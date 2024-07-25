Американцы, вышедшие против выступления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Конгрессе Соединённых Штатов Америки, скинули и подожгли флаги США. Об этом информирует американская политическая газета Hill.

Граждане Штатов, выражающие решительное несогласие с выступлением израильского политика в законодательном органе, одном из трёх высших федеральных органов государственной власти США, сожгли флаги собственной страны у вокзала, который находится в столице Соединённых Штатов Америки. Также сообщается, что вышедшие на протес американцы требуют, чтобы нынешний премьер-министр Израиля был арестован.

Как пишет издание Hill, после произошедшего протестующие подняли флаг Палестины на флагштоках главного железнодорожного вокзала в Лос-Анджелесе.

Фото: Flickr / Steve Kaiser (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)