Психологическая поддержка в кризисных ситуациях: новое пособие от НГПУ

В Новосибирском государственном педагогическом университете (НГПУ) разработали новое учебное пособие по психологической помощи в кризисных ситуациях.
Отдельный раздел издания посвящен психологическому сопровождению людей, переживших экстренные травматические ситуации, которые часто случаются с участниками боевых действий. Пособие предназначено для студентов специалитета и магистратуры, а также для практикующих психологов, сообщили в пресс-службе вуза.
Автор издания "Психологическая помощь в кризисной ситуации" структурировал и описал различные кризисные ситуации, которые могут возникнуть в современном мире.
В пособии раскрываются понятия "психологическая травма", "кризисная ситуация", "критическая жизненная ситуация". Также представлены технологии для работы профессионалов с кризисами у людей разных возрастов и даны конкретные рекомендации по оказанию помощи.
Декан факультета психологии НГПУ Ольга Андронникова отметила, что в эпоху перманентных кризисов сопровождение людей, нуждающихся в психологической помощи, приобрело особую актуальность. Специалисты, работающие непосредственно с клиентами, уже во время пандемии осознали необходимость в таком пособии.
В университете подчеркнули, что отдельный раздел издания посвящен психологическому сопровождению людей в экстренных травматических ситуациях - острым горем или последующим посттравматическим стрессовым расстройством. Такие кризисные ситуации часто возникают у участников и ветеранов боевых действий.
В дальнейшем в вузе планируют подготовить отдельную книгу на эту тему. В ее основу ляжет разработанный и проведенный в НГПУ курс занятий по специфике психологического сопровождения участников СВО и членов их семей, включая несовершеннолетних.
Фото: commons.wikimedia.org/Vosicos635 (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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