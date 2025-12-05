Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
здание госдумы рф
здание госдумы рф
© flickr.com by MikleRav is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Главная / Общество
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 4:43

Психологический террор и сделки с недвижимостью: как новая статья в УК России поможет жертвам

Владимир Кошелев предложил добавить статью о психическом насилии в Уголовный кодекс

В России психическое насилие не имеет отдельной статьи в Уголовном кодексе, но активно обсуждается как элемент различных преступлений. Владимир Кошелев, первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ от ЛДПР, предложил внести соответствующие изменения в законодательство, включив психическое насилие как отягчающее обстоятельство. Об этом сообщает ТАСС.

Определение и формы психического насилия

На данный момент психическое насилие в российском уголовном праве не имеет чёткого определения, однако считается частью более широких преступлений, таких как угрозы или оскорбления. К основным формам психического насилия, по мнению Кошелева, можно отнести шантаж, жестокое обращение, унижение личности и другие действия, наносящие вред психическому здоровью. Важным элементом является также воздействие, которое разрушает личную свободу жертвы, включая интеллектуальное насилие, при котором человек подвергается манипуляциям, искажающим его восприятие реальности.

"Следует дополнить Уголовный кодекс такой статьей о психическом насилии и признавать это отягчающим обстоятельством", — отметил Кошелев.

Включение такой статьи в Уголовный кодекс может помочь установить юридическую ответственность за такие преступления, которые в настоящее время часто остаются без должного наказания.

Психическое насилие в контексте сделок с недвижимостью

Особое внимание депутат обратил на случаи, когда психическое насилие проявляется в процессе сделок с недвижимостью. В частности, когда продавцов вторичного жилья вводят в заблуждение мошенники. В таких ситуациях потерпевшие часто сталкиваются с манипуляциями, которые не только наносят материальный ущерб, но и влияют на их психическое состояние. Кошелев предложил расширить трактовку психического насилия, чтобы учесть этот вид воздействия в рамках законодательства.

Сегодняшнее законодательство не всегда в полной мере охватывает такие случаи, что оставляет множество лазеек для мошенников. Психологическое давление в ходе сделки часто игнорируется или не признаётся тяжким преступлением, в то время как такие действия могут иметь долгосрочные последствия для жертвы.

Проблемы правоприменения

Сложности, связанные с правоприменением в сфере психического насилия, заключаются в отсутствии чётких критериев, по которым можно было бы однозначно определить факты такого насилия. В отличие от физического, где степень вреда легко оценить, психическое насилие требует глубокой экспертной оценки и специфической правовой квалификации.

"Требуется расширение понятия психического насилия, чтобы оно не ограничивалось только прямыми угрозами или оскорблениями, но также включало более сложные формы воздействия, такие как манипуляции в ходе сделок", — подчеркнул Кошелев.

Он отметил, что предложенные изменения должны внести ясность и сделать процесс наказания за такие преступления более эффективным.

Перспективы внедрения изменений в законодательство

Включение статьи о психическом насилии в Уголовный кодекс может стать важным шагом в модернизации российского законодательства в области защиты прав граждан. Этот шаг позволит не только формализовать наказание за психическое насилие, но и улучшить правовую защиту пострадавших.

При этом, как подчеркнул Кошелев, внедрение изменений потребует комплексного подхода, включающего как пересмотр существующих норм, так и подготовку специалистов для квалифицированной оценки такого рода преступлений.

Таким образом, предложенные изменения в законодательстве могут стать значимым шагом на пути к обеспечению более полной защиты граждан от всех форм насилия, включая те, которые оставляют психологические травмы.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Бурятии решат проблему с экологичным отоплением через модернизацию инфраструктуры — Юрий Трутнев вчера в 15:55
Чистый воздух или пустая мечта: почему 99% домов в Бурятии ещё не перешли на электрическое отопление

В Бурятии переведено только 1% домов на электрическое отопление в рамках программы "Чистый воздух", несмотря на усилия властей и планы на 2024 год.

Читать полностью » С 2026 года в паспортах граждан России появится новая отметка — эксперт Сивков вчера в 14:37
Без нового номера в паспорте не обойтись: что это значит для граждан России с 2026 года

С 2026 года в паспортах россиян появится новая отметка, которая создаст цифровой профиль гражданина и упростит взаимодействие с государством.

Читать полностью » Депутат Госдумы Панеш рассказал о повышении пенсий на 35% в январе 2026 года вчера в 14:35
Пенсия взлетит сильнее инфляции: кого в 2026 году ждёт рекордная прибавка без единой заявки

В январе 2026 года некоторые пенсионеры получат прибавку около 35%. Она положена тем, кому исполнится 80 лет в декабре и кто получает страховую пенсию.

Читать полностью » Депутат ГД Нилов заявил о потере репутации Долиной после скандала с ее недвижимостью вчера в 14:29
Скандал сильнее песен: карьера Долиной теперь проходит через призму одной роковой квартиры

Депутат Нилов заявил, что репутация Ларисы Долиной теперь полностью определяется скандалом с квартирой, который «замарал» её многолетнюю карьеру.

Читать полностью » Синдром отличника часто связан с патологическим нарциссизмом — психолог Полянова вчера в 13:49
Без права на ошибку: почему синдром отличника превращает жизнь в бесконечный экзамен

Психолог Людмила Полянова объяснила NewsInfo как формируется синдром отличника и влияет ли он на взрослую жизнь.

Читать полностью » Вводятся ограничения на Facetime из-за терроризма и вербовки — Роскомнадзор вчера в 12:20
Звонки через Facetime больше не будут такими, как раньше: Роскомнадзор находит следы преступников

Роскомнадзор вводит ограничения на сервис Facetime из-за его использования для террористической деятельности и преступлений против граждан России.

Читать полностью » Перепады напряжения вызывают возгорания при включенных гирляндах — Сергей Колунов вчера в 4:55
Когда праздник дремлет, а огни — нет: почему нельзя оставлять гирлянды без присмотра

Праздничные огни создают атмосферу уюта, но даже небольшая невнимательность с гирляндами способна обернуться пожаром — предупреждают специалисты.

Читать полностью » Суд признал Пронкина виновным в получении взятки за дорожные контракты — прокуратура Хабаровского края вчера в 4:55
Дороги, что вели к колонии: как взятка в 57 миллионов разрушила карьеру регионального чиновника

В Хабаровском крае вынесен приговор по делу о крупной взятке, где бывший замминистра транспорта получил реальный срок и штраф, а расследование продолжается вокруг других участников схемы.

Читать полностью »

Новости
Питомцы
Учёные выяснили, что кошки мурлычут без участия мозга — Current Biology
Красота и здоровье
Ботокс применили для лечения хронической мигрени — Femina
Наука
Исследование показало минимальное ухудшение панели после 21 месяца — Monitors Unboxed
Красота и здоровье
Медленные прогулки активируют пассивную сеть мозга и улучшают мышление — нейропсихолог
Туризм
Подземный город Оствалл открыл свои двери для туристов после десятилетий заброшенности — CNN Travel
Еда
Легкий соус на йогурте снижает калорийность селедки под шубой — диетолог Мухина
Авто и мото
Установка ГБО повышает риск повреждений турбомотора при неправильной калибровке — автомеханики
Дом
Зеркала и светлая палитра расширяют узкий коридор — дизайнеры
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet