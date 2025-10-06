PS5 похудела — но не подешевела: новая Slim-версия удивила выбором
Компания Sony продолжает экспериментировать с конфигурациями своей популярной игровой консоли. На этот раз в США начались продажи обновленной цифровой версии PlayStation 5 Slim, которая получила SSD-накопитель на 825 ГБ вместо привычного 1 ТБ.
Ранее эта модель поступила на европейский рынок, а теперь стала доступна и на официальном сайте PlayStation Direct в США. Несмотря на уменьшение объема памяти, цена осталась прежней — $499,99.
В чем отличие новой модели
Обновленная консоль относится к "модельной группе CFI-2100 — тонкая". Внешне заметны косметические изменения: центральная черная панель и верхние боковые элементы теперь выполнены с матовым покрытием, а не глянцевым.
Ютубер Остин Эванс, разобравший европейскую версию Slim, отметил, что внутри также произошли небольшие изменения: переработка охлаждения и некоторых компонентов. Это не влияет на производительность, но подтверждает тенденцию Sony постепенно оптимизировать производство.
Цены и доступные версии
Сегодня линейка PS5 выглядит так:
|Модель
|Память
|Дисковод
|Цена в США
|PS5 Slim Digital (CFI-2100)
|825 ГБ SSD
|Нет
|$499,99
|PS5 Slim с дисководом
|1 ТБ SSD
|Есть
|$549,99
|PS5 Pro
|2 ТБ SSD
|Есть
|$749,99
Таким образом, покупатели могут выбирать между более доступной цифровой версией, стандартной консолью с дисководом и премиальной Pro-моделью.
Советы шаг за шагом: как выбрать подходящую PS5
-
Определите, нужны ли вам диски. Если вы планируете покупать только цифровые игры — берите Digital.
-
Оцените объем памяти: для коллекции ААА-игр 825 ГБ может быстро оказаться мало.
-
Рассмотрите вариант расширения — в PS5 поддерживаются дополнительные M.2 SSD-накопители.
-
Если вы ждете максимум мощности и графики — стоит подумать о PS5 Pro.
-
Сравните цены: иногда Slim с дисководом оказывается выгоднее, если учитывать скидки на дисковые версии игр.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: брать Digital-версию и надеяться, что памяти хватит "надолго".
→ Последствие: необходимость быстро докупать внешний SSD.
→ Альтернатива: сразу выбрать 1 ТБ или Pro-версию.
-
Ошибка: игнорировать возможность апгрейда.
→ Последствие: переплата за старшие модели.
→ Альтернатива: купить Slim Digital и позже установить дополнительный накопитель.
-
Ошибка: ориентироваться только на цену.
→ Последствие: неудобство при скачивании и хранении игр.
→ Альтернатива: сравнивать не только стоимость консоли, но и игры для нее.
А что если Sony снова повысит цены?
В начале 2025 года Sony уже подняла стоимость всех моделей PS5 в США на $50, объяснив это "сложной экономической ситуацией". Если тенденция сохранится, покупка даже Digital-версии за $499,99 через год может казаться выгодным вложением.
Плюсы и минусы новой PS5 Slim
|Плюсы
|Минусы
|Более компактный корпус
|Меньший объем памяти
|Матовые панели выглядят практичнее
|Цена осталась прежней, несмотря на уменьшение SSD
|Оптимизированное внутреннее устройство
|Для ААА-игр места может не хватить
|Поддержка апгрейда накопителя
|Придется тратиться на SSD отдельно
FAQ
Хватит ли 825 ГБ для игр?
Современные игры нередко занимают 80-150 ГБ, поэтому памяти может быстро не хватить.
Можно ли расширить память PS5 Slim?
Да, поддерживаются SSD-накопители формата M.2.
Чем отличается Slim от оригинальной PS5?
Она компактнее, тише и имеет обновленные панели, но технически схожа.
Мифы и правда
-
Миф: новая Digital-версия дешевле.
Правда: цена осталась прежней — $499,99.
-
Миф: PS5 Pro заменит обычные модели.
Правда: Pro — дополнение, а не замена. Slim останется в продаже.
-
Миф: Sony урезала характеристики ради экономии.
Правда: производительность не изменилась, отличия касаются только памяти и деталей корпуса.
3 интересных факта
-
Sony впервые выпустила PS5 Slim в 2023 году, заменив стандартную версию.
-
В Digital-версии нет дисковода, но его можно докупить как отдельный аксессуар.
-
PS5 Pro получила удвоенный объем SSD и улучшенные графические возможности, ориентированные на 4K и трассировку лучей.
Исторический контекст
-
2020 год: запуск первой PS5 в двух версиях — Digital и с дисководом.
-
2023 год: появление Slim, более тонкой и компактной модели.
-
2024 год: выход PS5 Pro с расширенными возможностями.
-
2025 год: запуск новой Slim Digital с уменьшенной памятью в США и Европе.
