Сюрприз в коробке: купил PlayStation 5, а памяти — меньше, чем ожидал
На европейском рынке стартовали продажи обновлённой версии PlayStation 5 с SSD-накопителем объёмом 825 ГБ. Этот шаг подтвердил слухи о возвращении Sony к первоначальной конфигурации, которая использовалась ещё в первых ревизиях приставки.
Что изменилось в новой PS5
Ещё недавно актуальные модели PlayStation 5 Slim комплектовались терабайтным SSD. Однако теперь компания без лишнего шума и официальных анонсов вновь предложила вариант с диском на 825 ГБ. Первыми на это обратили внимание пользователи, заметившие изменения в характеристиках на коробках приставок.
Инсайдер под ником @billbil_kun сообщил, что новая ревизия под индексом PS5 Digital E Chassis (CFI-2216) поступила в продажу в Европе 13 сентября. Сегодня она доступна у ведущих ритейлеров, включая Amazon.
Сравнение версий PlayStation 5
|Модель
|Объём SSD
|Форм-фактор
|Дата появления
|PlayStation 5 Fat (2020)
|825 ГБ
|Оригинальный корпус
|ноябрь 2020
|PlayStation 5 Slim (2023)
|1 ТБ
|Уменьшенный корпус
|осень 2023
|PlayStation 5 Digital E Chassis (2025)
|825 ГБ
|Slim
|сентябрь 2025
Почему Sony вернулась к меньшему SSD
Аналитики считают, что причина в экономике. С момента выхода в 2020 году цена консоли повышалась дважды. Компания объясняла это ростом себестоимости и сложной мировой ситуацией. Теперь, вместо очередного повышения цены, Sony могла пойти по пути удешевления железа — то есть снизить объём встроенной памяти.
Важно понимать: даже в "урезанной" версии производительность не пострадает. Игры по-прежнему будут работать на скоростях, заложенных архитектурой SSD. Однако пользователям придётся внимательнее следить за местом: крупные проекты вроде Call of Duty или Final Fantasy занимают десятки, а иногда и сотни гигабайт.
Советы шаг за шагом: как оптимизировать место на SSD
-
Используйте внешние накопители для хранения игр, в которые вы играете реже.
-
Устанавливайте только актуальные проекты, удаляя завершённые.
-
Регулярно проверяйте кэш и данные обновлений.
-
Рассмотрите установку дополнительного M.2 SSD с сертификацией для PS5.
-
Включите функцию автоматического переноса скриншотов и видео на облако.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: ставить все игры сразу.
-
Последствие: нехватка места и необходимость удалять контент.
-
Альтернатива: вести библиотеку избранных проектов.
-
Ошибка: использовать медленные внешние HDD.
-
Последствие: долгие загрузки и отсутствие запуска новых игр.
-
Альтернатива: внешний SSD с USB 3.2.
-
Ошибка: игнорировать рекомендации Sony по M.2 SSD.
-
Последствие: возможные сбои и потеря данных.
-
Альтернатива: накопители от Samsung, WD или Seagate, сертифицированные для PS5.
А что если…
А что если Sony вернётся к практике удешевления консолей, как это было с предыдущими поколениями? На PS3 и PS4 компания через 3-5 лет снижала цены на устройства вплоть до 50%. Такой шаг мог бы значительно увеличить продажи PS5, особенно в условиях конкуренции с Xbox Series X|S и ростом популярности облачного гейминга.
Плюсы и минусы новой конфигурации
|Плюсы
|Минусы
|Стоимость не выросла
|Меньше места под игры
|Сохранилась производительность
|Неудобство для любителей больших библиотек
|Поддержка установки второго SSD
|Придётся тратить деньги на расширение памяти
|Доступность у крупных ритейлеров
|Отсутствие официального анонса и ясности
FAQ
Сколько места доступно пользователю на SSD 825 ГБ?
После системных файлов остаётся примерно 670-700 ГБ.
Можно ли расширить память?
Да, через слот для M.2 SSD, главное — выбрать совместимую модель.
Чем версия Digital E Chassis отличается от прошлых?
Только объёмом SSD и индексом ревизии. Производительность и дизайн остались прежними.
Мифы и правда
-
Миф: новая версия слабее.
Правда: мощности не изменились, снизился только объём памяти.
-
Миф: игры будут работать медленнее.
Правда: скорость загрузки осталась прежней.
-
Миф: Sony готовит удешевлённую "урезанную" консоль.
Правда: изменения касаются лишь SSD, всё остальное без изменений.
Интересные факты
-
Первоначально PS5 выпускалась только с SSD 825 ГБ — это было связано с оптимизацией пропускной способности.
-
PlayStation 4 за пять лет подешевела почти вдвое, а PS5 пока дважды дорожала.
-
Обновлённые Slim-версии стали самыми компактными в истории Sony, но компания продолжает выпускать несколько ревизий параллельно.
Исторический контекст
Политика Sony всегда включала выпуск новых конфигураций консолей. В 2000-х компания регулярно обновляла линейки PlayStation 2 и PlayStation 3, предлагая версии с разным объёмом памяти. На PS4 аналогично существовали модификации от 500 ГБ до 1 ТБ. Теперь история повторяется: PS5 также обзаводится разными вариациями накопителей, подстраиваясь под рыночные условия.
