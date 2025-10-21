Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Игровая приставка
Игровая приставка
© Designed by Freepik by freepik is licensed under public domain
Олег Белов Опубликована сегодня в 6:47

Ревизия ради экономии: новая PS5 Pro стала легче — но не лучше

Sony лишила новый DualSense дополнительного микрофона ради экономии — Остин Эванс

В начале октября компания Sony выпустила обновлённую версию своей флагманской игровой приставки — PlayStation 5 Pro ревизии CFI-7121. Однако, как выяснил популярный техноблогер Остин Эванс, консоль получила не только незначительные улучшения, но и заметное ухудшение контроллера DualSense.

Менее функциональный геймпад

Эванс разобрал новую PS5 Pro и сравнил комплектные аксессуары с предыдущим поколением. По его словам, новый DualSense лишился одного из микрофонов, который в оригинальной версии отвечал за улучшенное шумоподавление и более чистую передачу голоса во время игр и голосовых чатов.

"Sony убрала дополнительный микрофон, который был нужен для точной записи речи. Похоже, это сделано ради экономии", — отметил Остин Эванс в своём видеообзоре.

Он добавил, что внешне новый контроллер почти не отличается, но внутри использованы упрощённые компоненты, что, вероятно, позволило компании немного снизить себестоимость производства.

Ожидали новый DualSense — получили "лайт"-версию

Блогер также признался, что ожидал увидеть обновлённый контроллер с заменяемым аккумулятором, который давно просят пользователи, однако Sony оставила прежнюю конструкцию. Аккумулятор, как и прежде, встроен и требует полного разбора устройства для замены.

Таким образом, нововведения в ревизии PS5 Pro коснулись только консоли, а не периферии — причём не всегда в лучшую сторону.

Что изменилось в самой PS5 Pro

По словам Эванса, консоль ревизии CFI-7121 не стала мощнее — все характеристики процессора и графического модуля идентичны версии первого поколения. Однако Sony всё же внесла несколько конструктивных изменений:

  • вес устройства снизился - с 3,10 кг до 3,01 кг;

  • система охлаждения стала компактнее - уменьшен радиатор и вентилятор с облегчёнными подшипниками;

  • снижен уровень энергопотребления - приставка расходует немного меньше электроэнергии при тех же нагрузках.

Эванс предположил, что уменьшение радиатора связано с переходом на чип с более низким тепловыделением, но отметил, что в результате эффективность охлаждения также немного снизилась.

"Возможно, Sony просто оптимизировала производство, но назвать это полноценным апгрейдом язык не повернётся", — добавил блогер.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: упростить контроллер для экономии.
Последствие: ухудшение качества записи звука и недовольство пользователей.
Альтернатива: сохранить двойной микрофон и добавить сменный аккумулятор, повысив ценность устройства.

Ошибка: называть косметические правки "новой версией".
Последствие: разочарование аудитории, ожидавшей прироста производительности.
Альтернатива: позиционировать CFI-7121 как "облегчённую ревизию", а не новое поколение.

Ошибка: уменьшить радиатор без серьёзного тестирования.
Последствие: возможный рост температуры компонентов при нагрузке.
Альтернатива: использовать новые материалы с лучшей теплопроводностью.

Таблица: сравнение PS5 Pro ревизий

Параметр PS5 Pro (CFI-7116) PS5 Pro (CFI-7121)
Процессор / GPU APU AMD RDNA 3 APU AMD RDNA 3 (без изменений)
Вес 3,10 кг 3,01 кг
Радиатор Большой, алюминиевый Меньше, с пониженным КПД
Вентилятор Стандартные подшипники Облегчённые подшипники
Потребление энергии 220 Вт ~210 Вт
Геймпад DualSense С двойным микрофоном Без дополнительного микрофона
Аккумулятор контроллера Несменный Несменный
Цена Без изменений Без изменений

Реакция аудитории

Сообщество геймеров восприняло новость о "урезанном" геймпаде с неодобрением. На Reddit и YouTube пользователи отметили, что Sony, похоже, сосредоточилась на оптимизации затрат, а не на улучшении пользовательского опыта.

Некоторые комментаторы предположили, что компания готовится к массовому производству перед праздниками и решила снизить себестоимость комплектующих.

Другие считают, что изменения могут быть временными, и Sony позже выпустит новый контроллер DualSense Pro, который восполнит упущенные функции.

А что если Sony действительно идёт по пути удешевления?

Эксперты полагают, что ревизия PS5 Pro CFI-7121 может стать частью масштабной стратегии оптимизации - снижения затрат на фоне удорожания логистики и производства. Аналогичный подход компания применяла в прошлом: PlayStation 4 Slim также получила упрощённую систему охлаждения и меньший корпус, но при этом пользователи знали, что это — облегчённая версия.

С PS5 Pro же ситуация иная: Sony продвигает её как обновлённую флагманскую консоль, хотя реальные улучшения минимальны.

Плюсы и минусы новой ревизии PS5 Pro

Плюсы Минусы
Сниженный вес (-90 г) Отсутствует дополнительный микрофон в DualSense
Немного ниже энергопотребление Менее эффективный радиатор
Тише вентилятор Нет прироста мощности
Та же цена при снижении затрат Отсутствие DualSense с заменяемым аккумулятором

FAQ

В чём отличие новой PS5 Pro от предыдущей версии?
Главные различия — в конструкции охлаждения и комплектном геймпаде: новый контроллер лишился одного микрофона.

Стала ли консоль мощнее?
Нет. Производительность полностью идентична первой PS5 Pro.

Зачем Sony выпустила новую ревизию?
Предположительно, ради удешевления производства и снижения веса устройства.

Как узнать, какая версия у меня?
Посмотрите код модели на коробке: CFI-7116 — старая, CFI-7121 — новая.

Можно ли купить отдельно новый DualSense?
Пока нет, он поставляется только в комплекте с консолью.

Мифы и правда

Миф: новая PS5 Pro стала мощнее.
Правда: производительность не изменилась.

Миф: контроллер улучшили для стримеров.
Правда: напротив, убрали один микрофон.

Миф: ревизия полностью переработана.
Правда: изменения минимальны и касаются веса и охлаждения.

3 интересных факта

  1. Разница в весе между ревизиями — всего 90 граммов, но этого достаточно для экономии на логистике при массовых поставках.

  2. Упрощённый DualSense всё ещё поддерживает адаптивные триггеры и тактильную отдачу.

  3. PS5 Pro CFI-7121 стала самой лёгкой консолью серии, но не самой тихой — уровень шума остался прежним.

Исторический контекст

Sony традиционно выпускает ревизии своих консолей через 1-2 года после старта продаж, внося мелкие технические коррективы. PS4 имела более шесть версий, отличавшихся кулерами и платами. Однако впервые "Pro"-модель получает ревизию, где главное изменение воспринимается как шаг назад.

PS5 Pro CFI-7121 показывает, что Sony, возможно, сосредоточилась не на инновациях, а на снижении себестоимости и логистических расходов перед подготовкой к следующему поколению приставок.

