В Сочи возбуждено дело против таксиста за угрозу с ножом женщине

Уголовное дело возбуждено против таксиста в Сочи за угрозы женщине ножом

В Сочи против таксиста возбуждено уголовное дело по обвинению в угрозе убийством после инцидента, в котором он угрожал женщине ножом. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по Краснодарскому краю.

По данным следствия, инцидент произошел после того, как таксист заблокировал дорогу женщине, которая направлялась домой на автомобиле, а затем якобы угрожал ей ножом. Информация о происшествии появилась в социальных сетях, что и привлекло внимание правоохранительных органов.

Следственный отдел по Хостинскому району Сочи оперативно провел процессуальную проверку. На основании ее результатов было возбуждено уголовное дело по факту угрозы убийством.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства случившегося. О начале проверки по этому инциденту также сообщили Главное управление МВД России по Краснодарскому краю и УВД Сочи.

Фото: Wikimedia Commons/ [Оля Усоваツ , https://web.archive.org/web/20161023162934/http://www.panoramio.com/photo/50082742 , (Creative Commons Attribution 3.0 Unported. )