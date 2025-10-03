Ваш знакомый постянно жалуется? За этим может скрываться совсем не то, что вы думаете

Причиной постоянного недовольства может быть истощение нервной системы или проблемы со здоровьем, поэтому важно проявлять участие и разбираться в каждом конкретном случае. В беседе с NewsInfo психиатр, врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович рассказал, как вести себя с постоянно жалующимися людьми.

Федорович отметил, что степень близости с вечно недовольными людьми определяет стратегию поведения по отношению к ним.

"Если это начальник, то шансов у вас немного, придется его бурчания терпеть. Если это какой-то приятный знакомый, ну, наверное, можно чуть-чуть потерпеть, но в объеме не больше, чтобы не разрушиться. Если это какой-то вообще левый человек, сосед по гаражу, например, можно уделить ему буквально несколько минут, пожать руку", — поясняет врач.

Если же в роли жалующегося выступает близкий человек или хороший друг, то это сигнал, что у него могут быть проблемы, требующие понимания и внимания, уверен психотерапевт.

"Такой вот зануда, это означает, что с ним что-то не так. Он болен, проявить участие. Независимо от того, на что он жалуется, на погоду, на природу, на недостаток средств или на какое-то плохое самочувствие, это всё равно признак истощения нервной системы. Поэтому здесь участие потребуется однозначно", — советует он.

Особое внимание, по словам эксперта, стоит уделять пожилым людям, проявляющим недовольство.