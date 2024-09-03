Психологическая поддержка в кризисных ситуациях: новое пособие от НГПУ

В Новосибирском государственном педагогическом университете (НГПУ) разработали новое учебное пособие по психологической помощи в кризисных ситуациях.

Отдельный раздел издания посвящен психологическому сопровождению людей, переживших экстренные травматические ситуации, которые часто случаются с участниками боевых действий. Пособие предназначено для студентов специалитета и магистратуры, а также для практикующих психологов, сообщили в пресс-службе вуза.

Автор издания "Психологическая помощь в кризисной ситуации" структурировал и описал различные кризисные ситуации, которые могут возникнуть в современном мире.

В пособии раскрываются понятия "психологическая травма", "кризисная ситуация", "критическая жизненная ситуация". Также представлены технологии для работы профессионалов с кризисами у людей разных возрастов и даны конкретные рекомендации по оказанию помощи.

Декан факультета психологии НГПУ Ольга Андронникова отметила, что в эпоху перманентных кризисов сопровождение людей, нуждающихся в психологической помощи, приобрело особую актуальность. Специалисты, работающие непосредственно с клиентами, уже во время пандемии осознали необходимость в таком пособии.

В университете подчеркнули, что отдельный раздел издания посвящен психологическому сопровождению людей в экстренных травматических ситуациях - острым горем или последующим посттравматическим стрессовым расстройством. Такие кризисные ситуации часто возникают у участников и ветеранов боевых действий.

В дальнейшем в вузе планируют подготовить отдельную книгу на эту тему. В ее основу ляжет разработанный и проведенный в НГПУ курс занятий по специфике психологического сопровождения участников СВО и членов их семей, включая несовершеннолетних.

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