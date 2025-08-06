Безопасного загара не существует: что об этом говорят врачи
Загар считается источником витамина D, но для некоторых он может стать опасным. Особенно — при определённых заболеваниях, светлой коже или приёме лекарств.
Об этом рассказала врач-дерматовенеролог, доцент ФМБА Наталия Сирмайс в интервью Ленте. ру. Она объяснила, кто входит в группу риска и как защитить себя от вредного действия ультрафиолета.
Загар = риск. Для кого — особенно высокий?
"Важно понимать: безопасного загара не существует. Загар — это защитная реакция организма. Лучше беречь кожу и не загорать", — подчёркивает Наталия Сирмайс.
Вот кому стоит максимально избегать солнца:
- Люди с очень светлой кожей, которая быстро обгорает и почти не загорает.
- Дети до 3 лет — их кожа ещё слишком тонкая и уязвимая.
- Люди с большим количеством родинок или выраженными невусами.
- Пациенты с онкологическими заболеваниями, особенно с раком кожи в анамнезе.
- Люди с аутоиммунными болезнями.
При наличии дерматологических проблем, таких как:
- витилиго,
- розацеа,
- фотодерматиты,
- фотофитодерматиты.
Опасные сочетания: солнце и лекарства
Некоторые препараты делают кожу особенно чувствительной к ультрафиолету. Это называется фотосенсибилизация. Среди них:
- антибиотики тетрациклиновой группы,
- ретиноиды (особенно наружные),
- некоторые НПВС (противовоспалительные),
- мочегонные,
- антигистаминные препараты.
Если вы принимаете подобные средства — от загара стоит отказаться.
Как защитить кожу, если избежать солнца не удаётся
Если солнечная активность высока, а избежать загара невозможно, важно соблюдать несколько правил:
Используйте защиту:
- Солнцезащитный крем SPF 30-50+. Обновлять каждые 2 часа и после купания.
- Проверяйте индекс UV — он есть в стандартных приложениях погоды на телефоне.
- Избегайте солнца с 11:00 до 16:00 — в эти часы оно особенно агрессивно.
- Носите защитную одежду: рубашки с длинным рукавом из лёгких тканей, широкополые шляпы, очки с
- UV-фильтром.
Выбирайте тень: старайтесь находиться под навесами, зонтами, деревьями.
А как ухаживать за кожей после солнца?
"Даже если вы никогда не сгораете, не злоупотребляйте загаром — даже смуглая кожа нуждается в защите", — напомнила Сирмайс.
После пребывания на солнце:
- увлажняйте кожу — особенно сразу после душа;
используйте:
- гели с алоэ вера,
- средства с пантенолом,
- лёгкие кремы после загара с антиоксидантами и смягчающими компонентами.
Главное — мера
Загар может приносить радость и даже пользу, если подходить к нему с умом. Но для многих — это потенциальный вред. Лучше защитить кожу заранее, чем потом бороться с последствиями.
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