Студенты, свергнувшие премьер-министра Бангладеш, хотят создать свою партию и провести реформы

Группа студентов, свергшая премьер-министра Бангладеш Шейх Хасину, отклонила предложения двух ведущих политических партий о проведении внеочередных выборов и рассматривает возможность создания собственной политической организации для осуществления значительных реформ в стране, передает агентство Reuters.
«Их цель - избежать повторения проблем, наблюдаемых за последние 15 лет, в течение которых Хасина жестко управляла страной с населением около 170 миллионов человек», - отметило издание.
В настоящее время государством руководит временное правительство, возглавляемое лауреатом Нобелевской премии мира Мухаммадом Юнусом, при активной поддержке лидеров студенческих организаций. На протяжении большей части последних тридцати лет Бангладеш управлялась лишь двумя политическими партиями. Лидеры протестных студентов выразили намерение положить конец двупартийности в стране.
Протесты, начавшиеся в Бангладеш в конце июня, носили форму мирных митингов. Участники выражали неудовольствие возвратом к системе квот на государственные должности, действовавшей с 1972 по 2018 год для семей участников войны за независимость от Пакистана.
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