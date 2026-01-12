Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 12:31

Проветривание и дистанция работают лучше чудо-средств: сезон простуд не прощает беспечности

Профессор Воробьёв рекомендовал избегать толпы для снижения риска ОРВИ

После новогодних праздников рост вирусных заболеваний становится почти неизбежным — и дело не только в сезонности, но и в возвращении людей к привычной плотности общения. Об этом сообщает EcoSever со ссылкой на комментарий председателя Московского городского научного общества терапевтов, профессора Павла Воробьёва. Он перечислил меры, которые помогают снизить риск заражения, и объяснил, почему полностью исключить заболевание всё равно не получится.

Почему после праздников растёт заболеваемость

По словам Воробьёва, ключевой фактор послепраздничного периода — резкое увеличение контактов. Дети возвращаются в школы и детские сады, взрослые — в офисы, и цепочки передачи вирусов становятся длиннее. Даже при аккуратном поведении и соблюдении базовых правил осторожности вероятность заражения сохраняется, потому что инфекция распространяется через повседневные встречи и общие пространства.

Профессор отмечает, что вспышка в таких условиях ожидаема. На её масштаб, по его оценке, может влиять погода: холод на улице ограничивает длительные прогулки и часть контактов переносит в помещения, где риск зависит от вентиляции и плотности людей. Поэтому речь идёт не о гарантии защиты, а о снижении вероятности заражения.

Что действительно снижает риск заражения

Воробьёв перечисляет меры, которые остаются практичными и понятными в бытовых условиях. Речь идёт о проветривании помещений, минимизации контактов и избегании мест скопления людей. Отдельно он упоминает гигиену рук и обращает внимание на то, что дистанционный формат работы для многих по-прежнему остаётся способом сократить число потенциально рискованных встреч.

"Сейчас в любом случае будет какая-то вспышка обязательно. Может быть, небольшая, потому что холодно на улице. Не находиться в толпе, проветривать помещение, где вы находитесь, в том числе на работе, мыть руки. Сейчас многие работают дистанционно, чем меньше контактов, тем лучше", — отметил профессор Павел Воробьёв.

Эти рекомендации, как следует из его слов, работают в комплексе. Проветривание снижает концентрацию потенциально опасных аэрозолей в воздухе, а уменьшение контактов ограничивает число ситуаций, где вирус может передаваться дальше. В условиях возвращения к обычному графику важна не разовая мера, а повседневная дисциплина.

Транспорт, витамины и осторожность с добавками

Говоря об общественном транспорте, специалист связывает риск прежде всего с загруженностью и вентиляцией. По его словам, при низкой заполненности, например автобусов, и хорошем воздухообмене опасность снижается. И наоборот: чем теснее и хуже циркуляция воздуха, тем выше вероятность подхватить инфекцию.

Отдельно Воробьёв высказался о витаминах и биологически активных добавках в период высокого риска. Он подчеркнул, что в городских условиях дефицит витаминов встречается редко. При этом БАДы, по его словам, могут быть небезопасны, поэтому к ним стоит относиться осторожно и не воспринимать как универсальную защиту.

