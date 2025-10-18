Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© freepik.com by wirestock is licensed under public domain
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 1:27

Европа возвращает себе прошлое: дикие лошади снова под открытым небом

Биолог Шапира Перес: лошади Пржевальского впервые доставлены в Испанию

Когда-то эти степи были домом для диких копытных, но со временем они исчезли. Теперь на испанские равнины возвращается их близкий родственник — лошадь Пржевальского. Организация Rewilding Spain привезла несколько особей, чтобы возродить экосистему и вдохнуть жизнь в малонаселённые территории.

Возвращение дикости

Впервые за всю историю лошади Пржевальского оказались под испанским солнцем. Эти животные никогда не жили на Пиренейском нагорье, но генетически близки к тем видам, которые когда-то его населяли. Rewilding Spain решила, что именно они помогут восстановить естественный баланс региона.

"Наша цель — восстановить естественные процессы", — пояснил биолог и руководитель группы по Иберийскому нагорью Пабло Шапира Перес.

Идея проста: вернуть в природу крупных травоядных, которые поддерживают почву живой. Их пастьба препятствует зарастанию, помогает обновляться растительности и снижает риск лесных пожаров.

"В прошлом наши экосистемы были домом для диких лошадей, туров, бизонов и других животных. Они потребляли биомассу и контролировали рост лесов", — отметил биолог.

С уходом людей и исчезновением домашних стад природа лишилась своего естественного механизма саморегуляции. В результате подлесок разрастается, накопленная биомасса превращается в топливо для пожаров. Возврат травоядных помогает вернуть равновесие.

Последняя дикая лошадь

Лошадь Пржевальского, открытая русским путешественником Николаем Пржевальским в 1879 году, — настоящий символ выживания. Эти крепкие животные с короткой гривой и густой шерстью когда-то почти исчезли. К середине XX века они сохранились только в зоопарках Европы, откуда и началось их постепенное восстановление. Сегодня в мире живёт около 3000 особей, большинство — в заповедниках или на полувольных территориях.

"Лошади Пржевальского на самом деле представляют собой последних настоящих диких лошадей, существующих сегодня", — подчеркнул Шапира Перес.

Хотя мы привыкли связывать их с монгольскими степями, эти земли стали для них скорее убежищем, чем домом. Именно в Европе, где условия мягче, лошадям проще приспособиться.

"Эти лошади были найдены в Монголии, но не потому, что среда подходила им, просто это была территория, которую люди ещё не завоевали полностью", — объяснил биолог.

В Испанию животных доставили из Франции и Венгрии — стран, где их уже успешно адаптировали. Исследования подтвердили, что климат и растительность Пиренейского нагорья схожи с теми, к которым лошади привыкли.

Жизнь под открытым небом

Сегодня табун живёт в районе Вильянуэва-де-Алькорон на территории площадью 800 гектаров. Это пространство не имеет заборов в привычном смысле — лошади свободно передвигаются, формируя собственные маршруты. Их деятельность уже меняет ландшафт: на место густых зарослей возвращаются открытые поляны, а следом приходят другие животные — олени, быки и даже дикий крупный рогатый скот.

"Например, олени раньше избегали участков с высокой травой. Теперь, когда её выпасают лошади, олени возвращаются", — отметил Шапира Перес.

Такой подход помогает природе восстанавливаться естественным образом, без избыточного вмешательства человека.

Экономика, идущая рядом с природой

Проект Rewilding Spain задуман не только как экологическая инициатива, но и как инструмент оживления сельских территорий. Защита природы здесь идёт рука об руку с созданием рабочих мест и развитием экотуризма.

"Мы хотим, чтобы восстановление дикой природы принесло пользу природе. И местному населению", — напомнил биолог.

Сегодня благодаря проекту создано около двадцати рабочих мест — серьёзная цифра для безлюдного региона. Некоторые жители даже вернулись в свои деревни. А туристы приезжают, чтобы увидеть, как дикая природа оживает. Тринадцать туроператоров уже предлагают маршруты по территории ревайлдинга.

Закон и контроль

Пока испанское законодательство не признаёт лошадей Пржевальского дикими животными — формально они считаются домашним скотом. Поэтому за ними ведётся наблюдение, каждое животное имеет чип и проходит регулярный ветеринарный контроль. Тем не менее вмешательство минимально.

"Мы их не кормим, они сами о себе заботятся. Но мы осуществляем экологический мониторинг, чтобы оценить их здоровье и воздействие на растительность", — добавил биолог.

Это позволяет сохранить баланс между свободой и ответственностью: животные живут в естественной среде, а специалисты контролируют, чтобы их присутствие не нарушало экосистему.

Что дальше?

Rewilding Spain планирует расширять свою деятельность. Цель — к 2030 году вернуть под естественное управление около 50 000 гектаров. В фокусе — бывшие охотничьи угодья и заброшенные земли, которые можно превратить в живые экосистемы.

"Мы разрабатываем новый подход к работе с частной собственностью, часто бывшими охотничьими угодьями. Мы помогаем им перейти от интенсивной охоты к моделям, основанным на восстановлении дикой природы, показывая им, что это прибыльно", — пояснил Шапира Перес.

Организация берёт пример с британского проекта Knepp Wildland, где подобная стратегия уже доказала свою эффективность. Экология и экономика не противоречат друг другу — наоборот, могут усиливать взаимное развитие.

"Наш подход заключается не в воссоздании прошлого, а в том, чтобы черпать из него вдохновение, чтобы помочь природе найти новый баланс", — заключил Шапира Перес. "Это также должно принести пользу местному населению. Только так можно обеспечить долгосрочную и устойчивую поддержку".

Таблица "Плюсы и минусы"

Плюсы проекта Минусы и вызовы
Улучшение экосистемы и снижение риска пожаров Неясный правовой статус животных
Возврат биоразнообразия и рост числа видов Зависимость от государственного финансирования
Создание рабочих мест и развитие туризма Возможные конфликты с землевладельцами
Восстановление сельских территорий Долгосрочный период окупаемости
Рост международного интереса к региону Сложности мониторинга на больших площадях

Интересные факты

  1. Лошадь Пржевальского имеет 66 хромосом — на две больше, чем домашние лошади.

  2. В Монголии существует национальный парк Хустайн-Нуру, созданный специально для их сохранения.

  3. Эти животные могут пережить температуры от -40 до +40 °C, оставаясь активными круглый год.

FAQ

Сколько лошадей Пржевальского живёт в Испании?
Пока около десятка особей, но планируется увеличение популяции в несколько раз.

Можно ли увидеть их лично?
Да, экотуристические туры уже доступны у нескольких операторов Rewilding Spain.

Кто финансирует проект?
Организация получает поддержку от европейских природоохранных фондов и частных инвесторов.

Почему именно Испания?
Из-за благоприятного климата и наличия обширных заброшенных земель, где можно восстанавливать экосистемы.

