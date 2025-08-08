Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Разнообразные замороженные ягоды
Разнообразные замороженные ягоды
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Еда
Олег Белов Опубликована сегодня в 18:01

Символ здоровья, а вредит как яд: как ягоды превращаются во врага

Диетолог назвала безопасную норму малины и смородины для здорового человека

Ягоды — источник витаминов, антиоксидантов и клетчатки, но их чрезмерное или неправильное употребление способно вызвать проблемы со здоровьем. Доцент кафедры диетологии университета Росбиотех Анастасия Лебедева напомнила, что особенно осторожно стоит относиться к малине и смородине.

Когда ягоды противопоказаны
Малина и смородина могут быть опасны для людей с:

  • гастритом, язвой желудка, повышенной кислотностью — кислые ягоды раздражают слизистую и вызывают боль или изжогу;
  • непереносимостью салицилатов — они содержатся в малине и способны вызывать аллергическую реакцию;
  • подагрой или камнями в почках — смородина богата пуринами, которые повышают уровень мочевой кислоты.

Возможные реакции организма
Даже у здоровых людей ягоды могут спровоцировать:

  • аллергические высыпания;
  • дискомфорт в желудке;
  • обострение хронических заболеваний ЖКТ.

Безопасная норма
Даже при отсутствии противопоказаний диетолог советует ограничиться 100-150 граммами ягод в день. Это позволит получить пользу от витаминов и антиоксидантов, не перегружая пищеварительную систему.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Кимбап: популярность корейских роллов среди школьников и студентов сегодня в 13:57

От суши к кимбапу: как одно масло делает роллы в разы вкуснее

Хотите роллы, но сытнее и ароматнее? Кимбап по-корейски — пикантная альтернатива суши с омлетом и кунжутным маслом. Простой рецепт с пошаговыми фото!

Читать полностью » Рецепт жареной курицы с шампиньонами: пошаговый способ приготовления сегодня в 13:10

Неожиданные ингредиенты: как бальзамический уксус меняет вкус привычной курицы

Узнайте, как приготовить жареную курицу с шампиньонами — идеальное блюдо для любого случая. Простота, вкус и изысканность в каждом кусочке!

Читать полностью » Рецепт салата с треской, картофелем и яйцами сегодня в 12:51

Простое блюдо, которое удивит даже гурманов: треска в неожиданном исполнении

Нежный, сытный и красивый салат с треской, картошкой и яйцом станет украшением стола. Простой рецепт с майонезной заправкой — идеальное сочетание вкуса и текстуры!

Читать полностью » Как приготовить Муравейник в домашних условиях: пошаговая инструкция сегодня в 12:06

Пирожное, которое ели все: секрет идеального Муравейника

Хрустящее, сладкое и такое родное — пирожное "Муравейник" с варёной сгущёнкой. Простой рецепт, знакомый с детства, но от этого не менее вкусный. Попробуйте!

Читать полностью » Шоколадное семифредо: пошаговая инструкция от итальянских кулинаров сегодня в 11:45

Три ингредиента — и ваше мороженое станет легендой

Шоколадное семифредо — воздушный итальянский десерт, который готовится без мороженицы. Всего 3 ингредиента, но результат покорит даже искушённых сладкоежек!

Читать полностью » Курица с картофелем в духовке: пошаговый рецепт сегодня в 11:03

Просто сложить и запечь: как превратить обычные продукты в шедевр

Ароматная курица с картошкой и овощами — простое блюдо с потрясающим вкусом! Минимум хлопот, максимум удовольствия. Попробуйте!

Читать полностью » Как приготовить вино из красной рябины в домашних условиях сегодня в 10:54

Забытый рецепт: почему наши бабушки делали вино именно из этих ягод

Хотите удивить гостей необычным вином? Попробуйте домашний вариант из красной рябины — вкусно, полезно и просто! Готовится всего за 17 дней.

Читать полностью » Рецепт куриных рулетиков в беконе с сыром от шеф-повара сегодня в 10:42

Эти куриные рулетики в беконе могут стать вашим новым кулинарным хитом — узнайте, почему

Узнайте, как быстро и просто приготовить куриные рулетики в беконе — идеальную закуску для любого праздника. Вкусно и эффектно!

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Влияние погоды на здоровье: как защитить себя от метеоропатии
Туризм

Пробуждение курских сокровищ: где найти лучшие места для отдыха летом
Культура и шоу-бизнес

Алисия Силверстоун вернётся к роли Шер Хоровиц в сериале по мотивам "Бестолковых"
Красота и здоровье

Химик рассказал, какие кремы разрушаются при нагреве и ультрафиолете
Садоводство

Растения с серебристо-голубой листвой стали трендом для интерьеров 2026 года
Питомцы

Ветеринары назвали ключевые меры для сохранения здоровья кошек
Красота и здоровье

В Минздраве одобрили четыре новых препарата для лечения рака, 15 получили отказ
Спорт и фитнес

Кендалл Вуд объяснила, как правильно использовать технику удара в боксе для снижения нагрузки на руки
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru