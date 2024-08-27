Президент России Владимир Путин даст поручение правительству провести научный анализ состояния Волги и Каспийского моря с целью предотвратить обмеление Каспия.

Уважение к Азербайджану: Он подчеркнул, что тема обмеления Каспия была поднята во время его недавнего визита в Азербайджан, где президент Ильхам Алиев тепло отзывался о взаимодействии с Астраханской областью по этому вопросу.

Включение научного сообщества: Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин пообещал подготовить соответствующий доклад, привлекая к работе научное сообщество и практиков, так как в регионе уже имеются научные разработки по проблеме обмеления Каспия.

Путин попросил Бабушкина подготовить доклад как можно быстрее, чтобы его работа и работа правительства России были основаны на его поручении.

Анализ состояния Волги и Каспия будет направлен на предотвращение обмеления Каспия, которое вызывает серьезную озабоченность.

На основе анализа будут предприняты меры для решения проблемы, включая научные исследования и разработки.

Фото: Wikimedia Commons/http://kremlin.ru/press/photo http://putin.kremlin.ru/photos/all/2012/5/fullscreen/324, Пресс-служба Президента России