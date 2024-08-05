Протестующие в Бангладеш разгромили резиденцию главы МВД Хана

В столице Бангладеш, Дакке, в ходе массовых беспорядков был атакован дом главы МВД страны, Асадуззамана Хана. Об этом сообщает издание Dhaka Tribune.

По информации издания, в понедельник толпа ворвалась в резиденцию министра внутренних дел, расположенную в районе Дханмонди. Очевидцы сообщают, что тысячи протестующих прорвались через ограждения и проникли на территорию дома.

Сообщается, что из здания поднимается дым, а внутри происходят акты вандализма.

Ранее на фоне эскалации беспорядков премьер-министр Бангладеш, Шейх Хасина, и ее сестра покинули свою официальную резиденцию в Дакке и переместились в более безопасное место. Некоторые СМИ сообщали об отставке Хасины и ее прибытии в индийский город Агартала.

Протесты и демонстрации охватили Дакку и другие города страны после объявления многодневной акции гражданского неповиновения, инициированной организацией "Студенческое движение против дискриминации".

Столкновения студентов, выступающих против правительства, с полицией и сторонниками правящей партии переросли в массовые беспорядки.

Власти Бангладеш ввели комендантский час в Дакке и других городах страны с 18:00 по местному времени до особого распоряжения. Понедельник, вторник и среда объявлены нерабочими днями по всей стране.

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