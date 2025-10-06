PS5 похудела — но не подешевела: новая Slim-версия удивила выбором

Компания Sony продолжает экспериментировать с конфигурациями своей популярной игровой консоли. На этот раз в США начались продажи обновленной цифровой версии PlayStation 5 Slim, которая получила SSD-накопитель на 825 ГБ вместо привычного 1 ТБ.

Ранее эта модель поступила на европейский рынок, а теперь стала доступна и на официальном сайте PlayStation Direct в США. Несмотря на уменьшение объема памяти, цена осталась прежней — $499,99.

В чем отличие новой модели

Обновленная консоль относится к "модельной группе CFI-2100 — тонкая". Внешне заметны косметические изменения: центральная черная панель и верхние боковые элементы теперь выполнены с матовым покрытием, а не глянцевым.

Ютубер Остин Эванс, разобравший европейскую версию Slim, отметил, что внутри также произошли небольшие изменения: переработка охлаждения и некоторых компонентов. Это не влияет на производительность, но подтверждает тенденцию Sony постепенно оптимизировать производство.

Цены и доступные версии

Сегодня линейка PS5 выглядит так:

Модель Память Дисковод Цена в США PS5 Slim Digital (CFI-2100) 825 ГБ SSD Нет $499,99 PS5 Slim с дисководом 1 ТБ SSD Есть $549,99 PS5 Pro 2 ТБ SSD Есть $749,99

Таким образом, покупатели могут выбирать между более доступной цифровой версией, стандартной консолью с дисководом и премиальной Pro-моделью.

Советы шаг за шагом: как выбрать подходящую PS5

Определите, нужны ли вам диски. Если вы планируете покупать только цифровые игры — берите Digital. Оцените объем памяти: для коллекции ААА-игр 825 ГБ может быстро оказаться мало. Рассмотрите вариант расширения — в PS5 поддерживаются дополнительные M.2 SSD-накопители. Если вы ждете максимум мощности и графики — стоит подумать о PS5 Pro. Сравните цены: иногда Slim с дисководом оказывается выгоднее, если учитывать скидки на дисковые версии игр.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: брать Digital-версию и надеяться, что памяти хватит "надолго".

→ Последствие: необходимость быстро докупать внешний SSD.

→ Альтернатива: сразу выбрать 1 ТБ или Pro-версию.

Ошибка: игнорировать возможность апгрейда.

→ Последствие: переплата за старшие модели.

→ Альтернатива: купить Slim Digital и позже установить дополнительный накопитель.

Ошибка: ориентироваться только на цену.

→ Последствие: неудобство при скачивании и хранении игр.

→ Альтернатива: сравнивать не только стоимость консоли, но и игры для нее.

А что если Sony снова повысит цены?

В начале 2025 года Sony уже подняла стоимость всех моделей PS5 в США на $50, объяснив это "сложной экономической ситуацией". Если тенденция сохранится, покупка даже Digital-версии за $499,99 через год может казаться выгодным вложением.

Плюсы и минусы новой PS5 Slim

Плюсы Минусы Более компактный корпус Меньший объем памяти Матовые панели выглядят практичнее Цена осталась прежней, несмотря на уменьшение SSD Оптимизированное внутреннее устройство Для ААА-игр места может не хватить Поддержка апгрейда накопителя Придется тратиться на SSD отдельно

FAQ

Хватит ли 825 ГБ для игр?

Современные игры нередко занимают 80-150 ГБ, поэтому памяти может быстро не хватить.

Можно ли расширить память PS5 Slim?

Да, поддерживаются SSD-накопители формата M.2.

Чем отличается Slim от оригинальной PS5?

Она компактнее, тише и имеет обновленные панели, но технически схожа.

Мифы и правда

Миф: новая Digital-версия дешевле.

Правда: цена осталась прежней — $499,99.

Миф: PS5 Pro заменит обычные модели.

Правда: Pro — дополнение, а не замена. Slim останется в продаже.

Миф: Sony урезала характеристики ради экономии.

Правда: производительность не изменилась, отличия касаются только памяти и деталей корпуса.

3 интересных факта

Sony впервые выпустила PS5 Slim в 2023 году, заменив стандартную версию. В Digital-версии нет дисковода, но его можно докупить как отдельный аксессуар. PS5 Pro получила удвоенный объем SSD и улучшенные графические возможности, ориентированные на 4K и трассировку лучей.

Исторический контекст