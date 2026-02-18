Когда нервы уходят в тело: как психосоматика превращается в диагноз

Стресс и хронические переживания способны запускать реальные физиологические изменения в организме, отметил психиатр-нарколог, главный врач ООО "ПС Клиника" Александр Панов. О том, как психическое здоровье связано с физическими заболеваниями, он рассказал в беседе с NewsInfo.

Панов пояснил, что под психосоматикой обычно понимают влияние эмоционального состояния и стресса на работу органов и систем. По его словам, при нервных перегрузках мозг может запускать цепочку гормональных и физиологических реакций, которые со временем приводят к реальным заболеваниям.

"Доказано однозначно, что воздействие каких-либо факторов на организм внешних ведет к изменениям, функционирование мозга ведет к реальным изменениям в организме, могут формироваться различные заболевания, которые связаны со стрессом, такая физиологическая связь", — отметил Панов.

Специалист уточнил, что при длительном стрессе возможны выбросы адреналина и кортизола, учащение сердцебиения, появление неприятных ощущений в груди, а также нарушения в работе желудочно-кишечного тракта. В некоторых случаях это может привести к формированию гастрита или другим хроническим состояниям.

Он добавил, что врачу важно учитывать жизненные обстоятельства пациента, так как за жалобами на сердце или желудок нередко стоят длительные эмоциональные переживания.