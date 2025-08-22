Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Псориаз
Иван Петровский Опубликована сегодня в 4:10

Псориаз и фитнес: где заканчивается польза и начинается опасность

Дерматолог Энриза Фактор назвала плавание безопасным видом спорта при псориазе

Можно ли спортом облегчить течение псориаза или, наоборот, усугубить его? На этот вопрос учёные пытаются ответить уже не первый год. Так, исследование, опубликованное в августе 2012 года в журнале ‌JAMA Dermatology‌, показало: регулярная физическая активность снижает риск обострений. Но для людей, живущих с этим аутоиммунным заболеванием, сам процесс тренировок может превращаться в испытание: болезненные бляшки, воспаления, усталость и раздражение кожи делают любое движение дискомфортным.

Почему спорт — это стресс для организма

Национальный фонд по борьбе с псориазом отмечает, что стресс является одним из главных триггеров обострения болезни. А поход в новый спортзал или попытка взяться за амбициозную цель способны вызвать напряжение даже у здорового человека. Кроме того, как напоминает Physiological Society, сама по себе тренировка — это тоже форма стресса: организм вынужден выходить из состояния равновесия (гомеостаза).

Тем не менее спорт может приносить ощутимую пользу: улучшение сна, снижение тревожности, поддержка иммунной системы. Главное — правильно выбрать формат активности и соблюдать несколько правил.

Вода лечит и укрепляет

"Плавание часто рекомендуют при псориазе", — рассказывает клинический дерматолог Энриза Фактор (Enrizza P. Factor, MD). — "Во-первых, оно щадит суставы, что важно при воспалении. Во-вторых, морская вода помогает мягко удалить ороговевшие клетки кожи".

Единственный минус — хлор в бассейнах может пересушивать кожу. Поэтому врачи советуют сразу после тренировки принимать душ с мягким гелем и обязательно использовать увлажняющий крем.

Режим против стресса

Не менее важен сам ритм жизни. "Стресс — главный враг для людей с псориазом, и как только он запускается, начинается замкнутый круг", — подчёркивает доктор Фактор. "Обострение вызывает тревогу, тревога мешает спать, а недосып усиливает воспаление. Регулярный режим помогает этот цикл разорвать".

Речь идёт не только о спорте, но и о полноценном сне, сбалансированном питании и поддержании социальных связей. Всё это снижает уровень стресса и, соответственно, риск новых высыпаний.

Умеренность вместо перегрузок

Лондонский тренер Тим Бейли (Tim Bailey, CPT) отмечает: "Лучше выбирать умеренные по интенсивности тренировки. Это снижает вероятность раздражения кожи потом и делает нагрузку более контролируемой".

Подходящие варианты: йога, пилатес, лёгкий бег, быстрая ходьба, велосипед, тай-чи. Даже работа в саду или уборка дома могут считаться полезным движением, если выполнять их в бодром, но не изнуряющем темпе.

Уход за кожей до и после занятий

Нью-йоркский дерматолог доктор Мишель Грин (Michele Green, MD) напоминает: "Чем чаще вы увлажняете кожу, тем меньше она склонна к раздражению и тем быстрее восстанавливается". Крем стоит наносить не только перед тренировкой, но и в течение дня.

Важно помнить: сухая кожа во время занятий повышает риск мелких порезов и ссадин от спортивного инвентаря. Даже маленькие ранки могут спровоцировать новые очаги воспаления. Анти-зудные средства помогают избежать привычки расчесывать бляшки.

Несколько практических советов

  • прикрывайте поражённые участки дышащей тканью (лучше хлопком, а не марлей, которая впитывает крем);
  • ведите дневник тренировок, чтобы отслеживать связь между нагрузкой и состоянием кожи;
  • советуйтесь с врачом и прислушивайтесь к телу — оно подскажет, если нагрузка слишком высока.

