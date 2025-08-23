Главная хитрость: вот когда нужно резать гортензию, чтобы она цвела обильно
Уход за гортензией невозможен без своевременной обрезки. Но здесь важно учитывать сорт: разные виды реагируют на неё по-разному.
Кустовая гортензия (например, метельчатая)
-
Такие сорта каждую весну выпускают новые побеги, на которых и формируются цветы.
-
Их можно смело обрезать достаточно сильно — это не повредит будущему цветению.
-
Обрезка помогает омолодить куст и придать ему форму.
Вьющаяся гортензия
-
Этот вид гораздо чувствительнее, чем метельчатая.
-
Цветочные почки закладываются на старых побегах ещё осенью или даже зимой при мягкой погоде.
-
Если срезать не вовремя, есть риск, что летом вместо цветов появятся только листья.
Когда и как обрезать
-
Для вьющихся и дуболистных сортов обрезку проводят сразу после цветения, пока не начали формироваться почки следующего года.
-
В этот момент нужно удалить отцветшие соцветия, сухие, больные и повреждённые ветви.
-
Одновременно можно слегка подкорректировать форму куста, чтобы весной он радовал аккуратным обликом и обильным цветением.
Метельчатую гортензию можно резать смело и сильно, а вот с вьющейся нужно действовать очень осторожно, строго соблюдая время обрезки.
