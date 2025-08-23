Главная хитрость: вот когда нужно резать гортензию, чтобы она цвела обильно

Уход за гортензией невозможен без своевременной обрезки. Но здесь важно учитывать сорт: разные виды реагируют на неё по-разному.

Кустовая гортензия (например, метельчатая)

Такие сорта каждую весну выпускают новые побеги, на которых и формируются цветы.

Их можно смело обрезать достаточно сильно — это не повредит будущему цветению.

Обрезка помогает омолодить куст и придать ему форму.

Вьющаяся гортензия

Этот вид гораздо чувствительнее, чем метельчатая.

Цветочные почки закладываются на старых побегах ещё осенью или даже зимой при мягкой погоде.

Если срезать не вовремя, есть риск, что летом вместо цветов появятся только листья.

Когда и как обрезать

Для вьющихся и дуболистных сортов обрезку проводят сразу после цветения, пока не начали формироваться почки следующего года.

В этот момент нужно удалить отцветшие соцветия, сухие, больные и повреждённые ветви.

Одновременно можно слегка подкорректировать форму куста, чтобы весной он радовал аккуратным обликом и обильным цветением.

Метельчатую гортензию можно резать смело и сильно, а вот с вьющейся нужно действовать очень осторожно, строго соблюдая время обрезки.