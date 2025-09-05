Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Гигантская галактика
Гигантская галактика
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука и технологии
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 17:06

Протопланетные диски: от идеальной симметрии к скрытому беспорядку, меняющему орбиты навсегда

Учёные выявили связь между искривлением протопланетных дисков и наклонами планет Солнечной системы

Задумывались ли вы когда-нибудь, почему орбиты планет в Солнечной системе имеют разные наклоны? Почему ось Земли наклонена на 7,25°, а Марс и Юпитер — на другие углы? Международная команда астрономов предлагает новое объяснение — "искривление" протопланетных дисков, в которых формируются планеты.

Что такое протопланетные диски?

Протопланетные диски — это газопылевые образования вокруг молодых звезд, где рождаются планеты, астероиды и кометы. Все тела нашей Солнечной системы — остатки такого диска, который окружал молодое Солнце. Однако подобные системы, похожие на нашу, встречаются нечасто.

Ранее ученые изучили 73 протопланетных диска в созвездии Волка и обнаружили, что большинство из них меньше по размеру, чем орбита Нептуна. Это связано с тем, что до сих пор внимание уделялось главным образом самым большим и ярким дискам. Например, в 2024 году был зафиксирован рекордный диск диаметром в 150 триллионов километров.

Новое исследование: взгляд изнутри

Группа астрономов из проекта exoALMA под руководством Эндрю Уинтера из Лондонского университета королевы Марии изучила 15 протопланетных дисков вокруг молодых звезд с помощью радиоинтерферометра ALMA. Результаты опубликованы в журнале The Astrophysical Journal Letters и могут изменить наши представления о том, как формируются планеты.

Исследователи наблюдали излучение молекул монооксида углерода (СО) в дисках и фиксировали небольшие изменения частоты волн. Эти смещения помогли точно определить скорость и направление движения газа.

"Искривления" и их роль в формировании планет

Учёные обнаружили, что наклон газовых колец внутри дисков может меняться на 0,5-2 градуса. Эти небольшие "изгибы" связаны с деформациями структуры дисков, которые зависят от активности звезды и скорости падения вещества на её поверхность.

Моделирование показало, что такие искривления объясняют спиральные узоры, видимые в рассеянном свете, а также температурные колебания молекулярного газа до 10 °C. Более того, именно эти деформации могут стать ключом к пониманию различных наклонов орбит планет в нашей системе.

"Такие умеренные наклоны, вероятно, можно считать естественным итогом процессов звездо- и планетообразования. Знание того, что диски редко бывают ровными, позволит по-новому взглянуть на формирование Земли и её соседей", — отмечает Эндрю Уинтер.

Если гипотеза подтвердится, это изменит наши представления о протопланетных дисках и механизмах формирования планет. Дальнейшие наблюдения, в том числе при помощи космической обсерватории "Джеймс Уэбб", помогут выяснить, насколько распространены "искривленные" диски в нашей Галактике.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Древние фитили проливают свет на повседневную жизнь и погребальные обряды 4000 лет назад сегодня в 11:01

Фитили заговорили: археологи нашли свидетельства переработки ткани 4000 летней давности

В Израиле обнаружены 4000-летние фитили, сделанные из переработанной ткани. Находка проливает свет на погребальные обряды бронзового века и демонстрирует ранние формы переработки.

Читать полностью » Миграция в Чатал-Хююк: что заставило жителей покинуть восточный курган 9000 лет назад сегодня в 10:01

Курган разделения: почему община Чатал-Хююка оставила дома и ушла на запад 9000 лет назад

Древний город Чатал-Хююк раскрывает тайны: миграция, ритуалы, Дом мертвых. Археологические находки проливают свет на жизнь одного из первых городских центров.

Читать полностью » Археологи обнаружили в Турции поселение возрастом 12 тыс. лет — старше Стоунхенджа сегодня в 9:01

Прямоугольники против колонн: секрет архитектуры, который изменит ваше представление о древности

В Турции обнаружены древние постройки Мендик-Тепе возрастом свыше 12 000 лет — на 7000 лет старше Стоунхенджа. Открытие меняет представления о неолитической революции и зарождении цивилизаций.

Читать полностью » 4000-летние погребения эпохи металла: новые данные о ритуалах из раскопок у села Нове-Обьезежа сегодня в 8:01

16 могил и древний ритуал: почему умерших обкладывали камнями и укладывали спать

Археологи обнаружили в Польше 4000-летний некрополь унетицкой культуры с 16 захоронениями. Детские скелеты в позе эмбриона, женщины с бронзовыми украшениями и ориентация могил север-юг раскрывают ритуалы древних металлургов Европы.

Читать полностью » Береговая охрана Швеции обнаружила 15-метровый обломок ветряной турбины в Балтийском море сегодня в 7:01

15-метровый монстр в море: береговая охрана Швеции разгадала тайну дрейфующей угрозы

Береговая охрана Швеции раскрыла тайну дрейфующего объекта в своих водах — им оказалась 15-метровая лопасть ветряной турбины. Расследование происхождения обломка и его влияние на судоходство и экологию продолжается.

Читать полностью » Уникальное захоронение IV века до н.э. обнаружено под Прагой: кем была женщина с фибулой духцовского типа сегодня в 6:01

Древние духи Латена: зачем женщину похоронили с гарпуном и просверленными клыками

Под Прагой обнаружено уникальное захоронение женщины IV века до н.э. с бронзовыми украшениями. Среди 467 артефактов — детские погребения с ритуальными предметами и сосуд для ферментации. Учёные проведут ДНК-анализ останков.

Читать полностью » Как формировались моря и океаны: история мировой водной системы сегодня в 5:07

Три факта, которые перевернут ваше представление о морях и океанах

Многие привыкли считать, что море и океан — это одно и то же. Однако, с научной точки зрения, между ними существует ряд принципиальных отличий.

Читать полностью » Журнал Psychiatric Services: ChatGPT чаще других чат-ботов отвечает на вопросы высокого риска суицида сегодня в 4:09

ИИ дошёл слишком далеко: что узнали о ChatGPT, Gemini и Claude после проверки

Новое исследование показало, что чат-боты ИИ могут опасно отвечать на вопросы о самоубийстве. Что выяснили учёные и как реагируют разработчики?

Читать полностью »

Новости
УрФО

В Свердловской области за неделю заболеваемость COVID-19 выросла на 20% — Роспотребнадзор
Наука и технологии

Учёные NASA обнаружили новый минерал гидроксисульфат железа на Марсе
Спорт и фитнес

Упражнения для рук без оборудования: врачи назвали эффективный комплекс на 10 минут
Красота и здоровье

Врачи: сочетание яиц с кофе снижает усвоение кальция и железа почти на 80%
Садоводство

Специалисты Planeta Jardin: цитрусовая кожура защитит растения от муравьёв и тли
Питомцы

Подготовка кошачьего лотка перед зимой обеспечивает питомцу комфорт и чистоту
Авто и мото

Эксперт Турсунова: перелив масла вызывает течи, нагар и риск заклинивания турбины
Наука и технологии

Ученые из Танзании описали механизм возникновения прямохождения у предков человека
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet