, травмы кожи, а также приём некоторых медикаментов.
Сравнение: псориаз и другие кожные болезни
|Заболевание
|Характерные проявления
|Отличия
|Псориаз
|Бляшки с белыми чешуйками, зуд, кровоточивость при поскабливании
|Симметричность высыпаний, хроническое течение
|Себорейный дерматит
|Желтоватые, жирные чешуйки, чаще на волосистой части головы
|Нет кровоточивости при поскабливании
|Экзема
|Мокнутие, сильный зуд, красные очаги
|Более острое воспаление, нет типичных бляшек
Советы шаг за шагом
-
Обратитесь к дерматологу при первых симптомах.
-
Не занимайтесь самолечением — используйте только препараты, назначенные врачом.
-
Следите за питанием: уменьшите количество алкоголя, острой и жирной пищи.
-
Избегайте стрессов и травм кожи, которые могут спровоцировать обострение.
-
При тяжёлых формах псориаза обсудите возможность системной терапии или фототерапии.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Прерывание лечения после улучшения → быстрый рецидив → продолжение терапии под контролем врача.
-
Использование агрессивных мазей без показаний → раздражение и ухудшение кожи → мягкие препараты по назначению дерматолога.
-
Игнорирование сопутствующих болезней → риск осложнений (диабет, гипертония) → регулярные обследования.
FAQ
Как выбрать подходящее лечение при псориазе?
Лечение подбирается индивидуально, в зависимости от тяжести и локализации высыпаний. Самостоятельно назначать препараты не рекомендуется.
Сколько стоит фототерапия?
Один курс может стоить от 15 000 до 50 000 рублей, в зависимости от клиники и числа сеансов.
Что лучше при лёгкой форме — кремы или шампуни?
При локализации на коже головы эффективнее шампуни, а на теле — мази и кремы.
Современный подход к терапии
"Мы используем ступенчатый подход — от местных средств и фототерапии до системных препаратов при тяжелых формах. Ключевая задача — контроль симптомов и предотвращение осложнений, таких как псориатический артрит или вторичные инфекции", — рассказала врач-дерматолог Евгения Трофимова.
Эксперт подчеркнула, что полностью избавиться от болезни пока невозможно, однако современные методы позволяют жить с ней комфортно и снижать частоту обострений.
