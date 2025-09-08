Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Псориаз
© freepik.com is licensed under Public domain
Олег Белов Опубликована сегодня в 22:31

Болезнь, которой нельзя заразиться, но которая ломает жизнь

Псориаз поражает до 3% населения и может приводить к воспалению суставов — врачи

Псориаз — одно из самых распространённых хронических заболеваний кожи. Им страдает до 3% населения, и хотя болезнь не заразна, она существенно влияет на качество жизни. Красные шелушащиеся пятна — лишь внешнее проявление сложного сбоя в работе иммунной системы.

Почему появляются пятна

При псориазе клетки кожи — кератиноциты — начинают делиться слишком быстро. Вместо привычных 28-30 дней они проходят цикл за 4-7 дней. Из-за этого на поверхности кожи образуются утолщённые бляшки, покрытые серебристыми чешуйками.

"Это сбой в работе иммунной системы, из-за которого клетки кожи начинают расти и делиться гораздо быстрее обычного", — пояснила врач-дерматолог Лала Дзимцеишвили.

Основная причина болезни — наследственная предрасположенность. Обострения провоцируют стресс, инфекции, травмы кожи, некоторые лекарства, курение, алкоголь и гормональные изменения, например во время менопаузы.

Где проявляется

Наиболее часто очаги возникают на коже головы, локтях, коленях и пояснице. Но болезнь может поражать руки, ноги, лицо, складки кожи и даже ногти, вызывая их ломкость и изменение цвета.

Примерно у 30% пациентов развивается псориатический артрит — воспаление суставов, которое может привести к их разрушению.

Как жить с псориазом

Псориаз нельзя полностью вылечить, но его можно контролировать. Заболевание протекает с чередованием обострений и ремиссий, и важно придерживаться комплексного подхода.

Следуйте плану лечения

Назначенные врачом препараты, кремы и мази необходимо использовать регулярно. Низкая приверженность терапии снижает её эффективность, поэтому дисциплина играет ключевую роль.

Увлажняйте кожу

Сухость усугубляет зуд и шелушение. Подойдут кремы, мази и масла с увлажняющими компонентами (гиалуроновая кислота, мочевина, глицерин, пантенол) и окклюзивами (вазелин, ланолин, минеральное масло). Средства лучше выбирать без ароматизаторов и спирта.

Берегите кожу

Любые травмы и даже трение одежды могут вызвать новые высыпания (феномен Кёбнера). Лучше носить свободную одежду из натуральных тканей и избегать агрессивного ухода.

Управляйте стрессом

Эмоциональные нагрузки часто становятся триггером. Помогают дыхательные практики, релаксация и когнитивно-поведенческая терапия.

Солнечный свет

Умеренные дозы UVB-лучей улучшают состояние кожи, замедляя её обновление и уменьшая воспаление. Но избыток солнца может навредить, поэтому важно использовать солнцезащитный крем с SPF 30+ и увеличивать время пребывания на солнце постепенно.

Главное

Псориаз — хроническое неинфекционное заболевание кожи с генетической основой. Он проявляется красными шелушащимися пятнами и может осложняться поражением суставов. Хотя болезнь нельзя вылечить окончательно, правильное лечение, увлажнение кожи, защита от травм, контроль стресса и умеренное пребывание на солнце помогают держать её под контролем и улучшать качество жизни.

