Пылевой диск вокруг массивной звезды
Пылевой диск вокруг массивной звезды
© www.nasa.gov by ESO/L. Calçada is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International License
Главная / Наука
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 22:28

Планета-гигант в 14 юпитеров создаёт свою систему лун — такого наука ещё не видела

В системе CT Cha обнаружен газопылевой диск, из которого могут сформироваться экзолуны

Астрономам удалось впервые детально рассмотреть образование потенциальных спутников у массивного объекта в системе молодой звезды CT Cha A. Этот редкий случай наблюдений показывает, как рядом с недавно сформировавшимися планетами могут зарождаться луны — словно "миниатюрные солнечные системы".

Открытие сделали исследователи из Швейцарии и США, анализируя данные телескопов. По их словам, речь идёт об объекте планетарной массы, который окружён собственным газопылевым диском. Масса компаньона составляет 14-24 массы Юпитера, и это ставит его на границу между гигантскими планетами и коричневыми карликами.

Молодая система в 625 световых годах

Звезда CT Cha A расположена примерно в 625 световых годах от нас и по массе близка к Солнцу (0,9 солнечной). Её возраст не превышает 1,6 миллиона лет — по космическим меркам это младенец. Для сравнения, нашей системе около 4,6 миллиарда лет.

Компаньон CT Cha b находится на огромном расстоянии от звезды — примерно в 100 раз дальше, чем Юпитер от Солнца. Несмотря на такую удалённость, объект сумел собрать вокруг себя обширный газопылевой диск, простирающийся на 8 астрономических единиц. Это почти как если бы Юпитер имел собственную систему размером с треть расстояния от Солнца до Сатурна.

Как формируются луны

Подобные диски называют протолунными: из них постепенно формируются спутники, подобно тому, как галилеевы луны Юпитера возникли в древности. Ио, Европа, Ганимед и Каллисто вместе с ещё четырьмя спутниками вращаются почти в одной плоскости, что считается ключевым признаком их совместного происхождения.

Кроме того, три из них образуют орбитальный резонанс — гармонию движений, когда на один оборот Ганимеда приходится два оборота Европы и четыре — Ио. Именно такие системы и пытаются отследить учёные у далеких экзопланет.

Сравнение объектов

Объект Масса (отн. Юпитера) Расстояние от звезды Диск
Юпитер 1 5,2 а. е. Протолунный (в прошлом)
CT Cha b 14-24 ~100x орбита Юпитера Газопылевой, >8 а. е.
Коричневый карлик >13 Разное Может иметь диск

Особенности химического состава

Интересно, что спектр протолунного диска CT Cha b сильно отличается от протопланетного диска самой звезды. В "материнском" веществе много воды, тогда как у компаньона её не выявили вовсе. Зато присутствуют углеводороды: ацетилен, этан, бензол, метилацетилен и диацетилен, а также углекислый газ. Учёные предполагают, что собственное излучение массивного объекта изменило химическую среду.

Советы шаг за шагом: как ищут такие системы

  1. Сначала исследователи находят протозвезду с признаками планетарных компаньонов.

  2. Далее используют инфракрасные спектры и прямые наблюдения (например, телескоп JWST или ALMA).

  3. Сравнивают химический состав вещества вокруг звезды и её спутника.

  4. Строят модели образования дисков и оценивают перспективу появления спутников.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: путать массивные компаньоны с полноценными звёздами.

  • Последствие: неверные выводы о процессе формирования.

  • Альтернатива: анализ излучения и массы (граница ~13 масс Юпитера).

  • Ошибка: ожидать одинаковый химический состав дисков.

  • Последствие: игнорирование влияния локальных факторов.

  • Альтернатива: учитывать излучение и гравитацию каждого объекта.

А что если…

Что, если CT Cha b — не планета, а коричневый карлик? Тогда мы наблюдаем не рождение спутников, а скорее миниатюрную планетную систему при "почти звезде". Но даже в этом случае процесс похож: из диска вокруг массивного тела формируются новые миры.

Плюсы и минусы наблюдений

Плюсы Минусы
Возможность заглянуть в ранние стадии эволюции Системы очень далеки и тусклы
Уникальные данные о составе вещества Высокая цена наблюдений
Сравнение с Солнечной системой Сложно отличить планету от карлика

FAQ

Как далеко находится система CT Cha?
Примерно в 625 световых годах.

Сколько масс Юпитера у компаньона?
От 14 до 24 — это пограничный диапазон между планетами и коричневыми карликами.

Почему важны протолунные диски?
Они показывают, как формируются спутники и помогают понять историю нашей системы.

Мифы и правда

  • Миф: спутники всегда формируются после планет.

  • Правда: они могут зарождаться одновременно в протолунных дисках.

  • Миф: только звезды могут иметь собственные диски.

  • Правда: и планеты-гиганты тоже способны их создавать.

  • Миф: химический состав дисков одинаков.

  • Правда: каждый объект формирует уникальную среду.

3 интересных факта

  1. У Юпитера уже открыто 97 спутников — больше, чем у любой другой планеты.

  2. Ганимед — крупнейшая луна в Солнечной системе, больше Меркурия.

  3. Современные телескопы могут "увидеть" диски даже вокруг объектов в сотнях световых лет.

Исторический контекст

XVII век — Галилей открывает четыре крупнейших спутника Юпитера.

XX век — формируется теория протолунных дисков.

XXI век — телескопы нового поколения позволяют наблюдать протолунные диски у экзопланет.

2025 год — опубликовано исследование системы CT Cha в The Astrophysical Journal Letters.

