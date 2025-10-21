Ревизия ради экономии: новая PS5 Pro стала легче — но не лучше
В начале октября компания Sony выпустила обновлённую версию своей флагманской игровой приставки — PlayStation 5 Pro ревизии CFI-7121. Однако, как выяснил популярный техноблогер Остин Эванс, консоль получила не только незначительные улучшения, но и заметное ухудшение контроллера DualSense.
Менее функциональный геймпад
Эванс разобрал новую PS5 Pro и сравнил комплектные аксессуары с предыдущим поколением. По его словам, новый DualSense лишился одного из микрофонов, который в оригинальной версии отвечал за улучшенное шумоподавление и более чистую передачу голоса во время игр и голосовых чатов.
"Sony убрала дополнительный микрофон, который был нужен для точной записи речи. Похоже, это сделано ради экономии", — отметил Остин Эванс в своём видеообзоре.
Он добавил, что внешне новый контроллер почти не отличается, но внутри использованы упрощённые компоненты, что, вероятно, позволило компании немного снизить себестоимость производства.
Ожидали новый DualSense — получили "лайт"-версию
Блогер также признался, что ожидал увидеть обновлённый контроллер с заменяемым аккумулятором, который давно просят пользователи, однако Sony оставила прежнюю конструкцию. Аккумулятор, как и прежде, встроен и требует полного разбора устройства для замены.
Таким образом, нововведения в ревизии PS5 Pro коснулись только консоли, а не периферии — причём не всегда в лучшую сторону.
Что изменилось в самой PS5 Pro
По словам Эванса, консоль ревизии CFI-7121 не стала мощнее — все характеристики процессора и графического модуля идентичны версии первого поколения. Однако Sony всё же внесла несколько конструктивных изменений:
-
вес устройства снизился - с 3,10 кг до 3,01 кг;
-
система охлаждения стала компактнее - уменьшен радиатор и вентилятор с облегчёнными подшипниками;
-
снижен уровень энергопотребления - приставка расходует немного меньше электроэнергии при тех же нагрузках.
Эванс предположил, что уменьшение радиатора связано с переходом на чип с более низким тепловыделением, но отметил, что в результате эффективность охлаждения также немного снизилась.
"Возможно, Sony просто оптимизировала производство, но назвать это полноценным апгрейдом язык не повернётся", — добавил блогер.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
• Ошибка: упростить контроллер для экономии.
Последствие: ухудшение качества записи звука и недовольство пользователей.
Альтернатива: сохранить двойной микрофон и добавить сменный аккумулятор, повысив ценность устройства.
• Ошибка: называть косметические правки "новой версией".
Последствие: разочарование аудитории, ожидавшей прироста производительности.
Альтернатива: позиционировать CFI-7121 как "облегчённую ревизию", а не новое поколение.
• Ошибка: уменьшить радиатор без серьёзного тестирования.
Последствие: возможный рост температуры компонентов при нагрузке.
Альтернатива: использовать новые материалы с лучшей теплопроводностью.
Таблица: сравнение PS5 Pro ревизий
|Параметр
|PS5 Pro (CFI-7116)
|PS5 Pro (CFI-7121)
|Процессор / GPU
|APU AMD RDNA 3
|APU AMD RDNA 3 (без изменений)
|Вес
|3,10 кг
|3,01 кг
|Радиатор
|Большой, алюминиевый
|Меньше, с пониженным КПД
|Вентилятор
|Стандартные подшипники
|Облегчённые подшипники
|Потребление энергии
|220 Вт
|~210 Вт
|Геймпад DualSense
|С двойным микрофоном
|Без дополнительного микрофона
|Аккумулятор контроллера
|Несменный
|Несменный
|Цена
|Без изменений
|Без изменений
Реакция аудитории
Сообщество геймеров восприняло новость о "урезанном" геймпаде с неодобрением. На Reddit и YouTube пользователи отметили, что Sony, похоже, сосредоточилась на оптимизации затрат, а не на улучшении пользовательского опыта.
Некоторые комментаторы предположили, что компания готовится к массовому производству перед праздниками и решила снизить себестоимость комплектующих.
Другие считают, что изменения могут быть временными, и Sony позже выпустит новый контроллер DualSense Pro, который восполнит упущенные функции.
А что если Sony действительно идёт по пути удешевления?
Эксперты полагают, что ревизия PS5 Pro CFI-7121 может стать частью масштабной стратегии оптимизации - снижения затрат на фоне удорожания логистики и производства. Аналогичный подход компания применяла в прошлом: PlayStation 4 Slim также получила упрощённую систему охлаждения и меньший корпус, но при этом пользователи знали, что это — облегчённая версия.
С PS5 Pro же ситуация иная: Sony продвигает её как обновлённую флагманскую консоль, хотя реальные улучшения минимальны.
Плюсы и минусы новой ревизии PS5 Pro
|Плюсы
|Минусы
|Сниженный вес (-90 г)
|Отсутствует дополнительный микрофон в DualSense
|Немного ниже энергопотребление
|Менее эффективный радиатор
|Тише вентилятор
|Нет прироста мощности
|Та же цена при снижении затрат
|Отсутствие DualSense с заменяемым аккумулятором
FAQ
В чём отличие новой PS5 Pro от предыдущей версии?
Главные различия — в конструкции охлаждения и комплектном геймпаде: новый контроллер лишился одного микрофона.
Стала ли консоль мощнее?
Нет. Производительность полностью идентична первой PS5 Pro.
Зачем Sony выпустила новую ревизию?
Предположительно, ради удешевления производства и снижения веса устройства.
Как узнать, какая версия у меня?
Посмотрите код модели на коробке: CFI-7116 — старая, CFI-7121 — новая.
Можно ли купить отдельно новый DualSense?
Пока нет, он поставляется только в комплекте с консолью.
Мифы и правда
• Миф: новая PS5 Pro стала мощнее.
Правда: производительность не изменилась.
• Миф: контроллер улучшили для стримеров.
Правда: напротив, убрали один микрофон.
• Миф: ревизия полностью переработана.
Правда: изменения минимальны и касаются веса и охлаждения.
3 интересных факта
-
Разница в весе между ревизиями — всего 90 граммов, но этого достаточно для экономии на логистике при массовых поставках.
-
Упрощённый DualSense всё ещё поддерживает адаптивные триггеры и тактильную отдачу.
-
PS5 Pro CFI-7121 стала самой лёгкой консолью серии, но не самой тихой — уровень шума остался прежним.
Исторический контекст
Sony традиционно выпускает ревизии своих консолей через 1-2 года после старта продаж, внося мелкие технические коррективы. PS4 имела более шесть версий, отличавшихся кулерами и платами. Однако впервые "Pro"-модель получает ревизию, где главное изменение воспринимается как шаг назад.
PS5 Pro CFI-7121 показывает, что Sony, возможно, сосредоточилась не на инновациях, а на снижении себестоимости и логистических расходов перед подготовкой к следующему поколению приставок.
