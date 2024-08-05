Протестующие в Бангладеш подожгли мемориальный музей Рахмана

В столице Бангладеш, Дакке, протесты переросли в настоящее побоище, в ходе которого демонстранты сожгли мемориальный музей Муджибура Рахмана, первого президента страны и отца Шейх Хасины, недавно подавшей в отставку премьер-министра. Об этом сообщает издание Dhaka Tribune.
Помимо музея, жертвами поджогов стали офис правящей партии "Авами Лига", возглавляемой Шейх Хасиной, и офис ее председателя. Ранее сообщалось, что Шейх Хасина и ее сестра были вынуждены покинуть свою официальную резиденцию в Дакке в связи с нарастающими беспорядками и отправиться в более безопасное место.
Телеканал News18 сообщил об отставке Хасины и ее прибытии в индийский город Агартала.
Волнения начались после объявления организацией "Студенческое движение против дискриминации" многодневной акции гражданского неповиновения. Столкновения студентов, выступающих против правительства, с полицией и сторонниками властей быстро переросли в массовые беспорядки.
В ответ на эскалацию насилия правительство Бангладеш ввело комендантский час в Дакке и других городах страны. Понедельник, вторник и среда объявлены нерабочими днями по всей стране.
Сожжение мемориального музея Муджибура Рахмана — символической фигуры для Бангладеш — свидетельствует о серьезности протестов и глубине общественного недовольства. Ситуация в стране остается напряженной, и ее дальнейшее развитие предсказать сложно.
Наблюдатели отмечают, что протесты в Бангладеш — это не только реакция на конкретные политические события, но и проявление более глубоких социально-экономических проблем, с которыми сталкивается страна.
Развитие ситуации в Бангладеш будет зависеть от действий властей и способности оппозиции направить протестную энергию в конструктивное русло. В противном случае стране грозит дальнейшая дестабилизация и углубление политического кризиса.
Фото: www. flickr.com/ASaber91 (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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