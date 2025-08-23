Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Stan Shebs is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Опубликована сегодня в 12:06

Главная хитрость: вот когда нужно резать гортензию, чтобы она цвела обильно

Вьющаяся гортензия формирует почки осенью: обрезку проводят сразу после цветения

Уход за гортензией невозможен без своевременной обрезки. Но здесь важно учитывать сорт: разные виды реагируют на неё по-разному.

Кустовая гортензия (например, метельчатая)

  • Такие сорта каждую весну выпускают новые побеги, на которых и формируются цветы.

  • Их можно смело обрезать достаточно сильно — это не повредит будущему цветению.

  • Обрезка помогает омолодить куст и придать ему форму.

Вьющаяся гортензия

  • Этот вид гораздо чувствительнее, чем метельчатая.

  • Цветочные почки закладываются на старых побегах ещё осенью или даже зимой при мягкой погоде.

  • Если срезать не вовремя, есть риск, что летом вместо цветов появятся только листья.

Когда и как обрезать

  • Для вьющихся и дуболистных сортов обрезку проводят сразу после цветения, пока не начали формироваться почки следующего года.

  • В этот момент нужно удалить отцветшие соцветия, сухие, больные и повреждённые ветви.

  • Одновременно можно слегка подкорректировать форму куста, чтобы весной он радовал аккуратным обликом и обильным цветением.

Метельчатую гортензию можно резать смело и сильно, а вот с вьющейся нужно действовать очень осторожно, строго соблюдая время обрезки.

