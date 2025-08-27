Час от Марселя — и вы попадаете в деревню, где время словно остановилось

Всего час езды от Марселя — и перед глазами открывается одна из самых впечатляющих картин Прованса. Деревня Ле-Бо-де-Прованс, раскинувшаяся на скалистом отроге на высоте 245 метров, давно заслужила репутацию одного из самых красивых мест Франции.

Солнечные каменные фасады, мощёные улочки, оливковые рощи и захватывающие виды на Альпий, гору Кро и даже Ванту превращают прогулку в путешествие во времени. Не случайно Ле-Бо включён в официальный список "Самых красивых деревень Франции".

Древность, которая поражает

История этого места уходит корнями в 700 год до нашей эры. По праву считается, что это одно из старейших поселений страны. Сегодня здесь насчитывается 22 объекта культурного наследия: романские часовни, больница XVI века, дома эпохи Возрождения и средневековые руины, напоминающие о былой власти сеньора Ле-Бо.

Каждый уголок деревни хранит собственную историю, а прогулка по узким переулкам под стрекот цикад и аромат гариги переносит в другое измерение.

Цитадель и её тайны

Главная достопримечательность Ле-Бо — цитадель с замком XIII века, возвышающимся над деревней и до сих пор хранящим величие средневековья.

Не менее интересно и продолжение маршрута: музей Сантонс, посвящённый провансальскому искусству, и средневековый сад Кикеран, где легко потерять ощущение времени.

Современные удовольствия

Однако Ле-Бо — это не только камни и история.

Здесь работают художественные галереи, уютные рестораны с провансальской кухней, тенистые террасы для отдыха. Для любителей активного досуга предусмотрены пешеходные маршруты, ведущие к Валь-д'Анфер — природному комплексу с потрясающими скальными пейзажами.

Именно сочетание богатого наследия, культуры и живой природы делает Ле-Бо-де-Прованс местом, куда хочется возвращаться снова.