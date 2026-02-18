Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
ОКР: мифы и реальность
ОКР: мифы и реальность
Ирина Малова Опубликована сегодня в 17:30

Когда нервы уходят в тело: как психосоматика превращается в диагноз

Стресс и хронические переживания способны запускать реальные физиологические изменения в организме, отметил психиатр-нарколог, главный врач ООО "ПС Клиника" Александр Панов. О том, как психическое здоровье связано с физическими заболеваниями, он рассказал в беседе с NewsInfo.

Панов пояснил, что под психосоматикой обычно понимают влияние эмоционального состояния и стресса на работу органов и систем. По его словам, при нервных перегрузках мозг может запускать цепочку гормональных и физиологических реакций, которые со временем приводят к реальным заболеваниям.

"Доказано однозначно, что воздействие каких-либо факторов на организм внешних ведет к изменениям, функционирование мозга ведет к реальным изменениям в организме, могут формироваться различные заболевания, которые связаны со стрессом, такая физиологическая связь", — отметил Панов.

Специалист уточнил, что при длительном стрессе возможны выбросы адреналина и кортизола, учащение сердцебиения, появление неприятных ощущений в груди, а также нарушения в работе желудочно-кишечного тракта. В некоторых случаях это может привести к формированию гастрита или другим хроническим состояниям.

Он добавил, что врачу важно учитывать жизненные обстоятельства пациента, так как за жалобами на сердце или желудок нередко стоят длительные эмоциональные переживания.

"Если это все раскручивать и смотреть, то можно определиться, что заболевание есть, но к нему привели определенные факторы. Я бы так бы сказал. Может быть у человека не хватает нормальных положительных эмоций, что также ведет к формированию даже и психических расстройств", — подчеркнул эксперт.

Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

