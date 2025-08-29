Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 5:25

Срезали лишнее — потеряли цветение: правила, которые спасут гортензии

Ошибки при обрезке гортензий: эксперты рассказали, когда куст может остаться без цветов

Гортензии в первые пару лет после посадки практически не нуждаются в обрезке. Однако с возрастом кусты могут становиться слишком густыми, спутанными или наклоняться под тяжестью соцветий. В таких случаях садоводы советуют проводить прореживание. При этом важно учитывать вид растения и правильно выбирать сроки.

Крупнолистные гортензии

Классические крупнолистные гортензии (Hydrangea macrophylla), которые еще называют французскими или "швабрами", рекомендуется прореживать раз в один-два года. Удаляют тонкие и слабые стебли, неспособные удерживать цветы, а также перекрещивающиеся побеги. Для старых кустов допустимо полностью срезать 1-2 толстых одревесневших побега, которые почти не цветут. Такая мера стимулирует рост новых побегов и закладку бутонов.

Специалисты предупреждают: не стоит удалять более трети стеблей. Обрезку лучше делать летом или в начале осени, когда куст уже отцвел. Если же проводить процедуру слишком поздно, можно потерять цветение следующего года. Засохшие побеги удаляют весной, как только появляются первые признаки роста.

У повторно цветущих сортов, например Summer Crush, можно убрать слабые ветви, но эти растения компактнее и сильного прореживания не требуют.

Метельчатые гортензии

Метельчатые гортензии (Hydrangea paniculata) обычно обрезают раз в два-три года. Их стебли могут вытягиваться и становиться слишком тонкими. В таких случаях удаляют самые слабые, а оставшиеся укорачивают примерно на треть, придавая кусту аккуратную форму. Процедуру проводят в конце зимы или ранней весной, пока не начался рост и не заложились почки.

Гладкие гортензии

Гладкие гортензии (Hydrangea arborescens), например сорт Anabelle, отличаются тонкими стеблями, которые склонны прогибаться под весом крупных соцветий. Эти кусты цветут на новых побегах, поэтому некоторые садоводы ежегодно срезают их почти "под ноль" в конце зимы или весной. Такой способ позволяет получить массивные белые шапки цветов на компактных кустах, однако при постоянной радикальной обрезке цветение со временем слабеет.

Если нужен более крупный куст с большим количеством бутонов, стоит лишь слегка укоротить стебли над почкой и удалить пересекающиеся ветви, а также до трети старой древесины. Это обеспечит активный рост и обильное цветение.

Дуболистные гортензии

Дуболистные гортензии (Hydrangea quercifolia) выделяются резными листьями и коническими соцветиями. Эти кусты растут медленно и редко требуют вмешательства. Им достаточно санитарной обрезки: удалять мертвые или больные ветви. Если какой-то побег выбивается из общей формы, его можно аккуратно подрезать в конце лета или начале осени сразу после цветения.

Каждый вид гортензии требует индивидуального подхода. Крупнолистные и метельчатые лучше прореживать регулярно, гладкие можно обрезать почти до земли, а дуболистные — трогать лишь в исключительных случаях. Главное — не торопиться и учитывать время цветения, иначе куст останется без бутонов на следующий год.

