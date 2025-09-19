Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 7:18

Сюрприз в коробке: купил PlayStation 5, а памяти — меньше, чем ожидал

В Европе начали продавать обновлённую PS5 с SSD на 825 ГБ

На европейском рынке стартовали продажи обновлённой версии PlayStation 5 с SSD-накопителем объёмом 825 ГБ. Этот шаг подтвердил слухи о возвращении Sony к первоначальной конфигурации, которая использовалась ещё в первых ревизиях приставки.

Что изменилось в новой PS5

Ещё недавно актуальные модели PlayStation 5 Slim комплектовались терабайтным SSD. Однако теперь компания без лишнего шума и официальных анонсов вновь предложила вариант с диском на 825 ГБ. Первыми на это обратили внимание пользователи, заметившие изменения в характеристиках на коробках приставок.

Инсайдер под ником @billbil_kun сообщил, что новая ревизия под индексом PS5 Digital E Chassis (CFI-2216) поступила в продажу в Европе 13 сентября. Сегодня она доступна у ведущих ритейлеров, включая Amazon.

Сравнение версий PlayStation 5

Модель Объём SSD Форм-фактор Дата появления
PlayStation 5 Fat (2020) 825 ГБ Оригинальный корпус ноябрь 2020
PlayStation 5 Slim (2023) 1 ТБ Уменьшенный корпус осень 2023
PlayStation 5 Digital E Chassis (2025) 825 ГБ Slim сентябрь 2025

Почему Sony вернулась к меньшему SSD

Аналитики считают, что причина в экономике. С момента выхода в 2020 году цена консоли повышалась дважды. Компания объясняла это ростом себестоимости и сложной мировой ситуацией. Теперь, вместо очередного повышения цены, Sony могла пойти по пути удешевления железа — то есть снизить объём встроенной памяти.

Важно понимать: даже в "урезанной" версии производительность не пострадает. Игры по-прежнему будут работать на скоростях, заложенных архитектурой SSD. Однако пользователям придётся внимательнее следить за местом: крупные проекты вроде Call of Duty или Final Fantasy занимают десятки, а иногда и сотни гигабайт.

Советы шаг за шагом: как оптимизировать место на SSD

  1. Используйте внешние накопители для хранения игр, в которые вы играете реже.

  2. Устанавливайте только актуальные проекты, удаляя завершённые.

  3. Регулярно проверяйте кэш и данные обновлений.

  4. Рассмотрите установку дополнительного M.2 SSD с сертификацией для PS5.

  5. Включите функцию автоматического переноса скриншотов и видео на облако.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: ставить все игры сразу.

  • Последствие: нехватка места и необходимость удалять контент.

  • Альтернатива: вести библиотеку избранных проектов.

  • Ошибка: использовать медленные внешние HDD.

  • Последствие: долгие загрузки и отсутствие запуска новых игр.

  • Альтернатива: внешний SSD с USB 3.2.

  • Ошибка: игнорировать рекомендации Sony по M.2 SSD.

  • Последствие: возможные сбои и потеря данных.

  • Альтернатива: накопители от Samsung, WD или Seagate, сертифицированные для PS5.

А что если…

А что если Sony вернётся к практике удешевления консолей, как это было с предыдущими поколениями? На PS3 и PS4 компания через 3-5 лет снижала цены на устройства вплоть до 50%. Такой шаг мог бы значительно увеличить продажи PS5, особенно в условиях конкуренции с Xbox Series X|S и ростом популярности облачного гейминга.

Плюсы и минусы новой конфигурации

Плюсы Минусы
Стоимость не выросла Меньше места под игры
Сохранилась производительность Неудобство для любителей больших библиотек
Поддержка установки второго SSD Придётся тратить деньги на расширение памяти
Доступность у крупных ритейлеров Отсутствие официального анонса и ясности

FAQ

Сколько места доступно пользователю на SSD 825 ГБ?
После системных файлов остаётся примерно 670-700 ГБ.

Можно ли расширить память?
Да, через слот для M.2 SSD, главное — выбрать совместимую модель.

Чем версия Digital E Chassis отличается от прошлых?
Только объёмом SSD и индексом ревизии. Производительность и дизайн остались прежними.

Мифы и правда

  • Миф: новая версия слабее.
    Правда: мощности не изменились, снизился только объём памяти.

  • Миф: игры будут работать медленнее.
    Правда: скорость загрузки осталась прежней.

  • Миф: Sony готовит удешевлённую "урезанную" консоль.
    Правда: изменения касаются лишь SSD, всё остальное без изменений.

Интересные факты

  1. Первоначально PS5 выпускалась только с SSD 825 ГБ — это было связано с оптимизацией пропускной способности.

  2. PlayStation 4 за пять лет подешевела почти вдвое, а PS5 пока дважды дорожала.

  3. Обновлённые Slim-версии стали самыми компактными в истории Sony, но компания продолжает выпускать несколько ревизий параллельно.

Исторический контекст

Политика Sony всегда включала выпуск новых конфигураций консолей. В 2000-х компания регулярно обновляла линейки PlayStation 2 и PlayStation 3, предлагая версии с разным объёмом памяти. На PS4 аналогично существовали модификации от 500 ГБ до 1 ТБ. Теперь история повторяется: PS5 также обзаводится разными вариациями накопителей, подстраиваясь под рыночные условия.

