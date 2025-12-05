Психологический террор и сделки с недвижимостью: как новая статья в УК России поможет жертвам

В России психическое насилие не имеет отдельной статьи в Уголовном кодексе, но активно обсуждается как элемент различных преступлений. Владимир Кошелев, первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ от ЛДПР, предложил внести соответствующие изменения в законодательство, включив психическое насилие как отягчающее обстоятельство. Об этом сообщает ТАСС.

Определение и формы психического насилия

На данный момент психическое насилие в российском уголовном праве не имеет чёткого определения, однако считается частью более широких преступлений, таких как угрозы или оскорбления. К основным формам психического насилия, по мнению Кошелева, можно отнести шантаж, жестокое обращение, унижение личности и другие действия, наносящие вред психическому здоровью. Важным элементом является также воздействие, которое разрушает личную свободу жертвы, включая интеллектуальное насилие, при котором человек подвергается манипуляциям, искажающим его восприятие реальности.

"Следует дополнить Уголовный кодекс такой статьей о психическом насилии и признавать это отягчающим обстоятельством", — отметил Кошелев.

Включение такой статьи в Уголовный кодекс может помочь установить юридическую ответственность за такие преступления, которые в настоящее время часто остаются без должного наказания.

Психическое насилие в контексте сделок с недвижимостью

Особое внимание депутат обратил на случаи, когда психическое насилие проявляется в процессе сделок с недвижимостью. В частности, когда продавцов вторичного жилья вводят в заблуждение мошенники. В таких ситуациях потерпевшие часто сталкиваются с манипуляциями, которые не только наносят материальный ущерб, но и влияют на их психическое состояние. Кошелев предложил расширить трактовку психического насилия, чтобы учесть этот вид воздействия в рамках законодательства.

Сегодняшнее законодательство не всегда в полной мере охватывает такие случаи, что оставляет множество лазеек для мошенников. Психологическое давление в ходе сделки часто игнорируется или не признаётся тяжким преступлением, в то время как такие действия могут иметь долгосрочные последствия для жертвы.

Проблемы правоприменения

Сложности, связанные с правоприменением в сфере психического насилия, заключаются в отсутствии чётких критериев, по которым можно было бы однозначно определить факты такого насилия. В отличие от физического, где степень вреда легко оценить, психическое насилие требует глубокой экспертной оценки и специфической правовой квалификации.

"Требуется расширение понятия психического насилия, чтобы оно не ограничивалось только прямыми угрозами или оскорблениями, но также включало более сложные формы воздействия, такие как манипуляции в ходе сделок", — подчеркнул Кошелев.

Он отметил, что предложенные изменения должны внести ясность и сделать процесс наказания за такие преступления более эффективным.

Перспективы внедрения изменений в законодательство

Включение статьи о психическом насилии в Уголовный кодекс может стать важным шагом в модернизации российского законодательства в области защиты прав граждан. Этот шаг позволит не только формализовать наказание за психическое насилие, но и улучшить правовую защиту пострадавших.

При этом, как подчеркнул Кошелев, внедрение изменений потребует комплексного подхода, включающего как пересмотр существующих норм, так и подготовку специалистов для квалифицированной оценки такого рода преступлений.

Таким образом, предложенные изменения в законодательстве могут стать значимым шагом на пути к обеспечению более полной защиты граждан от всех форм насилия, включая те, которые оставляют психологические травмы.