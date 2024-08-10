Сербские граждане вышли на улицы в знак протеста против открытия рудника по добыче лития

В Белграде началось шествие в знак протеста против добычи минерала ядарит

В Белграде состоялось массовое шествие против планов возобновления добычи лития из минерала ядарит. Протестующие, выступая против проекта совместно с концерном Rio Tinto, который ранее был отменен, но восстановлен по решению Конституционного суда Сербии, перекрыли центральные улицы и мост Газела.

Активисты выражали недовольство по отношению к главе государства и предупреждали о предательстве, используя слоган "Не будешь копать".

Полиция приняла меры для контроля над ситуацией, в связи с предупреждениями о возможных беспорядках. Президент Вучич подчеркнул возможность значительного вклада Сербии в европейский рынок лития, что способно удовлетворить потребности в производстве электромобилей, сообщает ТАСС.

Фото: flickr. com/yeowatzup (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)