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Невролог Хорошев рассказал о непредсказуемой опасности стояния на иглах
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Хорошев: стояние на иглах может быть опасным для человека, а эффект - непредсказуемым

Невролог Хорошев рассказал о непредсказуемой опасности стояния на иглах

Длительное нахождение на металлических гвоздях может оказывать непредсказуемое воздействие на организм человека. Такие практики могут быть опасны для здоровья. Об этом рассказал невролог Павел Хорошев в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Специалист подчеркнул, что воздействие на все точки стопы одновременно не приносит пользы, а последствия могут быть серьёзными. Практика стояния на гвоздях подразумевает воздействие на множество точек стоп одновременно, характер которого зависит от веса человека и может быть непредсказуемым.

По мнению Павла Хорошева, более эффективными и безопасными являются методы точечного воздействия на организм с помощью специальных инструментов. Например, терапия су-джок и китайская акупунктура направлены на стимуляцию определённых точек тела для достижения лечебного эффекта.

Фото: Wikimedia Commons'tan/ Herbert Ponting

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