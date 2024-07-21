Президент Кении Уильям Руто выразил решимость предотвратить планируемые протесты в Найроби, заявив, что они могут разрушить страну. Он пообещал положить конец беспорядкам и подчеркнул, что власти остановят мародерство и анархию, чтобы сохранить мир и стабильность в стране.
Несмотря на временный запрет на демонстрации, изданный начальником полиции, Верховный суд отменил этот запрет, и новые акции протеста запланированы на следующую неделю.
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