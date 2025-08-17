Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алла Малькова Опубликована сегодня в 6:04

От диспансеризации до личного куратора: новая модель здравоохранения на Сахалине

На Сахалине оптимизировали систему здравоохранения области

В Сахалинской области реализуется уникальный проект "Проводники здоровья", который за два года существенно повысил доступность медицинской помощи для пациентов с хроническими заболеваниями. Инициатива, запущенная при поддержке губернатора Валерия Лимаренко, предусматривает персональное сопровождение каждого из 150 тысяч жителей региона, состоящих на диспансерном учете.

650 специально обученных кураторов, не имеющих медицинского образования, помогают пациентам вовремя проходить обследования, получать лекарства и решать организационные вопросы. Проводники работают удаленно, используя телефонные линии и медицинские информационные системы, что позволяет оперативно взаимодействовать как с пациентами, так и с медучреждениями.

Проект родился после серии личных приемов губернатора, на которых разбирались сложные случаи получения медицинской помощи. Как отметила руководитель проекта Мария Ульянова, ключевая задача — устранить барьеры между пациентами и системой здравоохранения. Проводники не только напоминают о визитах к врачу, но и помогают решать проблемы с записью на прием, льготными препаратами и обследованиями.

Особое внимание уделяется пациентам с диабетом, гипертонией, онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Кураторы проходят строгий отбор, включающий собеседование с губернатором, и работают по гибкому графику, получая от 25 тысяч рублей за полставки.

Успех проекта уже вдохновил власти региона на создание аналогичной системы для беременных — "Проводников счастья". Опыт Сахалина вызывает интерес и в других субъектах РФ, где рассматривают возможность адаптации этой модели к местным условиям.

По словам губернатора Лимаренко, проект не только повысил качество медицинской помощи, но и сделал систему здравоохранения более человечной, где каждый пациент чувствует поддержку и внимание.

