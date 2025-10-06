Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Игровая приставка
Игровая приставка
© Designed by Freepik by freepik is licensed under public domain
Олег Белов Опубликована сегодня в 5:23

PS5 похудела — но не подешевела: новая Slim-версия удивила выбором

Новая версия PS5 Slim Digital получила 825 ГБ вместо 1 ТБ — цена $499,99

Компания Sony продолжает экспериментировать с конфигурациями своей популярной игровой консоли. На этот раз в США начались продажи обновленной цифровой версии PlayStation 5 Slim, которая получила SSD-накопитель на 825 ГБ вместо привычного 1 ТБ.

Ранее эта модель поступила на европейский рынок, а теперь стала доступна и на официальном сайте PlayStation Direct в США. Несмотря на уменьшение объема памяти, цена осталась прежней — $499,99.

В чем отличие новой модели

Обновленная консоль относится к "модельной группе CFI-2100 — тонкая". Внешне заметны косметические изменения: центральная черная панель и верхние боковые элементы теперь выполнены с матовым покрытием, а не глянцевым.

Ютубер Остин Эванс, разобравший европейскую версию Slim, отметил, что внутри также произошли небольшие изменения: переработка охлаждения и некоторых компонентов. Это не влияет на производительность, но подтверждает тенденцию Sony постепенно оптимизировать производство.

Цены и доступные версии

Сегодня линейка PS5 выглядит так:

Модель Память Дисковод Цена в США
PS5 Slim Digital (CFI-2100) 825 ГБ SSD Нет $499,99
PS5 Slim с дисководом 1 ТБ SSD Есть $549,99
PS5 Pro 2 ТБ SSD Есть $749,99

Таким образом, покупатели могут выбирать между более доступной цифровой версией, стандартной консолью с дисководом и премиальной Pro-моделью.

Советы шаг за шагом: как выбрать подходящую PS5

  1. Определите, нужны ли вам диски. Если вы планируете покупать только цифровые игры — берите Digital.

  2. Оцените объем памяти: для коллекции ААА-игр 825 ГБ может быстро оказаться мало.

  3. Рассмотрите вариант расширения — в PS5 поддерживаются дополнительные M.2 SSD-накопители.

  4. Если вы ждете максимум мощности и графики — стоит подумать о PS5 Pro.

  5. Сравните цены: иногда Slim с дисководом оказывается выгоднее, если учитывать скидки на дисковые версии игр.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: брать Digital-версию и надеяться, что памяти хватит "надолго".
    → Последствие: необходимость быстро докупать внешний SSD.
    → Альтернатива: сразу выбрать 1 ТБ или Pro-версию.

  • Ошибка: игнорировать возможность апгрейда.
    → Последствие: переплата за старшие модели.
    → Альтернатива: купить Slim Digital и позже установить дополнительный накопитель.

  • Ошибка: ориентироваться только на цену.
    → Последствие: неудобство при скачивании и хранении игр.
    → Альтернатива: сравнивать не только стоимость консоли, но и игры для нее.

А что если Sony снова повысит цены?

В начале 2025 года Sony уже подняла стоимость всех моделей PS5 в США на $50, объяснив это "сложной экономической ситуацией". Если тенденция сохранится, покупка даже Digital-версии за $499,99 через год может казаться выгодным вложением.

Плюсы и минусы новой PS5 Slim

Плюсы Минусы
Более компактный корпус Меньший объем памяти
Матовые панели выглядят практичнее Цена осталась прежней, несмотря на уменьшение SSD
Оптимизированное внутреннее устройство Для ААА-игр места может не хватить
Поддержка апгрейда накопителя Придется тратиться на SSD отдельно

FAQ

Хватит ли 825 ГБ для игр?
Современные игры нередко занимают 80-150 ГБ, поэтому памяти может быстро не хватить.

Можно ли расширить память PS5 Slim?
Да, поддерживаются SSD-накопители формата M.2.

Чем отличается Slim от оригинальной PS5?
Она компактнее, тише и имеет обновленные панели, но технически схожа.

Мифы и правда

  • Миф: новая Digital-версия дешевле.
    Правда: цена осталась прежней — $499,99.

  • Миф: PS5 Pro заменит обычные модели.
    Правда: Pro — дополнение, а не замена. Slim останется в продаже.

  • Миф: Sony урезала характеристики ради экономии.
    Правда: производительность не изменилась, отличия касаются только памяти и деталей корпуса.

3 интересных факта

  1. Sony впервые выпустила PS5 Slim в 2023 году, заменив стандартную версию.

  2. В Digital-версии нет дисковода, но его можно докупить как отдельный аксессуар.

  3. PS5 Pro получила удвоенный объем SSD и улучшенные графические возможности, ориентированные на 4K и трассировку лучей.

Исторический контекст

  • 2020 год: запуск первой PS5 в двух версиях — Digital и с дисководом.

  • 2023 год: появление Slim, более тонкой и компактной модели.

  • 2024 год: выход PS5 Pro с расширенными возможностями.

  • 2025 год: запуск новой Slim Digital с уменьшенной памятью в США и Европе.

