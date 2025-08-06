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Главная / Красота и здоровье
Олег Белов Опубликована сегодня в 22:16

Безопасного загара не существует: что об этом говорят врачи

Как защитить кожу от солнца: советы врача по уходу и выбору SPF при высоком UV-индексе

Загар считается источником витамина D, но для некоторых он может стать опасным. Особенно — при определённых заболеваниях, светлой коже или приёме лекарств.

Об этом рассказала врач-дерматовенеролог, доцент ФМБА Наталия Сирмайс в интервью Ленте. ру. Она объяснила, кто входит в группу риска и как защитить себя от вредного действия ультрафиолета.

Загар = риск. Для кого — особенно высокий?

"Важно понимать: безопасного загара не существует. Загар — это защитная реакция организма. Лучше беречь кожу и не загорать", — подчёркивает Наталия Сирмайс.

Вот кому стоит максимально избегать солнца:

  • Люди с очень светлой кожей, которая быстро обгорает и почти не загорает.
  • Дети до 3 лет — их кожа ещё слишком тонкая и уязвимая.
  • Люди с большим количеством родинок или выраженными невусами.
  • Пациенты с онкологическими заболеваниями, особенно с раком кожи в анамнезе.
  • Люди с аутоиммунными болезнями.

При наличии дерматологических проблем, таких как:

  • витилиго,
  • розацеа,
  • фотодерматиты,
  • фотофитодерматиты.

Опасные сочетания: солнце и лекарства
Некоторые препараты делают кожу особенно чувствительной к ультрафиолету. Это называется фотосенсибилизация. Среди них:

  • антибиотики тетрациклиновой группы,
  • ретиноиды (особенно наружные),
  • некоторые НПВС (противовоспалительные),
  • мочегонные,
  • антигистаминные препараты.

Если вы принимаете подобные средства — от загара стоит отказаться.

Как защитить кожу, если избежать солнца не удаётся
Если солнечная активность высока, а избежать загара невозможно, важно соблюдать несколько правил:

Используйте защиту:

  • Солнцезащитный крем SPF 30-50+. Обновлять каждые 2 часа и после купания.
  • Проверяйте индекс UV — он есть в стандартных приложениях погоды на телефоне.
  • Избегайте солнца с 11:00 до 16:00 — в эти часы оно особенно агрессивно.
  • Носите защитную одежду: рубашки с длинным рукавом из лёгких тканей, широкополые шляпы, очки с
  • UV-фильтром.

Выбирайте тень: старайтесь находиться под навесами, зонтами, деревьями.

А как ухаживать за кожей после солнца?

"Даже если вы никогда не сгораете, не злоупотребляйте загаром — даже смуглая кожа нуждается в защите", — напомнила Сирмайс.

После пребывания на солнце:

  • увлажняйте кожу — особенно сразу после душа;

используйте:

  • гели с алоэ вера,
  • средства с пантенолом,
  • лёгкие кремы после загара с антиоксидантами и смягчающими компонентами.

Главное — мера
Загар может приносить радость и даже пользу, если подходить к нему с умом. Но для многих — это потенциальный вред. Лучше защитить кожу заранее, чем потом бороться с последствиями.

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