Сербские граждане вышли на улицы в знак протеста против открытия рудника по добыче лития

В Белграде состоялось массовое шествие против планов возобновления добычи лития из минерала ядарит. Протестующие, выступая против проекта совместно с концерном Rio Tinto, который ранее был отменен, но восстановлен по решению Конституционного суда Сербии, перекрыли центральные улицы и мост Газела.
Активисты выражали недовольство по отношению к главе государства и предупреждали о предательстве, используя слоган "Не будешь копать".
Полиция приняла меры для контроля над ситуацией, в связи с предупреждениями о возможных беспорядках. Президент Вучич подчеркнул возможность значительного вклада Сербии в европейский рынок лития, что способно удовлетворить потребности в производстве электромобилей, сообщает ТАСС.
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