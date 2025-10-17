Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Луна и Земля в космосе
Луна и Земля в космосе
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 22:01

4,5 миллиарда лет спустя: учёные обнаружили частичку первозданной Земли

Исследователи MIT обнаружили аномалию изотопов калия в древнейших образцах Земли

Международная команда исследователей под руководством Массачусетского технологического института (MIT) сделала одно из самых поразительных открытий в современной геологии. Впервые удалось обнаружить аномалию изотопов калия в древнейших земных породах — химическую подпись самой Прото-Земли, планеты, существовавшей до катастрофического столкновения, породившего Луну. Результаты опубликованы в журнале Nature Geosciences и уже называют "ключом к утраченной главе истории Земли".

Следы планеты, которой больше нет

В глубинах земной мантии скрываются свидетельства событий возрастом 4,5 миллиарда лет. Учёные из MIT вместе с коллегами из США, Китая и Швейцарии показали, что часть древнего вещества пережила гигантский удар с протопланетой Тейей, изменивший облик Земли и породивший спутник.

"Возможно, мы столкнулись с первым прямым доказательством сохранения протоземельных материалов", — заявила профессор Николь Ни из Массачусетского технологического института имени Пола М. Кука.

Эти следы были найдены в породах Гренландии, Канады и гавайских лавовых выбросах, которые поднимаются с глубин мантии — своеобразных капсул времени, сохранивших древний химический код планеты.

Как всё начиналось: рождение и удар

В первые миллионы лет существования Солнечной системы из облака пыли и газа начали формироваться первые небесные тела. Постепенные столкновения и слияния породили Прото-Землю - горячий каменистый мир с океаном магмы. Её развитие прервало столкновение с телом размером с Марс, получившим имя Тейя.

Это событие, известное как "гигантский удар", расплавило и перемешало недра планеты, стерев почти все следы первичного состава. Учёные считали, что от первоначальной химии Земли не осталось ничего. Но исследование MIT доказало обратное — в глубинах мантии сохранились фрагменты доударного вещества.

Калий как "архивный элемент"

Главным инструментом открытия стала изотопная подпись калия. Калий существует в трёх формах — калий-39, калий-40 и калий-41. В обычных земных породах доминируют первые два, а калий-40 присутствует в микроскопическом количестве. Однако в образцах из Гренландии и Гавайев обнаружен устойчивый дефицит калия-40 - след, не характерный для современной Земли и не совпадающий с составом известных метеоритов.

"Мы наблюдаем фрагмент древней Земли, возраст которого превышает возраст гигантского столкновения", — пояснила Ни.

Анализ показал, что этот изотопный дисбаланс нельзя объяснить ни геологическими процессами, ни поздней метеоритной бомбардировкой — значит, его происхождение действительно протопланетное.

Как работала команда

Исследователи растворяли древние породы в кислоте, отделяли калий и измеряли долю каждого изотопа с помощью высокоточного масс-спектрометра. Результаты оказались последовательными:

  • древнейшие породы Гренландии и Канады,
  • а также глубокие лавы с Гавайев,
    все демонстрировали одинаковый изотопный дефицит.

Чтобы подтвердить гипотезу, команда провела компьютерное моделирование. Оно показало: если Прото-Земля действительно имела такой химический состав, то последующие удары и смешивание с метеоритным веществом должны были изменить его до современного уровня. Но если часть пород осталась изолированной глубоко в мантии, они могли сохранить исходную подпись — что и наблюдается сегодня.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: считать, что гигантское столкновение полностью уничтожило первичное вещество Земли.
  • Последствие: искажение представлений о формировании планет и происхождении химических элементов.
  • Альтернатива: признание того, что в недрах Земли сохранились карманы первозданного материала, пережившие апокалиптическое событие.

А что если Прото-Земля была иной?

Найденная аномалия калия не совпадает ни с одним типом метеоритов, известных науке. Это означает, что строительные блоки, из которых сформировалась Земля, до сих пор не обнаружены - либо исчезли, либо скрываются в недрах планеты. Это открытие бросает вызов десятилетиям попыток реконструировать химический состав Земли на основе образцов астероидов.

Теперь геохимики вынуждены признать: наш мир мог быть уникален с самого начала, а его исходные материалы отличались от всех тел Солнечной системы.

Сравнение гипотез происхождения Земли

Гипотеза Основная идея Проблема Новое объяснение MIT
Полное плавление после удара Гигантский удар стёр всю первичную химию Нет следов исходных элементов Изолированные карманы мантии сохранили часть Прото-Земли
Происхождение от известных метеоритов Земля образовалась из тех же материалов, что и астероиды Не совпадают изотопные подписи Прото-Земля имела уникальный химический состав

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Почему именно калий стал ключом к разгадке?
Потому что его изотопы чувствительны к процессам испарения и плавления, происходившим при формировании планет. Любое отклонение фиксирует "подпись" происхождения вещества.

Можно ли обнаружить подобные аномалии на Луне?
Возможно. Если Луна сформировалась из смеси вещества Тейи и Прото-Земли, её породы могут содержать аналогичный след, но в другом соотношении.

