© commons.wikimedia.org by Rob Young from United Kingdom is licensed under CC BY 2.0
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 8:25

Астры цветут дольше, если вовремя вспомнить про одну простую хитрость

С конца августа до октября садоводы удаляют отцветшие головки астр, чтобы контролировать самосев

Когда лето постепенно сдает позиции, а сад уже не так пестрит красками, на помощь приходят астры. Эти неприхотливые многолетники возвращают яркость клумбам и радуют глаз, когда большинство цветов уже увядает. Но чтобы и в следующем году растения порадовали вас обильным цветением, важно вовремя и правильно их обрезать.

В какое время обрезать астры

Садоводы выделяют три основных периода, когда обрезка действительно полезна. Первый приходится на июнь. В начале лета у растений активно наращиваются побеги, и если укоротить верхушки примерно на треть, астра выпустит больше боковых веточек. Это позволит сформировать плотный куст и получить больше бутонов.

Второй момент наступает ближе к концу сезона, с конца августа и до середины октября. В это время лучше всего удалять отцветшие головки, чтобы семена не рассеивались по всему саду. Так вы сможете контролировать распространение астр и избежать хаотичного зарастания.

Третье окно обрезки связано с первыми заморозками. Когда ночи становятся холодными и листья теряют свежесть, стебли лучше срезать у самой земли. Это подготовит растения к зимовке и поможет поддерживать чистоту в цветнике.

Нужно ли оставлять семена на зиму

Некоторые садоводы сознательно не срезают все цветочные головки. Высохшие семена могут стать хорошим кормом для птиц — синиц или зябликов. В таком случае стебли можно убрать только в марте, до появления новых побегов.

Зачем нужна обрезка

Правильная обрезка астр помогает кустам расти компактнее и предотвращает вытягивание стеблей. Чем больше боковых ветвей, тем меньше риск, что тяжелые цветочные шапки будут склоняться к земле. Удаление отмерших частей также защищает от грибков и вредителей, которые часто зимуют в старых стеблях.

Кроме того, своевременная обрезка стимулирует закладку большего количества бутонов на следующий сезон и позволяет контролировать густоту посадок. Если не срезать увядшие цветы, растения начнут активно рассеваться, и через пару лет клумба может превратиться в заросший ковер.

Как правильно обрезать

Молодые побеги в июне можно просто прищипнуть пальцами, но если стебли уже окрепли, лучше воспользоваться секатором или садовыми ножницами. Важно помнить: нельзя удалять более трети высоты, иначе кусту будет трудно восстановиться.

Осенью срезают все отмершие побеги почти до уровня земли — оставляя около 2-3 см. Сухие остатки лучше убрать в компост, а не оставлять на грядке. После обрезки участок желательно замульчировать слоем в 4-6 см, чтобы защитить корни от холода.

Советы по уходу для обильного цветения

Чтобы астры радовали пышными шапками цветов, стоит соблюдать несколько простых правил:

  • Поливайте растения только под корень, стараясь не мочить листья — это поможет избежать мучнистой росы.
  • Подкармливайте астры комплексным удобрением дважды в месяц весной и летом, но прекращайте внесение подкормок в августе.
  • Каждые 3-4 года делите кусты, чтобы они не старели и не теряли силу. При пересадке выбрасывайте древесную середину и оставляйте только молодые части.
  • Деление лучше проводить поздней осенью или ранней весной, чтобы новые кусты успели укорениться.

Такие простые действия помогут астре чувствовать себя сильнее, меньше болеть и ежегодно радовать сад ярким ковром цветов.

