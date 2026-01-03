Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 5:23

Психологическая ловушка новогодних праздников: что происходит с телом и разумом, когда вы пьёте

Активные прогулки и занятия спортом помогут пройти трезвый январь — Казанцев

Провести январь без алкоголя — задача вполне выполнимая, особенно если правильно организовать выходные и каникулы. Врач психиатр-нарколог Алексей Казанцев поделился с Life.ru рекомендациями для тех, кто решил провести "сухой" январь и избежать влияния алкоголя на здоровье и отношения.

Заполнение выходных и активный отдых

Как утверждает эксперт, ключевым фактором в успешном "сухом" январе является активное времяпрепровождение. Важно не оставлять времени для соблазнов и "тоски". Алексей Казанцев рекомендует максимально заполнять выходные: можно поехать на дачу, в санаторий или кемпинг, кататься на лыжах, заниматься зимними видами спорта.

Для тех, кто остаётся в городе, предложений тоже предостаточно: бесплатные выставки, народные гуляния и спортивные мероприятия. Одним из самых простых, но эффективных способов поддержания активности является катание на коньках и санках, а также игры на снегу с близкими.

"Самое главное — выходить на коньки, на горки, где есть снег, соответственно, с санками, с лыжами", — советует врач.

Влияние алкоголя на здоровье

По словам Казанцева, алкоголь — это нейротоксин, который оказывает разрушительное воздействие на многие органы и системы организма. Он особенно пагубно влияет на префронтальную зону головного мозга, отвечающую за принятие решений, критику, интеллект и мораль. Под воздействием алкоголя человек теряет способность к критическому восприятию, что приводит к иррациональным поступкам, включая злоупотребление алкоголем на протяжении целого дня.

"Алкоголь полностью отключает префронтальную зону головного мозга, и, соответственно, у человека пропадает критика", — объясняет врач.

Казанцев подчеркнул, что алкоголь в сочетании с жирной и острой пищей часто приводит к тяжелым последствиям, таким как панкреонекроз, который может быть смертельным, а также к различным травмам и острым отравлениям. Наркологи, по его словам, наблюдают увеличение числа пациентов, поступающих в реанимацию после алкогольных праздников, в том числе с травмами и судорожными припадками.

Как выбрать здоровый досуг

Основной совет Казанцева — не искать радости в бутылке, а активно заниматься собой и своими близкими. Он уверен, что активное проведение досуга, разнообразие в отдыхе, занятия спортом и хобби дают гораздо больше удовольствия и удовлетворения, чем временное "счастье" от алкоголя.

"Берегите себя, самое главное, занимайтесь собой, занимайтесь близкими и поверьте, что активная жизнь, активное проведение досуга гораздо интереснее и познавательнее, чем находить своё счастье на дне рюмки", — заключает специалист.

Отношение пациентов к алкоголю

Алексей Казанцев рассказал, что его пациенты, после того как они прошли лечение, больше не испытывают радости от употребления алкоголя.

Они понимают, что алкоголь лишь даёт кратковременное облегчение, но почти все последующие дни сопровождаются похмельем и разрушительными последствиями для здоровья. В результате многие из них осознают, что жить трезво гораздо приятнее и полезнее для здоровья.