Что это значит для астрономии?
Это открытие помогает понять, как формировались скалистые планеты в целом — от Земли до экзопланет в других системах.

3 интересных факта

  1. Калий-40 используется не только в геохимии, но и для определения возраста горных пород по радиоактивному распаду.

  2. Изотопный анализ калия требует точности до одной миллиардной доли процента.

  3. Гавайская лава, использованная в исследовании, поднимается из глубины около 2900 км, то есть почти от границы ядра Земли.

Почему это открытие меняет всё

Оказалось, что даже спустя миллиарды лет Земля хранит в себе память о своей предыстории. Химическая подпись Прото-Земли даёт шанс не только переписать первую главу истории нашей планеты, но и понять, как рождаются миры во Вселенной.

"Это невероятно, поскольку мы предполагали, что этот первичный след постепенно стирается в ходе эволюции планеты", — подчеркнула Ни.

Теперь у науки появился прямой ключ к изучению того, какой была Земля до того, как появилась Луна, — и возможно, этот след укажет путь к пониманию происхождения всех планетарных тел.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Шрёдер: неолитическая берёзовая смола сохранила генетические следы древних людей сегодня в 18:30
Тайны каменного века: как простой дёготь раскрыл секреты быта и здоровья наших предков

Учёные извлекли древнюю ДНК не только из пережёванных кусков берестяного дегтя, но и из склеенной им посуды и орудий. Что рассказала смола о жизни неолитических людей?

Читать полностью » В созвездии Геркулеса найдена система с диском из разрушенных планет сегодня в 17:49
Судьба Земли уже известна: учёные нашли систему, где планеты погибли от рук своей звезды

В 183 световых годах от нас астрономы нашли систему, где планеты пережили смерть своей звезды, но позже всё равно были разорваны её гравитацией. Такую же судьбу ждёт и Солнце.

Читать полностью » Дур-Милнер: направление ветров на планетах-гигантах зависит от глубины конвективных потоков сегодня в 17:32
Атмосфера планет ведёт себя странно: новое открытие перевернуло представление о ветрах

Учёные выяснили, что противоположные ветры на Юпитере и Нептуне вызваны не разными структурами планет, а единым физическим процессом — глубинной конвекцией.

Читать полностью » Детекторы LIGO зафиксировали необычное слияние чёрных дыр с вытянутыми орбитами сегодня в 16:40
Чёрные дыры устроили космический танец: учёные впервые зафиксировали необычное явление

Учёные впервые доказали, что слияние чёрных дыр с вытянутыми орбитами произошло в плотном звёздном скоплении — возможно, одном из тех, что прячут тёмную материю.

Читать полностью » На средних широтах Марса найдены доказательства возможной водной активности сегодня в 16:37
Марс пишет историю водой, которой не существует: учёные в недоумении

Новые исследования марсианских оврагов поставили учёных в тупик: они выглядят как следы воды, но при нынешних условиях её существование невозможно.

Читать полностью » В Варшаве обнаружены останки королевской резиденции XVII века Villa Regia — Кшиштоф Невядомский сегодня в 15:35
Королевство, похороненное под водой: Польша столкнулась с напоминанием о своей утраченной славе

На дне Вислы археологи нашли фрагменты утраченного дворца XVII века — Villa Regia. Варшава возвращает себе часть королевского прошлого, которое считалось исчезнувшим навсегда.

Читать полностью » Лобстер с пятнистым панцирем стал научной сенсацией и символом биоразнообразия — Сьерра Муньос сегодня в 14:35
Лобстер в пятнах, как звезда подиума: рыбаки Массачусетса вытащили из моря живое произведение искусства

Рыбак из Массачусетса выловил лобстера, которого называют чудом природы — шанс встретить такого один на 30 миллионов. История Джекки изменила взгляд на морскую жизнь.

Читать полностью » Астрономы обнаружили у Бетельгейзе звезду Сиварху, подобную Солнцу — Анна О’Грэйди сегодня в 13:35
Перед взрывом — откровение: умирающая Бетельгейзе оказалась частью загадочной двойной системы

Учёные обнаружили у Бетельгейзе спутника — звезду Сиварху, похожую на Солнце. Это открытие меняет всё, что мы знали о знаменитом гиганте.

Читать полностью »

Новости
ПФО
После взрыва на заводе "Авангард" в Стерлитамаке Следком возбудил уголовное дело
Культура и шоу-бизнес
Дуэйн Джонсон сыграет человека-курицу в новом фильме Бенни Сафди "Lizard Music"
ДФО
В Хабаровске управляющие компании будут штрафовать до 300 тыс. руб. за неубранный снег
Питомцы
В Лобне прошла акция по бесплатной вакцинации и чипированию домашних животных
Дом
Прачечные используют буру для сохранения белизны и мягкости полотенец
Садоводство
В Сибири показали выставку забытых комнатных растениях советской эпохи
ЦФО
Гладков: в случае обстрелов белгородцев обеспечат теплом, светом и безопасными пунктами
Красота и здоровье
Врачи предупредили: тёмные участки на коже могут указывать на избыток сахара в крови
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet