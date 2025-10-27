Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Взрыв сверхновой в Малом Магеллановом Облаке
Взрыв сверхновой в Малом Магеллановом Облаке
© nasa.gov by NASA, ESA, the Hubble Heritage Team (STScI/AURA) and J. Green (University of Colorado, Boulder) is licensed under public domain
Главная / Наука
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 23:13

Покупка билета в прошлое: как учёные прочитали историю Земли в древних породах

MIT обнаружил сохранившиеся материалы Земли до планетарной катастрофы 4,5 млрд лет назад

Учёным из Массачусетского технологического института удалось совершить настоящее путешествие во времени, не покидая лаборатории. Они обнаружили редкие следы прото-Земли — древней предшественницы нашей планеты, которая существовала 4,5 миллиарда лет назад. Эта прото-Земля сформировалась до катастрофического столкновения с другим небесным телом, которое коренным образом изменило химический состав планеты и фактически дало начало её современному состоянию.

Рождение Солнечной системы: как всё начиналось

Миллиарды лет назад на месте современной Солнечной системы находилось вращающееся облако газа и пыли. Постепенно частицы этого космического вещества начали слипаться, образуя первые твёрдые тела — метеориты. Сталкиваясь друг с другом, эти небесные тела постепенно формировали протопланеты, среди которых была и прото-Земля.

Изначально наша планета представляла собой расплавленный объект, полностью покрытый океаном лавы. Примерно через 100 миллионов лет после её формирования произошло катастрофическое столкновение с другим крупным небесным телом, которое навсегда изменило первоначальный химический состав Земли.

Долгое время в научном сообществе господствовала теория, что все следы прото-Земли после этого гигантского удара были полностью уничтожены. Однако новое исследование показало, что часть исходного материала всё же сохранилась.

А что если…

Если бы учёным не удалось обнаружить эти древние следы, мы бы продолжали считать, что от первоначальной Земли не осталось и следа. Это открытие меняет наше понимание того, как планетарные катастрофы влияют на химический состав небесных тел.

Методы исследования: от метеоритов до земных пород

Команда MIT на протяжении длительного времени изучала метеориты со всего мира, пытаясь восстановить исходный химический состав Солнечной системы. В ходе этой кропотливой работы были обнаружены нетипичные изотопные соотношения калия, которые значительно отличаются от характерных для современной Земли.

Именно эти аномалии позволили учёным выделить изотопные следы материалов, присутствовавших на Земле до того гигантского удара, который изменил химический состав молодой планеты.

Следующим этапом исследования стал поиск схожих аномалий внутри самой Земли. Учёные проанализировали образцы древних горных пород из Гренландии и Канады, а также изучили вулканические отложения с Гавайев, которые были подняты на поверхность из глубины мантии.

Находки, которые меняют представление о прошлом Земли

В исследованных породах был выявлен дефицит калия-40, который значительно превышал традиционное земное соотношение. Дальнейшие исследования, включавшие компьютерное моделирование и анализ с помощью спектрометра, показали, что эти образцы сохранили мельчайшие фрагменты прото-Земли.

Что особенно интересно — выявленные аномалии не полностью совпадают с уже найденными метеоритами. Это означает, что многие первичные материалы, которые сформировали прото-Землю, до сих пор не найдены и, возможно, ждут своих первооткрывателей.

Три факта о прото-Земле

  1. Прото-Земля сформировалась 4,5 миллиарда лет назад из вращающегося облака газа и пыли.

  2. Катастрофическое столкновение с другим небесным телом произошло через 100 миллионов лет после формирования планеты.

  3. Следы прото-Земли сохранились в виде аномальных изотопных соотношений калия в древних горных породах.

Мифы и правда о ранней Земле

Существует распространённый миф, что от первоначальной Земли не осталось никаких следов. Исследование MIT доказывает, что это не так — фрагменты прото-Земли сохранились в глубинных породах мантии.

Другой миф утверждает, что все метеориты имеют одинаковый с Землёй состав. На самом деле, изучение метеоритов помогло выявить существенные различия в изотопных соотношениях, что и позволило идентифицировать следы прото-Земли.

FAQ: Часто задаваемые вопросы

Почему это открытие так важно для науки?
Оно позволяет лучше понять процессы формирования планет и то, как катастрофические события влияют на их эволюцию.

Где именно были найдены следы прото-Земли?
В древних горных породах Гренландии и Канады, а также в гавайских вулканических отложениях.

Могут ли эти находки помочь в поиске жизни на других планетах?
Да, понимание процессов формирования и эволюции планет важно для оценки их потенциальной обитаемости.

Практическое значение открытия

Это фундаментальное исследование имеет важное значение не только для понимания прошлого Земли, но и для прогнозирования будущего нашей планеты. Изучение того, как Земля пережила масштабную катастрофу и сохранила часть своего первоначального материала, помогает учёным лучше понимать устойчивость планетарных систем.

