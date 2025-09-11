Хрустящая карамель и нежная сметана — десерт, который играет на контрастах

Представьте: нежная сметана, хрустящие орехи в карамели и сочный чернослив — всё это в одном блюде! Этот рецепт простого десерта с черносливом и грецкими орехами в сметане идеально подойдёт для праздничного стола или семейного ужина. Он готовится быстро, выглядит эффектно и радует вкусом.

Ингредиенты

Сметана: 300 г (натуральная, жирностью около 20%)

Чернослив без косточек: 100 г

Грецкие орехи (ядра): 50 г

Сахарная пудра: 3 ст. л.

Сахар: 2 ст. л.

Ванильный сахар: 1 ч. л.

Пошаговое приготовление

Возьмите качественный сладкий чернослив без косточек. Орехи можно купить очищенные или очистить самостоятельно. Сметана должна быть натуральной, без добавок.

На сухой сковороде обжарьте орехи 2 минуты. Добавьте 50 мл воды и сахар, помешивая на среднем огне, пока вода не выкипит и орехи не покроются карамелью. Можно использовать коричневый сахар для насыщенного вкуса. Остудите хорошо — карамель горячая!

Промойте его в нескольких водах, тщательно руками. Если сухой — замочите в холодной воде (не кипятке, чтобы не размяк слишком). Обсушите полотенцами. Сделайте надрез в каждой ягодке и вложите орех.

Взбейте сметану с сахарной пудрой и ванильным сахаром. Лучше пудра — она быстрее растворится. Используйте миксер или венчик. В креманки выложите 2 ст. л. сметаны, несколько черносливин с орехами, залейте оставшейся сметаной. Поставьте в холодильник на 1 час. Украсьте шоколадом, ягодами или орехами.