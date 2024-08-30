В Сочи возбуждено дело против таксиста за угрозу с ножом женщине

В Сочи против таксиста возбуждено уголовное дело по обвинению в угрозе убийством после инцидента, в котором он угрожал женщине ножом. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по Краснодарскому краю.
По данным следствия, инцидент произошел после того, как таксист заблокировал дорогу женщине, которая направлялась домой на автомобиле, а затем якобы угрожал ей ножом. Информация о происшествии появилась в социальных сетях, что и привлекло внимание правоохранительных органов.
Следственный отдел по Хостинскому району Сочи оперативно провел процессуальную проверку. На основании ее результатов было возбуждено уголовное дело по факту угрозы убийством.
В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства случившегося. О начале проверки по этому инциденту также сообщили Главное управление МВД России по Краснодарскому краю и УВД Сочи.
Фото: Wikimedia Commons/ [Оля Усоваツ , https://web.archive.org/web/20161023162934/http://www.panoramio.com/photo/50082742 , (Creative Commons Attribution 3.0 Unported. )
Страны БРИКС разработали рамочную основу по климатическим вопросам
Государства БРИКС разработали рамочную основу, касающуюся климатических вопросов и устойчивого развития, в которой содержатся ключевые моменты совместной деятельности. Об этом стало известно 30 августа на сайте Министерства экономического развития России.
Сырский назначил нового командующего ВВС Украины
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский назначил нового исполняющего обязанности командующего ВВС Украины
Средний балл ЕГЭ для поступления в МГУ на бюджет составил 86,10
Средний балл ЕГЭ для бюджетного поступления в МГУ составил 86,10 баллов, сообщил ректор университета Виктор Садовничий. Он отметил, что этот показатель немного выше, чем в предыдущем году, когда средний результат экзамена достиг 84,94 балла.
Марина Юдашкина показала кудрявых внуков: "На дедушку похожи"
Вдова модельера Валентина Юдашкина Марина Юдашкина поделилась очаровательных семейным контентом с внуками.