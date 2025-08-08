Символ здоровья, а вредит как яд: как ягоды превращаются во врага

Ягоды — источник витаминов, антиоксидантов и клетчатки, но их чрезмерное или неправильное употребление способно вызвать проблемы со здоровьем. Доцент кафедры диетологии университета Росбиотех Анастасия Лебедева напомнила, что особенно осторожно стоит относиться к малине и смородине.

Когда ягоды противопоказаны

Малина и смородина могут быть опасны для людей с:

гастритом, язвой желудка, повышенной кислотностью — кислые ягоды раздражают слизистую и вызывают боль или изжогу;

непереносимостью салицилатов — они содержатся в малине и способны вызывать аллергическую реакцию;

подагрой или камнями в почках — смородина богата пуринами, которые повышают уровень мочевой кислоты.

Возможные реакции организма

Даже у здоровых людей ягоды могут спровоцировать:

аллергические высыпания;

дискомфорт в желудке;

обострение хронических заболеваний ЖКТ.

Безопасная норма

Даже при отсутствии противопоказаний диетолог советует ограничиться 100-150 граммами ягод в день. Это позволит получить пользу от витаминов и антиоксидантов, не перегружая пищеварительную систему.