Псориаз и фитнес: где заканчивается польза и начинается опасность

Можно ли спортом облегчить течение псориаза или, наоборот, усугубить его? На этот вопрос учёные пытаются ответить уже не первый год. Так, исследование, опубликованное в августе 2012 года в журнале ‌JAMA Dermatology‌, показало: регулярная физическая активность снижает риск обострений. Но для людей, живущих с этим аутоиммунным заболеванием, сам процесс тренировок может превращаться в испытание: болезненные бляшки, воспаления, усталость и раздражение кожи делают любое движение дискомфортным.

Почему спорт — это стресс для организма

Национальный фонд по борьбе с псориазом отмечает, что стресс является одним из главных триггеров обострения болезни. А поход в новый спортзал или попытка взяться за амбициозную цель способны вызвать напряжение даже у здорового человека. Кроме того, как напоминает Physiological Society, сама по себе тренировка — это тоже форма стресса: организм вынужден выходить из состояния равновесия (гомеостаза).

Тем не менее спорт может приносить ощутимую пользу: улучшение сна, снижение тревожности, поддержка иммунной системы. Главное — правильно выбрать формат активности и соблюдать несколько правил.

Вода лечит и укрепляет

"Плавание часто рекомендуют при псориазе", — рассказывает клинический дерматолог Энриза Фактор (Enrizza P. Factor, MD). — "Во-первых, оно щадит суставы, что важно при воспалении. Во-вторых, морская вода помогает мягко удалить ороговевшие клетки кожи".

Единственный минус — хлор в бассейнах может пересушивать кожу. Поэтому врачи советуют сразу после тренировки принимать душ с мягким гелем и обязательно использовать увлажняющий крем.

Режим против стресса

Не менее важен сам ритм жизни. "Стресс — главный враг для людей с псориазом, и как только он запускается, начинается замкнутый круг", — подчёркивает доктор Фактор. "Обострение вызывает тревогу, тревога мешает спать, а недосып усиливает воспаление. Регулярный режим помогает этот цикл разорвать".

Речь идёт не только о спорте, но и о полноценном сне, сбалансированном питании и поддержании социальных связей. Всё это снижает уровень стресса и, соответственно, риск новых высыпаний.

Умеренность вместо перегрузок

Лондонский тренер Тим Бейли (Tim Bailey, CPT) отмечает: "Лучше выбирать умеренные по интенсивности тренировки. Это снижает вероятность раздражения кожи потом и делает нагрузку более контролируемой".

Подходящие варианты: йога, пилатес, лёгкий бег, быстрая ходьба, велосипед, тай-чи. Даже работа в саду или уборка дома могут считаться полезным движением, если выполнять их в бодром, но не изнуряющем темпе.

Уход за кожей до и после занятий

Нью-йоркский дерматолог доктор Мишель Грин (Michele Green, MD) напоминает: "Чем чаще вы увлажняете кожу, тем меньше она склонна к раздражению и тем быстрее восстанавливается". Крем стоит наносить не только перед тренировкой, но и в течение дня.

Важно помнить: сухая кожа во время занятий повышает риск мелких порезов и ссадин от спортивного инвентаря. Даже маленькие ранки могут спровоцировать новые очаги воспаления. Анти-зудные средства помогают избежать привычки расчесывать бляшки.

Несколько практических советов