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Психолог Самбурский призвал Глюкозу попросить помощи у Максима Фадеева
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Психолог раскрывает тайны: что стоит за конфликтом Глюкозы и Фадеева?

Психолог Самбурский призвал Глюкозу попросить помощи у Максима Фадеева

Конфликт между певицей Глюкозой и продюсером Максимом Фадеевым продолжается в социальных сетях. Глюкоза считает, что Фадеев начал кампанию против нее, когда она была особенно уязвима, а Фадеев утверждает, что певица манипулирует и вводит в заблуждение публику.

Психолог Станислав Самбурский отмечает, что примирение возможно, если Глюкоза проявит инициативу. Он также объясняет, что ее эмоциональная реакция может быть связана с неправильным приемом лекарств, которые она принимает после смерти любимой бабушки. Что касается Фадеева, его поведение объясняется "синдромом пустого гнезда" и желанием заботиться о своих подопечных как о детях. Этот синдром может вызывать у него чувство предательства, когда артисты, которых он воспринимает как часть семьи, покидают его, сообщают "Страсти".

В контексте возможного примирения Самбурский считает, что сейчас самое время для Глюкозы попросить помощи и поддержки у Фадеева, так как он, вероятно, откликнется на это. Проявление сочувствия и понимания с его стороны может поспособствовать восстановлению их отношений.

Фото: glukoza.com/Glukoza production (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)

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