Кроме того, методы, разработанные исследователями MIT, могут быть применены для изучения других планет Солнечной системы и экзопланет, что расширяет наши возможности в исследовании космоса.

Исторический контекст

Изучение ранней истории Земли всегда было одной из самых сложных задач в геологии и планетологии. Долгое время учёные могли только о том, как выглядела и из чего состояла наша планета в первые миллионы лет своего существования.

Открытие исследователей из MIT знаменует собой качественно новый этап в этой области — теперь у нас есть прямые сведения о составе прото-Земли. Это стало возможным благодаря развитию точных методов изотопного анализа и компьютерного моделирования, которые позволяют заглянуть в глубины времени и восстановить события, происходившие миллиарды лет назад.

Сегодня мы находимся на пороге нового понимания не только истории Земли, но и общих закономерностей формирования планет во Вселенной, что открывает возможности для сравнительной планетологии и поиска жизни за пределами нашей Солнечной системы.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

European Heart Journal: риск внезапной смерти у женщин-бодибилдеров в 20 раз выше нормы сегодня в 22:08
Накачанные мышцы — не гарантия здоровья: что скрывают за красивой картинкой женщины-бодибилдеры

Исследование выявило тревожные данные о здоровье женщин в бодибилдинге. Учёные обнаружили специфические риски, о которых ранее не подозревали.

Читать полностью » Menopause: при менопаузе снижается объём серого вещества у женщин сегодня в 22:04
Женщины в шоке: менопауза буквально перестраивает мозг — новое исследование

Ученые обнаружили, как менопауза влияет на структуру мозга. Исследование объясняет настоящие причины проблем с памятью и концентрацией в этот период.

Читать полностью » Под мозаичным полом в турецкой цитадели Урфа найдены захоронения служителей церкви сегодня в 21:59
Под турецким полом скрывалась тайна V века: археологи раскрыли секреты древней церкви

В турецкой цитадели Урфа обнаружен уникальный мозаичный пол V века с изображениями космических стихий. Находка раскрывает тайны религиозных практик поздней античности.

Читать полностью » Frontiers: каждый процент счастья снижает риск смерти от неинфекционных заболеваний на 0,43% сегодня в 21:01
Мир замер на отметке 5,45: что происходит с вашим здоровьем при разных уровнях счастья

Учёные обнаружили конкретный уровень счастья, необходимый для продления жизни. Исследование охватило 123 страны и выявило удивительную закономерность.

Читать полностью » Бёссенкёль: в норвежской пещере нашли останки 46 видов животных ледникового периода сегодня в 20:56
Ледниковый период оказался не таким холодным, как думали: сенсационная находка в Норвегии

В норвежской пещере обнаружены кости 46 видов животных ледникового периода. Уникальная находка меняет представления учёных о древней арктической экосистеме.

Читать полностью » Археолог Мартинес: в древней керамике Тласкалы найдены следы влияния миштекской культуры сегодня в 20:54
Археологи нашли то, что скрывали 500 лет: индейские племена были связаны крепче, чем думали

Археологи оспаривают миф об изоляции Тласкалы. Анализ древней керамики reveals неожиданные культурные связи, которые меняют наше понимание доколумбовой Мезоамерики.

Читать полностью » Каро: в вечной мерзлоте Аляски обнаружены активные микроорганизмы возрастом тысячи лет сегодня в 19:16
Пробуждение века: учёные обнаружили активность микробов, спавших тысячи лет

На Аляске в тоннеле вечной мерзлоты ученые наблюдают, как древние микробы вновь начинают жизнь. Эксперимент показал: потепление способно "разбудить" бактерии, спавшие тысячи лет.

Читать полностью » Палеоантрополог Монсель: в долине Роны обнаружены останки архаичных людей периода межледниковья сегодня в 19:14
300 тысяч лет назад во Франции жили люди, которые умели заботиться: уникальная находка

Во Франции археологи нашли челюсть и часть черепа людей, живших 300 тысяч лет назад. Эти останки проливают свет на этап, когда гейдельбергские люди превращались в первых неандертальцев.

Читать полностью »

Новости
Наука
NASA: через миллион лет Солнце уничтожит атмосферу планеты Земля
Красота и здоровье
Витамин С эффективнее работает утром под солнцезащитный крем — дерматологи
Красота и здоровье
Дерматологи назвали пептиды мягкой альтернативой ретинолу для омоложения кожи
Авто и мото
Смирнов: использование микрофибры при мойке создаёт до 3000 микроцарапин на кузове
Садоводство
Осенний посев моркови позволяет собрать урожай уже в июне
Авто и мото
Инженер-двигателист Иванов: современным ДВС нежелателен щадящий режим эксплуатации
Дом
Дизайнеры интерьеров: хранение под кроватью экономит до 20 % пространства спальни
УрФО
В центре Челябинска установили стелу обратного отсчёта до итогов конкурса "Культурная столица России — 2027"
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet