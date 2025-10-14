Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 2:27

Пятая победа Нижегородской области на премии: как проект для молодежи изменил протокольную практику

Нижегородская область стала победителем Национальной премии по протоколу и этикету на Саммите 2025

10 октября 2025 года в Салехарде состоялась церемония вручения Национальной премии в области протокола и этикета, которая прошла в рамках Саммита по протоколу-2025. Нижегородская область снова продемонстрировала лидерство, став победителем в номинации "За вклад в развитие и популяризацию профессии".

Признание за проект по популяризации профессии

Министерство международных и межрегиональных связей Нижегородской области представило на премию проект под названием "Популяризация профессии специалиста в сфере международных отношений и протокола среди молодежи в рамках Клуба международников Нижегородской области". Этот проект стал ключевым фактором, который обеспечил региону победу в престижной номинации.

Пятая победа Нижегородской области

Это уже пятая победа Нижегородской области на данной премии. Ранее регион был отмечен за успехи в номинациях:

  • "За вклад в развитие протокольной практики в России"

  • "За развитие инновационного подхода в профессии"

  • "За оригинальную идею подарка"

  • "За лучший просветительский проект в области протокола"

Важность вовлечения молодежи в международную деятельность

Министр международных и межрегиональных связей Нижегородской области, Ольга Гусева, подчеркнула значимость вовлечения молодежи в международную деятельность. По её словам, цель проекта "Клуб международников" заключается не только в обучении студентов, но и в погружении их в глобальный контекст, что способствует развитию их лидерских качеств и помогает в выборе карьерного направления.

"Проект — это сочетание теоретических знаний и практического опыта, что особенно важно для успешного старта в международной сфере. Мы готовим специалистов, которые могут быстро адаптироваться к рабочим процессам, а наиболее талантливые из них имеют возможность трудоустройства в нашем министерстве", — отметила Ольга Гусева.

Саммит по протоколу и его значение

Global Protocol Summit - это важное событие, организованное девятью мировыми национальными ассоциациями специалистов по протоколу. С 2022 года саммит проводится для российских специалистов и направлен на укрепление протокольной практики в России, создание школы протокольного мастерства Российской Федерации и развитие способности эффективно реагировать на современные вызовы.

