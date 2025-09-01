Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Формирование планеты в пылевом диске
Формирование планеты в пылевом диске
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука и технологии
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 12:59

Обнаружен протопланетный диск-изгой: почему вместо воды в нем скрывается угроза для жизни

Астрономы раскрыли связь ультрафиолета и химии протопланетных дисков: новые данные

Астрономы, используя космический телескоп "Джеймс Уэбб" (JWST), сделали открытие, которое способно изменить современные представления о том, как формируются планетные системы. В звездообразующей области NGC 6357, расположенной примерно в 5550 световых годах от Земли, был обнаружен протопланетный диск с уникальным химическим составом. Результаты исследования опубликованы в журнале Astronomy & Astrophysics.

Что такое протопланетные диски

Протопланетные диски — это вращающиеся облака газа и пыли, остающиеся после рождения звезды. Именно они становятся "строительным материалом" для будущих планет: газовых гигантов вроде Юпитера или Сатурна и каменистых миров, подобных Земле или Марсу. Обычно во внутренних областях дисков телескопы фиксируют обилие водяного пара. Это связано с тем, что ледяные частицы из внешних холодных зон постепенно перемещаются внутрь, где нагрев вызывает их сублимацию.

Аномалия в системе XUE 10

Однако в системе XUE 10 исследователи столкнулись с неожиданным результатом. В её диске почти не оказалось воды, зато обнаружено аномально большое количество углекислого газа.

"В отличие от большинства планетообразующих дисков, где водяной пар доминирует во внутренних областях, этот диск аномально богат углекислым газом", — пояснила астроном Дженни Фредиани из Стокгольмского университета.

"Такое большое количество углекислого газа в зоне формирования планет неожиданно для нас. Это указывает на то, что интенсивное ультрафиолетовое излучение — от самой звезды или соседних массивных светил — может менять химию диска", — отметил её коллега Арьян Бик.

Роль ультрафиолетового излучения

Учёные предполагают, что именно экстремальные радиационные условия радикально изменили химический состав. Под воздействием жёсткого ультрафиолета молекулы воды могли разрушаться, а вместо них формировались новые соединения, в том числе углекислый газ. Такой процесс способен полностью изменить будущее планет, которые образуются в диске.

Следы, знакомые по Солнечной системе

Дополнительным открытием стало то, что молекулы углекислого газа в XUE 10 оказались обогащены редкими изотопами углерода и кислорода. Подобные изотопы ранее находили в древних метеоритах и кометах Солнечной системы. Это указывает на то, что наша система могла унаследовать часть химии именно из экстремальных звездообразующих регионов.

Руководитель исследования Мария-Клавдия Рамирес-Таннус из Института астрономии Макса Планка подчеркнула:

"Это показывает, как экстремальные радиационные среды, распространенные в массивных областях звездообразования, могут изменить строительные блоки планет. Поскольку большинство звезд и планет формируются именно в таких регионах, понимание этих процессов необходимо для объяснения разнообразия планетных атмосфер и их обитаемости".

Почему это открытие важно

Наблюдения за системой XUE 10 помогают объяснить, почему одни планетные системы богаты водой, а другие изначально лишены её. Это напрямую связано с вопросом об обитаемости экзопланет и поисками миров, где может существовать жизнь. Если планета формируется в среде, где почти нет воды, её шансы быть пригодной для живых организмов резко снижаются.

Таким образом, открытие, сделанное телескопом "Джеймс Уэбб", становится важным шагом в изучении эволюции планетных систем и разнообразия их атмосфер.

Три интересных факта

  1. Космический телескоп "Джеймс Уэбб" способен фиксировать инфракрасное излучение, что позволяет ему заглядывать сквозь облака газа и пыли в самые молодые области звездообразования.
  2. Водяной пар в протопланетных дисках играет ключевую роль в формировании будущих океанов планет, а его отсутствие может определять судьбу целых миров.
  3. Область NGC 6357, где обнаружена система XUE 10, известна среди астрономов под названием "Небесная роза" из-за своей яркой и необычной формы на астрономических снимках.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

NASA: Новый объект в Солнечной системе излучает никель без железа сегодня в 4:26

Новый межзвездный объект шокирует учёных: никель без железа — что это

Межзвездный объект 3I/ATLAS удивляет астрономов своим необычным химическим составом. Природное ли это тело или технологический артефакт?

Читать полностью » Мишель Фаврэ: необычные светящиеся объекты наблюдали в ночь на 23 августа сегодня в 3:26

Таинственные огни пронеслись по ночному небу: реакция свидетелей

В августе клуб Astro24M стал свидетелем загадочного светящегося явления в небе. Подробности и возможные объяснения от астрономов-любителей.

Читать полностью » Nature Neurosciences: исследование подтверждает, что мозг не забывает ампутированные конечности сегодня в 2:16

Удивительный феномен: мозг не реорганизуется после ампутации конечности

После ампутации мозг продолжает «чувствовать» утраченные конечности. Новые исследования открывают перспективы для революции в нейропротезировании.

Читать полностью » ArsTechnica: Айк Григорян создал ИИ для путешествия во времени через викторианский Лондон сегодня в 1:22

Это вам не фантастика: ИИ помогает путешествовать в прошлое — как это работает

Студент из Пенсильвании создал уникальную модель ИИ, обученную на текстах викторианского Лондона. Его подход к искусственному интеллекту уже привлек внимание исследователей.

Читать полностью » Коллапс Гольфстрима может привести к холодным зимам в Европе сегодня в 0:52

Что будет, если Гольфстрим исчезнет: страшный прогноз для Европы

Ученые предупреждают о возможном исчезновении Гольфстрима, которое приведет к резким изменениям климата в Европе. Это может повлиять на погоду и не только.

Читать полностью » Ученые фиксируют снижение звуковой активности китов в результате загрязнения вчера в 23:31

Угроза молчания: как изменение климата ставит под удар жизнь китов

Исследования показывают, что киты стали реже общаться из-за изменений климата и нехватки пищи. Узнайте, как это влияет на их жизнь и что можно сделать для спасения.

Читать полностью » Исследования показывают, что Марс когда-то имел океаны, сообщают учёные вчера в 23:22

Марс был мокрым: невероятное превращение планеты в ледяную пустыню

Узнайте о загадочных находках марсианских роботов и о том, как камни на поверхности планеты рассказывают о её водной истории.

Читать полностью » Ученые нашли 40 новых видов организмов на дне океана у берегов Аргентины вчера в 22:28

Хрупкий мир глубин: найденные виды могут исчезнуть из-за изменений климата

Учёные из Научно-исследовательского института аквариума Монтерей-Бей открыли более 40 новых морских видов в каньоне Мар-дель-Плата, исследуя удивительное биоразнообразие и его устойчивость к изменениям климата.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Диетолог Михалёва назвала продукты для быстрого восстановления при простуде
Спорт и фитнес

Тренировался 5 раз в неделю и не видел результата: причина оказалась банальнее, чем думал
Культура и шоу-бизнес

Netflix готовит документальный фильм о Тейлор Свифт и Трэвисе Келси — The Sun
Авто и мото

Новый Geely Galaxy Star 6 сопоставим по размерам с Toyota Camry
Авто и мото

Вступили в силу новые правила перевозки детей: разрешены только автокресла и бустеры
Туризм

Гастрономический туризм: тренд путешествий по России
Красота и здоровье

Трихолог Татьяна Варёнова объяснила, почему тугие причёски вредны для детей
Садоводство

Парафиновые свечи защитят теплицы от заморозков — эксперты раскрыли нормы расхода
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru