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Президент Кении Уильям Руто пообещал, что протесты прекратятся
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Президент Кении Уильям Руто пообещал, что протесты прекратятся

Президент Кении Уильям Руто выразил решимость предотвратить планируемые протесты в Найроби, заявив, что они могут разрушить страну. Он пообещал положить конец беспорядкам и подчеркнул, что власти остановят мародерство и анархию, чтобы сохранить мир и стабильность в стране.

Несмотря на временный запрет на демонстрации, изданный начальником полиции, Верховный суд отменил этот запрет, и новые акции протеста запланированы на следующую неделю.

Фото: commons.wikimedia.org/Martin Kithinji Mwirigi (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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