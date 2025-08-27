Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Ле-Бо-де-Прованс
Ле-Бо-де-Прованс
© commons.wikimedia.org by Benh LIEU SONG is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license
Главная / Туризм
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 2:16

Час от Марселя — и вы попадаете в деревню, где время словно остановилось

Ле-Бо-де-Прованс вошёл в список самых красивых деревень Франции

Всего час езды от Марселя — и перед глазами открывается одна из самых впечатляющих картин Прованса. Деревня Ле-Бо-де-Прованс, раскинувшаяся на скалистом отроге на высоте 245 метров, давно заслужила репутацию одного из самых красивых мест Франции.

Солнечные каменные фасады, мощёные улочки, оливковые рощи и захватывающие виды на Альпий, гору Кро и даже Ванту превращают прогулку в путешествие во времени. Не случайно Ле-Бо включён в официальный список "Самых красивых деревень Франции".

Древность, которая поражает

История этого места уходит корнями в 700 год до нашей эры. По праву считается, что это одно из старейших поселений страны. Сегодня здесь насчитывается 22 объекта культурного наследия: романские часовни, больница XVI века, дома эпохи Возрождения и средневековые руины, напоминающие о былой власти сеньора Ле-Бо.

Каждый уголок деревни хранит собственную историю, а прогулка по узким переулкам под стрекот цикад и аромат гариги переносит в другое измерение.

Цитадель и её тайны

Главная достопримечательность Ле-Бо — цитадель с замком XIII века, возвышающимся над деревней и до сих пор хранящим величие средневековья.

Не менее интересно и продолжение маршрута: музей Сантонс, посвящённый провансальскому искусству, и средневековый сад Кикеран, где легко потерять ощущение времени.

Современные удовольствия

Однако Ле-Бо — это не только камни и история.

Здесь работают художественные галереи, уютные рестораны с провансальской кухней, тенистые террасы для отдыха. Для любителей активного досуга предусмотрены пешеходные маршруты, ведущие к Валь-д'Анфер — природному комплексу с потрясающими скальными пейзажами.

Именно сочетание богатого наследия, культуры и живой природы делает Ле-Бо-де-Прованс местом, куда хочется возвращаться снова.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Российская сотрудница Emirates показала, как создаётся образ стюардессы с красной помадой вчера в 19:17

Красная помада как пропуск в небо: стюардесса Emirates раскрыла секрет легендарного образа

Российская стюардесса Emirates показала в сети культовый макияж бортпроводниц и призналась: именно так она пришла на собеседование и получила работу.

Читать полностью » Достопримечательности Зеленогорска в Санкт-Петербурге: пляжи, храмы и парк вчера в 18:31

Северное побережье с южным характером: курорт с двойной историей на берегу Финского залива

Откройте для себя Зеленогорск: лучшие места для отдыха, пляжи, парки, храмы и советы для идеального путешествия на "дачный курорт". Планируйте свой визит!

Читать полностью » ITM group: Иран закрыл выдачу виз для самостоятельных туристов после конфликта с Израилем вчера в 17:39

Иран закрыл двери для туристов: какие новые правила ждут путешественников

Иран вновь вводит жесткие визовые ограничения: только через местные агентства. Узнайте, что это значит для самостоятельных путешественников!

Читать полностью » В Танзании появится дополнительный сбор $45 для пассажиров международных рейсов вчера в 16:32

Будьте готовы к новым расходам: Танзания начнет взимать налог с туристов

С 1 ноября Танзания вводит новый налог на путешествия в размере 45 долларов за билет в одну сторону. Узнайте, кто сможет избежать этого сбора и почему он вводится.

Читать полностью » В Дубае открыли исторические туристические тропы на рынках Дейры вчера в 15:13

Миллионы вложили в прошлое: как реконструкция Дейры приносит прибыль сегодня

В Дубае завершен масштабный проект в Дейре за 250 млн рублей. Открыты новые маршруты (1,78 км), соединяющие рынки и исторические места, поддерживая 500 магазинов.

Читать полностью » От храмов к джунглям: 8 островов Японии для эко-туризма и релаксации вчера в 14:06

Вдали от мегаполисов: эти 8 островов ы Японии поразят больше, чем Токио и Киото

Откройте для себя тихую Японию: 8 удивительных островов с дикой природой, локальными традициями и атмосферой уединения. От космоса до искусства – ваш идеальный отдых ждет!

Читать полностью » Транспорт на Шри-Ланке: 5 советов для идеального путешествия – поезда, автобусы и тук-туки вчера в 13:52

Шри-Ланка без пробок: узнайте, как насладиться красотами острова, минуя дорожный хаос

Как лучше всего передвигаться по Шри-Ланке? Поезда, автобусы, тук-туки или аренда авто? Узнайте о плюсах и минусах каждого вида транспорта, чтобы сделать ваше путешествие максимально комфортным и незабываемым.

Читать полностью » В преддверии октоберфеста: как на самом деле пьют пиво в Германии вчера в 12:33

В Германии пьют пиво не так, как думаете вы: традиции, которые удивят туриста

Перед Октоберфестом интересно узнать, как на самом деле пьют пиво в Германии. Это целая культура, где важны традиции, ритуалы и уважение к напитку.

Читать полностью »

Новости
Еда

Пастрома из куриной грудки: как приготовить и хранить в домашних условиях
Туризм

Опыт аренды байка в Черногории: серпантины и штраф за скорость
Еда

Эскалопы из индейки: советы по выбору мяса и его обработке
Культура и шоу-бизнес

Меган Маркл: королевский протокол обязывал носить телесные колготки в любую погоду
Культура и шоу-бизнес

Автомеханики предупредили о вреде сетки на радиаторе для двигателя и вентилятора
Спорт и фитнес

Кроссфит-комплекс на 2 минуты: приседания, жимы, подрывы и трастеры
Еда

Как правильно настаивать вишню на водке: пропорции и сроки
Садоводство

Недостаток солнца у томатов приводит к отсутствию цветков — данные ботаников
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru