Безопасного загара не существует: что об этом говорят врачи

Загар считается источником витамина D, но для некоторых он может стать опасным. Особенно — при определённых заболеваниях, светлой коже или приёме лекарств.

Об этом рассказала врач-дерматовенеролог, доцент ФМБА Наталия Сирмайс в интервью Ленте. ру. Она объяснила, кто входит в группу риска и как защитить себя от вредного действия ультрафиолета.

Загар = риск. Для кого — особенно высокий?

"Важно понимать: безопасного загара не существует. Загар — это защитная реакция организма. Лучше беречь кожу и не загорать", — подчёркивает Наталия Сирмайс.

Вот кому стоит максимально избегать солнца:

Люди с очень светлой кожей, которая быстро обгорает и почти не загорает.

Дети до 3 лет — их кожа ещё слишком тонкая и уязвимая.

Люди с большим количеством родинок или выраженными невусами.

Пациенты с онкологическими заболеваниями, особенно с раком кожи в анамнезе.

Люди с аутоиммунными болезнями.

При наличии дерматологических проблем, таких как:

витилиго,

розацеа,

фотодерматиты,

фотофитодерматиты.

Опасные сочетания: солнце и лекарства

Некоторые препараты делают кожу особенно чувствительной к ультрафиолету. Это называется фотосенсибилизация. Среди них:

антибиотики тетрациклиновой группы,

ретиноиды (особенно наружные),

некоторые НПВС (противовоспалительные),

мочегонные,

антигистаминные препараты.

Если вы принимаете подобные средства — от загара стоит отказаться.

Как защитить кожу, если избежать солнца не удаётся

Если солнечная активность высока, а избежать загара невозможно, важно соблюдать несколько правил:

Используйте защиту:

Солнцезащитный крем SPF 30-50+. Обновлять каждые 2 часа и после купания.

Проверяйте индекс UV — он есть в стандартных приложениях погоды на телефоне.

Избегайте солнца с 11:00 до 16:00 — в эти часы оно особенно агрессивно.

Носите защитную одежду: рубашки с длинным рукавом из лёгких тканей, широкополые шляпы, очки с

UV-фильтром.

Выбирайте тень: старайтесь находиться под навесами, зонтами, деревьями.



А как ухаживать за кожей после солнца?

"Даже если вы никогда не сгораете, не злоупотребляйте загаром — даже смуглая кожа нуждается в защите", — напомнила Сирмайс.

После пребывания на солнце:

увлажняйте кожу — особенно сразу после душа;

используйте:

гели с алоэ вера,

средства с пантенолом,

лёгкие кремы после загара с антиоксидантами и смягчающими компонентами.

Главное — мера

Загар может приносить радость и даже пользу, если подходить к нему с умом. Но для многих — это потенциальный вред. Лучше защитить кожу заранее, чем потом бороться с последствиями.