Более двух десятков военных получили ранения в связи с протестами, которые на данный момент происходят в Венесуэле после процедуры избрания нового главы государства. Некоторые из них получили огнестрельные травмы. Об этом информировал в социальных сетях Владимир Падрино Лопес, занимающий должность нынешнего министра обороны Национальных вооруженных сил Боливарианской Республики Венесуэла, пишет РИА Новости.
Как заявил венесуэльский четырехзвездочный генерал, по причине протестов на улицах Венесуэлы пострадали 23 военных. Некоторые из них были ранены в результате применения оружия протестующими. Отмечается, что им уже предоставляется медицинская помощь.
Венесуэльский военный и государственный деятель попросил местных и политические силы проявлять спокойствие.
В прошедшие выходные в Венесуэле состоялись выборы главы страны, в которых победил действующий лидер государства Николас Мадуро. Это означает, что он станет президентом Венесуэлы уже в третий раз. В связи с результатами выборов на улицах начались протесты, в которых противостояли между собой венесуэльцы и работники правоохранительных органов.
Фото: Flickr / Carlos Díaz (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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